Самарские парки и скверы начинают украшать к Новому году. В семи зонах отдыха в ближайшее время установят новогодние елки. Об этом сообщили в МП «Парки Самары». Праздничные деревья появятся в «Дубовой роще» поселка Волгарь, на Воронежских озерах, в парке Молодежном, Победы, «Дружба» и Гагарина. Кроме того, украсят игрушками живую ель, которая растет в сквере Эльдара Рязанова у дома №120 по улице Фрунзе. В Струковском саду и парке 50-летия Октября на Металлурге до сих пор продолжаются работы по реконструкции.
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