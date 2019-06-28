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В страшном ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
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28 июня 2019, 01:53
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В Самаре закроют «Ашан» в «Московском»
С 1 июля гипермаркет «Ашан» уйдет из торгово-развлекательного центра «Московский». Как стало известно, руководство французской сети и владелец ТЦ договорились о досрочном расторжении договора аренды помещений на взаимовыгодных условиях. В соглашении указано, что «Ашан» прекратит вести коммерческую деятельность в арендуемом …
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28 июня 2019, 01:33
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Застреленным в Тольятти оказался владелец бойцовского клуба
Стало известно, что накануне в Тольятти расстреляли директора местного бойцовского клуба «Ахмат» Илью Тягуна. Злоумышленник попал в него четыре раза, 37-летний мужчина скончался от полученных ранений во дворе дома № 37 по улице Калмыцкой в Центральном районе, пишет ren.tv. …
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28 июня 2019, 12:44
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В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной
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28 июня 2019, 12:06
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В Самаре перекрыли Московское шоссе в районе Ботанического сада
В пятницу, 28 июня, в столице 63-го региона частично перекрыли Московское шоссе в районе Ботанического сада. Речь идет о 2 и 3 полосах по направлению в город. Как сообщили в министерстве транспорта и дорог Самарской области, причина - авария …
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28 июня 2019, 11:43
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Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов
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27 июня 2019, 05:28
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В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку
В столице 63-го региона хотят реконструировать Пятую просеку на участке от Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда» и «Акварель» до улицы Советской Армии. Как сообщили представители департамента градостроительства, реализация проекта запланирована на 2021 год при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов. …
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26 июня 2019, 11:07
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В блогах: Пустите в ботанический сад!
Самарцы отреагировали на новость об открытии ботанического сада. Татьяна Пуш у себя на странице в «Фейсбуке» высказывается так: «Руководство сада придерживается простой позиции: создан он исключительно как научная площадка, где люди делом занимаются, а потому всяким посторонним нехрен здесь …
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25 июня 2019, 10:38
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В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры
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25 июня 2019, 04:20
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Из-за утечки без холодной воды остались 74 дома в Куйбышевском районе
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21 июня 2019, 07:33
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Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод
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21 июня 2019, 12:09
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В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»
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17 июня 2019, 08:59
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