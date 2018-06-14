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Материалы по теме:

Как Самара встречает ЧМ-2018

Как Самара встречает ЧМ-2018

14 июня стартует Чемпионат мира по футболу 2018 года. 
14 июня 2018, 01:12
Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре

Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре

В Самаре вступил в силу еще один запрет, направленный на обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу. С 13 июня по 16 июля в областном центре не допускается использование квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов подобного типа.

Напомним, ЧМ стартует 

14 июня 2018, 11:45
Трансляции матчей ЧМ будут идти в 140 барах и ресторанах Самары

Трансляции матчей ЧМ будут идти в 140 барах и ресторанах Самары

Посмотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу можно будет не только на Фестивале болельщиков, но и в спортбарах и ресторанах. Всего в городе будут работать 140 таких точек. Цифру озвучил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 

14 июня 2018, 11:10
10 тысяч иностранных болельщиков ожидается на матче Сербия – Коста-Рика в Самаре

10 тысяч иностранных болельщиков ожидается на матче Сербия – Коста-Рика в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» пройдет первый матч в рамках чемпионата мира по футболу. На поле сойдутся сборные Сербии и Коста-Рики. На этой игре ожидается до 10 тысяч зрителей-иностранцев. Эту цифру озвучил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

«Болельщики уже 

14 июня 2018, 10:49
Найдены нарушения при ремонте самарских дорог

Найдены нарушения при ремонте самарских дорог

Контрольно-счетная палата Самары оценила качество ремонта дорог. Проверке подверглись не только документы, но и фактическое состояние асфальтового полотна. Без нарушений дело не обошлось.

Например, подрядчики не выдержали норматив по толщине асфальта при обустройстве тротуаров. В частности, эта проблема обнаружилась на Волжском 

14 июня 2018, 10:26
В блогах: про опасный щит у самарского рынка

В блогах: про опасный щит у самарского рынка

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" обращаются к мэрии Самары, чтобы она обратила внимание на рекламный щит около рынка у пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе. От ветра он шатается сильно во все стороны. Люди 
14 июня 2018, 09:50
К ЧМ-2018 перекроют дороги в центре Самары

К ЧМ-2018 перекроют дороги в центре Самары

В Самаре с 14 июня перекроют дороги в центре города. Завтра официально стартует ЧМ-2018 по футболу. Матчи примут 11 городов-организаторов, шесть игр пройдут в Самаре на стадионе «Самара Арена» - 17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля. Напомним, 
13 июня 2018, 04:17
Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском

Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском

Ремонтировать придется сейчас. Октябрьский районный суд Самары не дал областному Минтрансу отсрочку на выполнение работ по ремонту дороги под Чапаевском, информирует областная прокуратура. Надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило на въезде №1 в этот город, примыкающем к федеральной трассе «Самара-Волгоград», 

13 июня 2018, 11:02
Очередную дорогу перекроют в Самаре

Очередную дорогу перекроют в Самаре

В Самаре произойдет очередное перекрытие дороги. Теперь речь удет о Хрустальном переулке на отрезке у дома №4 в сторону улицы Мориса Тореза. Там будут проводить работы по ремонту электрических сетей и работы по благоустройству территории. Ограничение будет действовать с 08:00 
10 июня 2018, 09:35
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