Уже в мае в Самаре начнут сносить Дворец спорта ЦСК ВВС Уже в конце этого месяца начнется демонтаж Дворца спорта ЦСК ВВС на Молодогвардейской. Об этом сообщил губернатор Николай Меркушкин.

Место будет готовиться для большого спортивного комплекса. По проекту здесь будут 3 ледовые площадки. Это основная арена, тренировочная зона, а также …