Уже к концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс. Об этом губернатору Николаю Меркушкину рассказал основатель группы компаний "Амонд" и председатель "Союза народов Самарской области" Ростислав Хугаев. Парк дружбы народов откроется на территории микрорайона Волгарь. Это будет архитектурный ансамбль из 22 подворий одинакового размера: по 5 соток земли.
В домах организуют интерактивные этнографические комнаты, лингафонные кабинеты, национальные библиотеки и ремесленные мастерские. Также будут представлены предметы быта и творчества, отражающие особенности той или иной культуры. В центре комплекса предусмотрена площадь для проведения национальных праздников, в которых смогут участвовать до 15 тысяч человек. А в 2018 году здесь построят Дом национальностей и Дворец бракосочетаний, рядом появится семейный парк.
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