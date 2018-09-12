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«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков
Со вторника,11 сентября, не обслуживает клиентов «Тольяттихимбанк».«Мы вынуждены сегодня приостановить работу для проведения оперативных мероприятий следственных органов. Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», - говорится в сообщении кредитного учреждения.
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12 сентября 2018, 01:33
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Выборы губернатора Самарской области и довыборы депутата Госдумы признаны состоявшимися
12 сентября прошло заседание Избирательной комиссии Самарской области. В его рамках были озвучены итоги выборов губернатора и довыборов депутата Госдумы. Они были официально признаны состоявшимися.
На выборах губернатора явка на участки составила 48%. Свои голоса отдали 1,14 миллиона жителей области. По …
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12 сентября 2018, 11:50
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В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского
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12 сентября 2018, 11:43
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В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя
В выставочном комплексе «Экспо-Волга» в областной столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Центральный экспонат - ковчег с частицей мощей святого пророка Иоанна Крестителя, который привезли из Рима. Посетители смогут приложиться к иконе Спасителя, которая отразилась на стекле. Выставка будет проходить …
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12 сентября 2018, 11:16
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Заморозки до - 2 прогнозируют в ночь на среду в Самарской области
В первой половине рабочей недели в Самарской области антициклон смог удержать летнюю погоду, но в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. Небо накроют облака, в отдельных районах пройдут дожди, усилится ветер, температура воздуха начнет понижаться …
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11 сентября 2018, 02:45
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В Самаре до среды будет тепло и сухо
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10 сентября 2018, 08:00
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В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода
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7 сентября 2018, 04:23
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До среды в Самарской области области обещают до + 26
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3 сентября 2018, 11:26
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В блогах: тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам
Тему потопа продолжил в "ВК" и тольяттинец Владислав Баев. Он показал, как два местных жителя устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам в районе пересечения улиц Ленина и Льва Толстого. Трешевый перформанс, естественно, вызвал у окружающих смех и одобрение. …
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24 июля 2018, 09:21
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Грозы, ливни и град ожидаются в Самарской области
В начале новой рабочей недели в Самарской области установится жаркая погода, местами с грозовыми дождями днем и вечером, сообщили в Приволжском УГМС.
В ночь на вторник, 17 июля, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть восточный …
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16 июля 2018, 01:36
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Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре
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29 мая 2018, 11:45
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Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область
В Самарской области ожидаются дожди. Их принесет атлантический циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».
«Погода текущей рабочей недели в Самарской области ожидается без резких колебаний. Во вторник, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без …
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3 апреля 2018, 04:48
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Осенью самарцы начинают чаще опаздывать на работу
В этом признались 15% участников опроса, проведенного специалистами портала «Зарплата.ру». Цель исследования – выяснить, как осенняя хандра проявляется у россиян и какие способы борьбы они используют. Главным признаком хандры 72 процента респондентов назвали сонливость, 68 процентов чувствуют упадок сил. …
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17 октября 2017, 01:45
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Новый роман Виктора Пелевина «Смотритель» в двух томах выйдет к началу осени
Очередное произведение Виктора Пелевина можно будет приобрести через месяц. В издательстве "ЭКСМО" рассказали, что обложка двухтомника почти готова.
"Смотритель" по жанру определен как "кувырок мышления". Это определение взято из книги мистического автора Карлоса Кастанеды "Сила безмолвия". При этом в …
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3 августа 2015, 04:42