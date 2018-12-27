|
В самарских колониях начали шить новогодние сумки
Стало известно, что исправительные учреждения освоили выпуск упаковки для новогодних подарков. Заказчиками красочных сумок, сшитых в колониях №5 и 15, стали различные самарские фирмы. По словам заместителя начальника УФСИН России по Самарской области полковника внутренней службы Григория Неймарка, товар производится …
|
27 декабря 2018, 03:53
|
В Самаре 18-летняя автоледи врезалась в «маршрутку» и сбила школьницу
|
27 декабря 2018, 12:41
|
В Тольятти алкоголик украл «стиралку» у собственной матери
|
27 декабря 2018, 12:14
|
Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь
|
27 декабря 2018, 11:49
|
В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега
В среду, 26 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для этого времени года. По подсчетам специалистов Приволжского УГМС, был перекрыт рекорд от 1967 года в Сызрани. Накануне там выпало 6,3 миллиметра снега, что больше …
|
27 декабря 2018, 09:50
|
Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки
|
26 декабря 2018, 06:16
|
В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5
|
26 декабря 2018, 04:52
|
В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега
|
24 декабря 2018, 05:34
|
В Самаре снег в понедельник убирают 300 человек и 168 машин
В ближайшие дни, до четверга включительно, продлится снегопад в Самаре. Как сообщили синоптики, будет облачно, обещают небольшой и умеренный, местами сильный снег, метель. В дневные часы специалисты Приволжского УГМС прогнозируют от - 5 до - 13 градусов по Цельсию. …
|
24 декабря 2018, 02:13
|
Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области
|
24 декабря 2018, 08:40
|
Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области
|
19 декабря 2018, 04:46
|
«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.
В среду днем, …
|
14 ноября 2018, 11:42
|
Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.
«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
|
13 марта 2018, 10:43
|
Ещё один циклонический вихрь подойдет к Самаре
По данным Росгидрометцентра, во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на четыре градуса ниже средних многолетних значений. «В начале недели ещё один циклонический вихрь подойдёт в наш регион», - сообщили синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС». По прогнозам на ближайшие …
|
12 марта 2018, 12:39
|
Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области
|
12 марта 2018, 11:05