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В Самару снова вернулась летняя жара

В Самару снова вернулась летняя жара

К началу новой рабочей недели в Самарской области снова потеплело - осадки прекратились, температура воздуха заметно повысилась. В понедельник, 17 июня, переменная облачность без существенных осадков, западный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит +21, +26 градусов по Цельсию. В ночи 
17 июня 2019, 09:33
В Самарской области был перекрыт рекорд низких температур 20-летней давности

В Самарской области был перекрыт рекорд низких температур 20-летней давности

Погода этим летом постоянно выдает сюрпризы. Например, в ночь на пятницу, 14 июня, местами в Самарской области обещали заморозки. В некоторых районах был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. В ночь на 14 июня в поселке Авангард в этом году было 
14 июня 2019, 10:20
Метеорологи поставили точку в «радиоактивной» истории со свалкой в Тольятти

Метеорологи поставили точку в «радиоактивной» истории со свалкой в Тольятти

В Тольятти специалисты поставили точку в скандальной якобы "радиоактивной" истории со свалкой возле «АвтоВАЗа». Как говорится в сообщении Приволжского УГМС, по результатам обследования эта территория не является радиоактивно 
загрязнённой, источники излучения на ней не выявлены. Результаты измерений не превышают норм, 
13 июня 2019, 08:55
В ночь на пятницу в Самарской области ожидаются заморозки

В ночь на пятницу в Самарской области ожидаются заморозки

В ночь на пятницу, 14 июня, местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, - 2 градуса по Цельсию. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в ночь на 14 июня будет переменная облачность без существенных 
13 июня 2019, 05:38
С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди

С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди

С четверга, 13 июня, в Самарской области заметно похолодает, возможны дожди и сильный ветер. Вслед за арктическим фронтом в регион поступила холодная воздушная масса, ветер сменил направление на северное и усилился, а температура воздуха значительно понизилась. В четверг днем переменная 
13 июня 2019, 10:30
На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром

На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром

В течение ближайших 3 часов погода в Тольятти и Ставропольском районе может серьезно ухудшиться. По прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Такая погода может «задержаться» до позднего 
11 июня 2019, 05:32
В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу

В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу

По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура 
3 июня 2019, 09:07
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Гроза и +32: синоптики рассказали, какая погода будет в первый день лета

Гроза и +32: синоптики рассказали, какая погода будет в первый день лета

Буквально один день отделяет жителей Самарской области от лета. О том, какая погода будет в июне, поведали синоптики Гидрометцентра России. По их прогнозам, средняя за месяц температура воздуха будет в пределах 19,1-21 градусов, что на 0,2-1 градус выше многолетних значений. 
30 мая 2019, 04:56
В Самарской области к среде потеплеет до +7

В Самарской области к среде потеплеет до +7

В ближайшие три дня в Самарской области ожидаются осадки, местами гололедица и туман. В ночь на вторник, 5 марта, облачно с прояснениями, небольшой снег, южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит - 5, -10 градусов, на северо-востоке региона 
4 марта 2019, 03:27
Спасатели рассказали, где в Самарской области самый тонкий лед

Спасатели рассказали, где в Самарской области самый тонкий лед

Спасатели замерили толщину льда на Волге в Самарской области и предупреждают жителей, что сейчас выходить на лед опасно. В нескольких районах возникли промоины, покрытие стало слоистым. Например, толщина льда на Красной Глинке всего лишь 5 см, в фарватере нашли промоины. 
11 января 2019, 08:27
Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы

Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы

В Самарской области морозы продержатся до пятницы, 11 января. По прогнозу синоптиков, на погоду будет влиять поле повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая морозная погода со слабым ветром, в отдельных районах по ночам будет до -28 градусов. 
 
В ночи на четверг и 
9 января 2019, 06:03
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