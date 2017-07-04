К пятнице в Самаре ожидается понижение температуры воздуха. По прогнозу синоптиков, в дневные часы столбик термометра покажет от 18 до 23 градусов по Цельсию. В ночное время - +13.
«Во вторник, 4 июля, на Средней Волге сохранит свое влияние поле повышенного атмосферного давления. Однако в последующем до конца рабочей недели погода в Самарской области будет зависеть от волнового циклона. Сформированный на стыке прохладной атлантической и жаркой тропической воздушных масс и, пройдя через акваторию Средиземного и Каспийского морей, он принесет в наш регион дожди разной интенсивности, грозы, шквалистые порывы ветра, возможен град», - сообщает Приволжское УГМС.
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