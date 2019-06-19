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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

Гроза и сильный ветер: на Самару надвигается непогода

Гроза и сильный ветер: на Самару надвигается непогода

Жителей Самарской области предупреждают о возможном ухудшении погоды. По прогнозу Приволжского УГМС, с 19:00 вторника, 18 июня, до вечера среды в регионе будет облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, при грозе его 
18 июня 2019, 02:54
К экватору рабочей недели в Самару придут дожди и грозы

К экватору рабочей недели в Самару придут дожди и грозы

Синоптики озвучили уточненный прогноз погоды на ближайшие дни. В середине недели с прохождением через Поволжье атмосферного фронта местами прольются кратковременные дожди. Под влиянием Азорского антициклона осадки постепенно прекратятся, станет теплее, в дневные часы температура воздуха будет стремится к отметке в 
17 июня 2019, 05:57
В Самару снова вернулась летняя жара

В Самару снова вернулась летняя жара

К началу новой рабочей недели в Самарской области снова потеплело - осадки прекратились, температура воздуха заметно повысилась. В понедельник, 17 июня, переменная облачность без существенных осадков, западный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит +21, +26 градусов по Цельсию. В ночи 
17 июня 2019, 09:33
В Самарской области был перекрыт рекорд низких температур 20-летней давности

В Самарской области был перекрыт рекорд низких температур 20-летней давности

Погода этим летом постоянно выдает сюрпризы. Например, в ночь на пятницу, 14 июня, местами в Самарской области обещали заморозки. В некоторых районах был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. В ночь на 14 июня в поселке Авангард в этом году было 
14 июня 2019, 10:20
В ночь на пятницу в Самарской области ожидаются заморозки

В ночь на пятницу в Самарской области ожидаются заморозки

В ночь на пятницу, 14 июня, местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, - 2 градуса по Цельсию. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в ночь на 14 июня будет переменная облачность без существенных 
13 июня 2019, 05:38
В Самарской области жару сменит похолодание

В Самарской области жару сменит похолодание

Ближе к концу недели в Самарской области станет заметно прохладнее - в четверг, вслед за арктическим фронтом в регион поступит холодная воздушная масса. Ветер изменит направление на северное и усилится, а температура воздуха значительно понизится.

В ночь на среду, 
11 июня 2019, 03:07
В Самарской области жара усилится до + 32

В Самарской области жара усилится до + 32

В начале новой рабочей недели в Самарской области сохранится малооблачная сухая погода с постепенным нарастанием жары. В понедельник, 10 июня, малооблачно без осадков, будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с, температура воздуха составит +25, +30. В ночи на вторник 
10 июня 2019, 08:21
В Самарской области к среде потеплеет до +7

В Самарской области к среде потеплеет до +7

В ближайшие три дня в Самарской области ожидаются осадки, местами гололедица и туман. В ночь на вторник, 5 марта, облачно с прояснениями, небольшой снег, южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит - 5, -10 градусов, на северо-востоке региона 
4 марта 2019, 03:27
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