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Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 05:21
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Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 05:02
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Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики
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15 июня 2018, 02:11
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Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре
В Самаре официально открыт сквер с новым арт-объектом, который установлен на улице Полевой в районе пересечения с Галактионовской. Как уже сообщала «ТЕРРА», фонтан-дерево появилось там еще осенью 2017 года. Высота композиции из переплетенных труб – шесть метров. Напомним, ее установили …
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15 июня 2018, 12:29
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Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков
Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. …
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15 июня 2018, 12:04
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Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре
В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное …
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15 июня 2018, 10:47
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Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре
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15 июня 2018, 10:04
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Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре
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14 июня 2018, 04:39
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По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре
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14 июня 2018, 08:03
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Появилось фото новых арт-объектов в виде черепахи и мяча
В Самаре на улице Подшипниковой появились новые арт-объекты: футбольный мяч, "скрещенный" с водопроводной задвижкой, и «Черепаха Тортилла», сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». В Сети появились фотографии. Новые фигуры установлены на участке Подшипниковой от проспекта Масленникова до улицы Артиллерийской, которую …
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21 мая 2018, 12:55
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Фото в блогах: хвост самолета с надписью «Гитлер капут» установили в центре Самары
В паблике «Строй область» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото нового арт-объекта в центре Самары. Это хвост немецкого самолета с надписью «Гитлер капут!». Необычную инсталляцию установили на пересечении улиц Молодогвардейской и Маяковского рядом с центральным входом в дирекцию Самарского филиала «Т …
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4 мая 2018, 05:16
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В блогах: речные ворота Жигулевска
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8 февраля 2018, 09:23
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«Самарский вокзал обогревали дыханием, курением, кашлем и матерщиной»
В Сети появились первые страницы новой, еще не вышедшей книги известного писателя Бориса Акунина из серии исторических детективов «Приключения Эраста Фандорина». Обложка и начало нового произведения опубликованы на страничке автора в «Фейсбуке». События нового произведения начинают разворачиваться на самарском вокзале …
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15 января 2018, 03:18
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В СамГТУ 30 ноября откроют арт-объект «Наш Высоцкий»
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29 ноября 2017, 09:50
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Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала
В четверг, 23 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии. Одним из ключевых вопросов обсуждения было обеспечение безопасности в столице региона в дни проведения ЧМ-2018. Поскольку по прогнозам губернию в это время посетит порядка полумиллиона туристов …
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24 ноября 2017, 10:51
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На самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова
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17 ноября 2017, 12:57
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Самарская ракета станет световым арт-объектом
Самарский монумент-ракету «Союз» на проспекте Ленина оборудуют подсветкой. Объявлен открытый конкурс на разработку лучшего проекта. Идею предложили ветераны космической отрасли. Представить на конкурс свои материалы могут граждане России и иностранцы, индивидуальные предприниматели, творческие мастерские, учебные заведения и предприятия всех форм …
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28 июля 2017, 08:07