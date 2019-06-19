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Гроза и сильный ветер: на Самару надвигается непогода
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18 июня 2019, 02:54
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К экватору рабочей недели в Самару придут дожди и грозы
Синоптики озвучили уточненный прогноз погоды на ближайшие дни. В середине недели с прохождением через Поволжье атмосферного фронта местами прольются кратковременные дожди. Под влиянием Азорского антициклона осадки постепенно прекратятся, станет теплее, в дневные часы температура воздуха будет стремится к отметке в …
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17 июня 2019, 05:57
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В Самару снова вернулась летняя жара
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17 июня 2019, 09:33
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В Самарской области был перекрыт рекорд низких температур 20-летней давности
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14 июня 2019, 10:20
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В ночь на пятницу в Самарской области ожидаются заморозки
В ночь на пятницу, 14 июня, местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, - 2 градуса по Цельсию. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в ночь на 14 июня будет переменная облачность без существенных …
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13 июня 2019, 05:38
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В Самарской области жару сменит похолодание
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11 июня 2019, 03:07
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В Самарской области жара усилится до + 32
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10 июня 2019, 08:21
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В Самарской области к среде потеплеет до +7
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4 марта 2019, 03:27
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