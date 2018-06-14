|
Как Самара встречает ЧМ-2018
|
14 июня 2018, 01:12
|
Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре
|
14 июня 2018, 11:45
|
Трансляции матчей ЧМ будут идти в 140 барах и ресторанах Самары
Посмотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу можно будет не только на Фестивале болельщиков, но и в спортбарах и ресторанах. Всего в городе будут работать 140 таких точек. Цифру озвучил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг …
|
14 июня 2018, 11:10
|
10 тысяч иностранных болельщиков ожидается на матче Сербия – Коста-Рика в Самаре
|
14 июня 2018, 10:49
|
Найдены нарушения при ремонте самарских дорог
Контрольно-счетная палата Самары оценила качество ремонта дорог. Проверке подверглись не только документы, но и фактическое состояние асфальтового полотна. Без нарушений дело не обошлось.
Например, подрядчики не выдержали норматив по толщине асфальта при обустройстве тротуаров. В частности, эта проблема обнаружилась на Волжском …
|
14 июня 2018, 10:26
|
В блогах: про опасный щит у самарского рынка
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" обращаются к мэрии Самары, чтобы она обратила внимание на рекламный щит около рынка у пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе. От ветра он шатается сильно во все стороны. Люди …
|
14 июня 2018, 09:50
|
К ЧМ-2018 перекроют дороги в центре Самары
|
13 июня 2018, 04:17
|
Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском
Ремонтировать придется сейчас. Октябрьский районный суд Самары не дал областному Минтрансу отсрочку на выполнение работ по ремонту дороги под Чапаевском, информирует областная прокуратура. Надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило на въезде №1 в этот город, примыкающем к федеральной трассе «Самара-Волгоград», …
|
13 июня 2018, 11:02
|
Очередную дорогу перекроют в Самаре
|
10 июня 2018, 09:35