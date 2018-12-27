Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь Стало известно, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года городской общественный транспорт будет работать по продленному графику:

- до 3:00 будут курсировать трамваи маршрутов № 5, 20, 11, 12, троллейбусы № 7, 13 и автобусы … - до 3:00 будут курсировать трамваи маршрутов № 5, 20, 11, 12, троллейбусы № 7, 13 и автобусы