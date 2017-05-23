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Бункер S

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Двухэтажки у телецентра снесут

Двухэтажки у телецентра снесут

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Как сообщается, ранее для постройки новых объектов были утверждены 4 территории в Октябрьском и Кировском районах, где загруженность уже имеющихся школ 

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Строители «Самара Арены» завершают установку пирамидальных опор

Строители «Самара Арены» завершают установку пирамидальных опор

Строители «Самара Арены» заканчивают установку пирамидальных металлических конструкций, которые опираются на фундамент стадиона. Об этом информирует пресс-центр предприятия «Спорт-Инжиниринг».
На данный момент установлены все 32 опоры, осталось доделать «ногу» последней из них. К опорам монтируются уходящие к верхней части купола 

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Уже в мае в Самаре начнут сносить Дворец спорта ЦСК ВВС

Уже в мае в Самаре начнут сносить Дворец спорта ЦСК ВВС

Уже в конце этого месяца начнется демонтаж Дворца спорта ЦСК ВВС на Молодогвардейской. Об этом сообщил губернатор Николай Меркушкин.
Место будет готовиться для большого спортивного комплекса. По проекту здесь будут 3 ледовые площадки. Это основная арена, тренировочная зона, а также 

12 мая 2017, 08:48
Готовьте деньги: в Самаре жильцам старых домов хотят повысить взносы на капремонт

Готовьте деньги: в Самаре жильцам старых домов хотят повысить взносы на капремонт

В старой части Самары жильцам домов - памятников архитектуры могут повысить взносы на капремонт. Областное Управление государственной охраны объектов культурного наследия заказало научно-исследовательскую работу, в которой будет описано состояние зданий в исторической части города.

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В самарском

В самарском "Парке дружбы народов" возведены корпуса 7 национальных домов

В самарском "Парке дружбы народов" возведены корпуса семи национальных домов, началась высадка деревьев и кустарников. Частные инвесторы вложили в проект свыше 70 миллионов рублей.
О процессе создания этнографического комплекса губернатору Николаю Меркушкину рассказал председатель общественной организации "Союз народов Самарской области" 

17 апреля 2017, 06:14
Появилось видео, как будет выглядеть

Появилось видео, как будет выглядеть "Парк дружбы народов" в Самаре

В Интернете опубликована визуализация этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который появится в Куйбышевском районе Самары. Под строительство отведено 12 гектаров на берегу озера Двухбратное в микрорайоне «Волгарь». Планируется, что первых посетителей этнопарк примет уже осенью 2017 года. Полностью завершить работы 

14 марта 2017, 01:54
Этнопарк в Самаре откроют в мае 2018 года

Этнопарк в Самаре откроют в мае 2018 года

Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" в микрорайоне "Волгарь" планируют открыть к маю 2018 года. Об этом во вторник на встрече с губернатором Николаем Меркушкиным рассказал основатель группы компаний «Амонд» Ростислав Хугаев. Комплекс позволит жителям и гостям Самары узнать о традициях, 

11 января 2017, 11:33
В блогах: памятники архитектуры будет изымать город

В блогах: памятники архитектуры будет изымать город

Блогер Жанна Скокова сообщила, что сегодня в Самаре прошел круглый стол с участием общественников и властей. "На нем обсуждали судьбу памятников архитектуры, которые Минобороны забросило или просто держит при себе и ждет, когда они сами развалятся от старости, чтобы 
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В микрорайоне «Волгарь» построят дороги за 234 млн рублей

В микрорайоне «Волгарь» построят дороги за 234 млн рублей

Компания «Амонд» за 234 млн рублей займется строительством автодорог в самарском жилом комплексе «Волгарь». Результаты торгов, проводимых по заказу гордепартамента градостроительства, опубликованы на портале госзакупок. ООО «Амонд», аффилированное известному бизнесмену Ростиславу Хугаеву, оказалось единственным участником аукциона. Согласно техзаданию, подрядчик к 

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В блогах: Строительство Фрунзенского моста в Самаре

В блогах: Строительство Фрунзенского моста в Самаре

Блогер Евгений Синюков рассказал о загадочных подземных тоннелях, которые обнаружили строители Фрунзенского моста через реку Самару. В этом районе подобными тоннелями буквально все изрыто-перерыто, какой-нибудь карты подземных сетей нет. Возраст постройки также не установлен. Возможно, конец 19-го - начало 
16 февраля 2016, 09:45
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