Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов … Комплексный ремонт дорог около Крымской площади выполнен на 40 %. Напомним, что уже в октябре здесь должен заработать Шестой кассационный суд общей юрисдикции. В мэрии напомнили, что подрядчик должен завершить все работы по контракту до 30 сентября и сейчас их