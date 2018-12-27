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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В самарских колониях начали шить новогодние сумки

В самарских колониях начали шить новогодние сумки

Стало известно, что исправительные учреждения освоили выпуск упаковки для новогодних подарков. Заказчиками красочных сумок, сшитых в колониях №5 и 15, стали различные самарские фирмы. По словам заместителя начальника УФСИН России по Самарской области полковника внутренней службы Григория Неймарка, товар производится 
27 декабря 2018, 03:53
В Самаре 18-летняя автоледи врезалась в «маршрутку» и сбила школьницу

В Самаре 18-летняя автоледи врезалась в «маршрутку» и сбила школьницу

В среду, 26 декабря, произошла крупная авария на улице Механиков. 18-летняя девушка на иномарке Volkswagen Polo во время снегопада направлялась по трассе Самара — Бугуруслан в сторону улицы Чекистов и наехала на стоящий автобус Hyundai County Kuzbass, курсировавший по маршруту 
27 декабря 2018, 12:41
В Тольятти алкоголик украл «стиралку» у собственной матери

В Тольятти алкоголик украл «стиралку» у собственной матери

В полицию обратилась жительница Автозаводского района Тольятти, которая рассказала, что из ее квартиры исчезла стиральная машинка. Потерпевшая оценила ущерб в 13 тысяч рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили женщину и выяснилось - она не нашла машинку, когда вернулась утром с 
27 декабря 2018, 12:14
Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь

Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь

Стало известно, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года городской общественный транспорт будет работать по продленному графику: 

- до 3:00 будут курсировать трамваи маршрутов № 5, 20, 11, 12, троллейбусы № 7, 13 и автобусы 
27 декабря 2018, 11:49
В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега

В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега

В среду, 26 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для этого времени года. По подсчетам специалистов Приволжского УГМС, был перекрыт рекорд от 1967 года в Сызрани. Накануне там выпало 6,3 миллиметра снега, что больше 
27 декабря 2018, 09:50
Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Под конец рабочего дня Самару окончательно сковали пробки. В начале седьмого часа вечера сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность городских дорог в 10 баллов из 10 возможных. «Робот» считает, что передвигаться пешком сейчас будет быстрее.

Напомним, в последние два дня Самару накрыли снегопады. 

26 декабря 2018, 06:16
В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5

В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5

С 12:00 среды, 26 декабря, на федеральной трассе М-5 «Урал» введено временное ограничение на движение грузовиков. Причиной стал сильный снегопад, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Транзитному транспорту советуют не проезжать участки с 890 по 976 км в Сызранском и Ставропольском 
26 декабря 2018, 04:52
В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

Самарские коммунальщики ликвидируют последствия снегопада: в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега, а с начала сезона — 67,3 тысяч тонн. Дневная смена 23 декабря работала до 
24 декабря 2018, 05:34
В Самаре снег в понедельник убирают 300 человек и 168 машин

В Самаре снег в понедельник убирают 300 человек и 168 машин

В ближайшие дни, до четверга включительно, продлится снегопад в Самаре. Как сообщили синоптики, будет облачно, обещают небольшой и умеренный, местами сильный снег, метель. В дневные часы специалисты Приволжского УГМС прогнозируют от - 5 до - 13 градусов по Цельсию. 
24 декабря 2018, 02:13
Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Новая рабочая неделя в Самарской области началась со снегопада, метели, сильного ветра. В понедельник, 24 декабря, днем будут небольшой и умеренный, местами сильный снег и метель, а также юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы могут достигать 15-20 
24 декабря 2018, 08:40
Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

До пятницы, 21 декабря, погоду в Самарской области будет формировать антициклон. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не будет, ветер слабый переменных направлений. По ночам и в утренние часы в низинах при прояснении температура воздуха будет понижаться до -20, -25 градусов, 
19 декабря 2018, 04:46
«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.

В среду днем, 
14 ноября 2018, 11:42
Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.

«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
13 марта 2018, 10:43
Ещё один циклонический вихрь подойдет к Самаре

Ещё один циклонический вихрь подойдет к Самаре

По данным Росгидрометцентра,  во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на  четыре градуса ниже средних многолетних значений. «В начале недели ещё один циклонический вихрь подойдёт в наш регион», - сообщили синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС». По прогнозам на ближайшие 
12 марта 2018, 12:39
Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области

Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области

12 марта экстремально низкие температуры зарегистрированы в селе Новодевичье и городе Тольятти.
12 марта 2018, 11:05
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