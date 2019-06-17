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В Самару снова вернулась летняя жара
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17 июня 2019, 09:33
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В Самарской области был перекрыт рекорд низких температур 20-летней давности
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14 июня 2019, 10:20
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Метеорологи поставили точку в «радиоактивной» истории со свалкой в Тольятти
В Тольятти специалисты поставили точку в скандальной якобы "радиоактивной" истории со свалкой возле «АвтоВАЗа». Как говорится в сообщении Приволжского УГМС, по результатам обследования эта территория не является радиоактивно
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13 июня 2019, 08:55
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В ночь на пятницу в Самарской области ожидаются заморозки
В ночь на пятницу, 14 июня, местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, - 2 градуса по Цельсию. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в ночь на 14 июня будет переменная облачность без существенных …
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13 июня 2019, 05:38
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С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди
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13 июня 2019, 10:30
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На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром
В течение ближайших 3 часов погода в Тольятти и Ставропольском районе может серьезно ухудшиться. По прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Такая погода может «задержаться» до позднего …
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11 июня 2019, 05:32
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В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу
По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура …
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3 июня 2019, 09:07
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Гроза и +32: синоптики рассказали, какая погода будет в первый день лета
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30 мая 2019, 04:56
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В Самарской области к среде потеплеет до +7
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4 марта 2019, 03:27
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Спасатели рассказали, где в Самарской области самый тонкий лед
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11 января 2019, 08:27
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Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы
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9 января 2019, 06:03
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