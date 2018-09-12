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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков

«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков

Со вторника,11 сентября, не обслуживает клиентов «Тольяттихимбанк».
 
«Мы вынуждены сегодня приостановить работу для проведения оперативных мероприятий следственных органов. Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», - говорится в сообщении кредитного учреждения.
 
Однако в 
12 сентября 2018, 01:33
Выборы губернатора Самарской области и довыборы депутата Госдумы признаны состоявшимися

Выборы губернатора Самарской области и довыборы депутата Госдумы признаны состоявшимися

12 сентября прошло заседание Избирательной комиссии Самарской области. В его рамках были озвучены итоги выборов губернатора и довыборов депутата Госдумы. Они были официально признаны состоявшимися.

На выборах губернатора явка на участки составила 48%. Свои голоса отдали 1,14 миллиона жителей области. По 

12 сентября 2018, 11:50
В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского

В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского

С 10:00 среды, 12 сентября, до 18:00 пятницы, 14 сентября, в областной столице будет перекрыто движение транспорта по улице Ерошевского от пересечения с улицей Маломосковской до улицы Подшипниковой. Участок составляет 15 метров. 

Также с 18:00 14 сентября до 05:00 
12 сентября 2018, 11:43
В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя

В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» в областной столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Центральный экспонат -  ковчег с частицей мощей святого пророка Иоанна Крестителя, который привезли из Рима. Посетители смогут приложиться к  иконе Спасителя, которая отразилась на стекле. Выставка будет проходить 
12 сентября 2018, 11:16
Заморозки до - 2 прогнозируют в ночь на среду в Самарской области

Заморозки до - 2 прогнозируют в ночь на среду в Самарской области

В первой половине рабочей недели в Самарской области антициклон смог удержать летнюю погоду, но в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. Небо накроют облака, в отдельных районах пройдут дожди, усилится ветер, температура воздуха начнет понижаться 
11 сентября 2018, 02:45
В Самаре до среды будет тепло и сухо

В Самаре до среды будет тепло и сухо

Погода в начале новой рабочей недели продолжит радовать самарцев. На понедельник, 10 сентября, синоптики прогнозируют теплую погоду, воздух прогреется до + 19-24 градусов, будет переменная облачность и местами прольется кратковременный дождь. Зато в последующие два дня осадки не ожидаются,
10 сентября 2018, 08:00
В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода

В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода

До понедельника, 10 сентября, в Самарской области установится теплая, солнечная погода без осадков. В ночь на субботу и воскресенье, 8 и 9 сентября, будет дуть неустойчивый слабый ветер, температура воздуха составит + 6-11 градусов. В дневные часы ветер сменится на 
7 сентября 2018, 04:23
До среды в Самарской области области обещают до + 26

До среды в Самарской области области обещают до + 26

В первой половине  новой рабочей недели в Самарской области будет довольно тепло и без существенных осадков. Однако, календарная осень уже чувствуется - по ночам столбик термометра будет опускаться местами до 5 градусов тепла. 
 
В ночь на вторник и среду, 4 и 
3 сентября 2018, 11:26
В блогах: тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам

В блогах: тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам

Тему потопа продолжил в "ВК" и тольяттинец Владислав Баев. Он показал, как два местных жителя устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам в районе пересечения улиц Ленина и Льва Толстого. Трешевый перформанс, естественно, вызвал у окружающих смех и одобрение. 
24 июля 2018, 09:21
Грозы, ливни и град ожидаются в Самарской области

Грозы, ливни и град ожидаются в Самарской области

В начале новой рабочей недели в Самарской области установится жаркая погода, местами с грозовыми дождями днем и вечером, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на вторник, 17 июля, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть восточный 
16 июля 2018, 01:36
Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре

Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре

В Самарской области пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром, прогнозируют синоптики. Такая погода ожидается в последние дни мая. При этом, как уже сообщалось ранее, в регионе относительно потеплеет – температура воздуха в дневные часы будет повышаться до +26 градусов. При 
29 мая 2018, 11:45
Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область

Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область

В Самарской области ожидаются дожди. Их принесет атлантический циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Погода текущей рабочей недели в Самарской области ожидается без резких колебаний. Во вторник, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без 
3 апреля 2018, 04:48
Осенью самарцы начинают чаще опаздывать на работу

Осенью самарцы начинают чаще опаздывать на работу

В этом признались 15% участников опроса, проведенного специалистами портала «Зарплата.ру». Цель исследования – выяснить, как осенняя хандра проявляется у россиян и какие способы борьбы они используют. Главным признаком хандры 72 процента респондентов назвали сонливость, 68 процентов чувствуют упадок сил. 
17 октября 2017, 01:45
Новый роман Виктора Пелевина «Смотритель» в двух томах выйдет к началу осени

Новый роман Виктора Пелевина «Смотритель» в двух томах выйдет к началу осени

Очередное произведение Виктора Пелевина можно будет приобрести через месяц. В издательстве "ЭКСМО" рассказали, что обложка двухтомника почти готова.

"Смотритель" по жанру определен как "кувырок мышления". Это определение взято из книги мистического автора Карлоса Кастанеды "Сила безмолвия". При этом в 
3 августа 2015, 04:42
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