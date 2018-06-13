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Материалы по теме:

Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Коста-Рики и Сербии. 
15 июня 2018, 05:21
Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре подвели итоги первого дня фестиваля болельщиков. Напомним, место проведения – площадь Куйбышева. Фанфест открылся в четверг, 14 июня, и будет продолжаться одновременно с ЧМ-2018 по футболу вплоть до завершения чемпионата 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах-организаторах. Самара 
15 июня 2018, 05:02
Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с группой болельщиков из Коста-Рики. Лайнер Airbus-330-200 авиакомпании Iberia прибыл в наш город из Мадрида. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 4,5 тонны груза. Напомним, что национальная сборная Коста-Рики сыграет в Самаре против 

15 июня 2018, 02:11
Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре

Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре

В Самаре официально открыт сквер с новым арт-объектом, который установлен на улице Полевой в районе пересечения с Галактионовской. Как уже сообщала «ТЕРРА», фонтан-дерево появилось там еще осенью 2017 года. Высота композиции из переплетенных труб – шесть метров. Напомним, ее установили 
15 июня 2018, 12:29
Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. 
15 июня 2018, 12:04
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Глава областного Минтранса Иван Пивкин во время заседания комитета по транспорту в Губдуме рассказал о том, как осваиваются деньги, выделенные на ремонт дорог. В частности, речь зашла о работах на улице Ташкентской. На строительство объекта в казне предусмотрены 88 миллионов 
15 июня 2018, 10:04
Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

В Самаре в ближайшее время презентуют проект, посвященный самарскому модерну. Он приурочен к ЧМ-2018. Проект «Модерн в облаках» представит болельщикам самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Четырехметровые гелиевые шары поднимут над 18 зданиями в стиле модерн. На каждом шаре 

14 июня 2018, 04:39
По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

Необычный способ напомнить болельщикам о том, кто именно будет играть в очередном матче ЧМ-2018 по футболу, который пройдет на стадионе «Самара Арене» придумали местные художники. На второй очереди набережной в дни игр будут появляться пары матрешек с портретами известных людей. 

14 июня 2018, 08:03
Появилось фото новых арт-объектов в виде черепахи и мяча

Появилось фото новых арт-объектов в виде черепахи и мяча

В Самаре на улице Подшипниковой появились новые арт-объекты: футбольный мяч, "скрещенный" с водопроводной задвижкой, и «Черепаха Тортилла», сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». В Сети появились фотографии. Новые фигуры установлены на участке Подшипниковой от проспекта Масленникова до улицы Артиллерийской, которую 
21 мая 2018, 12:55
Фото в блогах: хвост самолета с надписью «Гитлер капут» установили в центре Самары

Фото в блогах: хвост самолета с надписью «Гитлер капут» установили в центре Самары

В паблике «Строй область»  соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото нового арт-объекта в центре Самары.  Это хвост немецкого самолета с надписью «Гитлер капут!». Необычную инсталляцию установили на пересечении улиц Молодогвардейской и Маяковского рядом с центральным входом в дирекцию Самарского филиала «Т 
4 мая 2018, 05:16
В блогах: речные ворота Жигулевска

В блогах: речные ворота Жигулевска

Блогер Игорь Кондратьев выложил редкие фото 1959 года речного вокзала Жигулевска.

"Предистория этого здания такова: только недавно сдана Волжская ГЭС имени Ленина, напротив Ставрополя на Волге вырос новый благоустроенный город Жигулевск и одни ворота этого города - на главной реке России 

8 февраля 2018, 09:23
«Самарский вокзал обогревали дыханием, курением, кашлем и матерщиной»

«Самарский вокзал обогревали дыханием, курением, кашлем и матерщиной»

В Сети появились первые страницы новой, еще не вышедшей книги известного писателя Бориса Акунина из серии исторических детективов «Приключения Эраста Фандорина». Обложка и начало нового произведения опубликованы на страничке автора в «Фейсбуке». События нового произведения начинают разворачиваться на самарском вокзале 
15 января 2018, 03:18
В СамГТУ 30 ноября откроют арт-объект «Наш Высоцкий»

В СамГТУ 30 ноября откроют арт-объект «Наш Высоцкий»

В четверг, 30 ноября, в Самаре отроют арт-объект «Наш Высоцкий». Площадка с инсталляцией расположена перед входом в актовый зал первого корпуса СамГТУ на улице Первомайской. Напомним, 50 лет назад в вузе состоялось легендарное выступление Владимира Высоцкого. В 1967 году артист 

29 ноября 2017, 09:50
Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала

Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала

В четверг, 23 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии. Одним из ключевых вопросов обсуждения было обеспечение безопасности в столице региона в дни проведения ЧМ-2018. Поскольку по прогнозам губернию в это время посетит порядка полумиллиона туристов 

24 ноября 2017, 10:51
На самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова

На самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова

В субботу, 18 ноября, на самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова. Состоится концерт, посвященный памяти известного режиссера и приуроченный к 90-летию со дня его рождения.

«В 18:00 в зале ожидания железнодорожного вокзала Самары прозвучат 30 композиций из фильмов Эльдара 

17 ноября 2017, 12:57
Самарская ракета станет световым арт-объектом

Самарская ракета станет световым арт-объектом

Самарский монумент-ракету «Союз» на проспекте Ленина оборудуют подсветкой. Объявлен открытый конкурс на разработку лучшего проекта. Идею предложили ветераны космической отрасли. Представить на конкурс свои материалы могут граждане России и иностранцы, индивидуальные предприниматели, творческие мастерские, учебные заведения и предприятия всех форм 
28 июля 2017, 08:07
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