Гроза и +32: синоптики рассказали, какая погода будет в первый день лета … Буквально один день отделяет жителей Самарской области от лета. О том, какая погода будет в июне, поведали синоптики Гидрометцентра России. По их прогнозам, средняя за месяц температура воздуха будет в пределах 19,1-21 градусов, что на 0,2-1 градус выше многолетних значений.