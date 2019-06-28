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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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В страшном ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских

В страшном ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских

В пятницу, 28 июня, произошла автокатастрофа на 124 километре федеральной трассы «Ульяновск – Димитровград – Самара» в Новомалыклинском районе Ульяновской области. В 03:15 лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и тягач DAF с цистерной. Водитель легковушки выехал на встречную полосу 
28 июня 2019, 01:53
В Самаре закроют «Ашан» в «Московском»

В Самаре закроют «Ашан» в «Московском»

С 1 июля гипермаркет «Ашан» уйдет из торгово-развлекательного центра «Московский». Как стало известно, руководство французской сети и владелец ТЦ договорились о досрочном расторжении договора аренды помещений на взаимовыгодных условиях. В соглашении указано, что «Ашан» прекратит вести коммерческую деятельность в арендуемом 
28 июня 2019, 01:33
Застреленным в Тольятти оказался владелец бойцовского клуба

Застреленным в Тольятти оказался владелец бойцовского клуба

Стало известно, что накануне в Тольятти расстреляли директора местного бойцовского клуба «Ахмат» Илью Тягуна. Злоумышленник попал в него четыре раза, 37-летний мужчина скончался от полученных ранений во дворе дома № 37 по улице Калмыцкой в Центральном районе, пишет ren.tv. 
28 июня 2019, 12:44
В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной

В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной

В четверг, 27 июня, в ДТП в областной столице угодила легковушка Lada Priora. Ночью, в 00:20 автомобилист ехал по улице Фасадной в Куйбышевском районе. По предварительной информации, около дома № 2 А по Фасадной он не справился с управлением и 
28 июня 2019, 12:06
В Самаре перекрыли Московское шоссе в районе Ботанического сада

В Самаре перекрыли Московское шоссе в районе Ботанического сада

В пятницу, 28 июня, в столице 63-го региона частично перекрыли Московское шоссе в районе Ботанического сада. Речь идет о 2 и 3 полосах по направлению в город. Как сообщили в министерстве транспорта и дорог Самарской области, причина - авария 
28 июня 2019, 11:43
Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов

Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов

Комплексный ремонт дорог около Крымской площади выполнен на 40 %. Напомним, что уже в октябре здесь должен заработать Шестой кассационный суд общей юрисдикции. В мэрии напомнили, что подрядчик должен завершить все работы по контракту до 30 сентября и сейчас их 
27 июня 2019, 05:28
В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку

В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку

В столице 63-го региона хотят реконструировать Пятую просеку на участке от Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда» и «Акварель» до улицы Советской Армии. Как сообщили представители департамента градостроительства, реализация проекта запланирована на 2021 год при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов. 
26 июня 2019, 11:07
В блогах: Пустите в ботанический сад!

В блогах: Пустите в ботанический сад!

Самарцы отреагировали на новость об открытии ботанического сада. Татьяна Пуш у себя на странице в «Фейсбуке» высказывается так: «Руководство сада придерживается простой позиции: создан он исключительно как научная площадка, где люди делом занимаются, а потому всяким посторонним нехрен здесь 
25 июня 2019, 10:38
В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

Заводское шоссе в Самаре все-таки отремонтируют до конца. Как говорится в сообщении на портале госзакупок, работы на 2-й очереди участка от улицы Авроры до XXII Партсъезда будет вести единственный участник торгов компания "Автодоринжиниринг". Общая сумма контракта около 655 миллионов рублей.
25 июня 2019, 04:20
Из-за утечки без холодной воды остались 74 дома в Куйбышевском районе

Из-за утечки без холодной воды остались 74 дома в Куйбышевском районе

В пятницу, 21 июня, произошла утечка на трубопроводе около дома № 43 по Пугачевскому тракту в Куйбышевском районе Самары. Прорвало трубу с холодной водой диаметром 150 мм. Пока ведутся ремонтные работы, без воды остаются жители 74 многоквартирных домов, два детских 
21 июня 2019, 07:33
Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

В пятницу, 21 июня, в районе дома № 123 по улице Нагорной во время гидравлических испытаний произошел порыв трубопровода. Сотрудники «ПТС» отключили подачу воды, выставили ограждения. Сейчас они ликвидируют коммунальную аварию. По словам местных жителей в соцсетях, там забил коммунальный 
21 июня 2019, 12:09
В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»

В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»

В воскресенье, 16 июня, в столице 63-го региона перекрыли движение по улице Тушинской на отрезке от Партизанской до Аэродромной. Как сообщили представители «РКС-Самара», там произошла авария на канализационном коллекторе. Рабочие приступили к ликвидации коммунального ЧП в 11:00, сначала им было 
17 июня 2019, 08:59
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