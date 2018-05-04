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Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти
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4 мая 2018, 11:44
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Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре
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3 мая 2018, 11:59
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Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области
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27 апреля 2018, 04:26
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МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку
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26 апреля 2018, 03:59
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МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погодных условий, передает региональное ГУ МЧС. По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью местами небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают, …
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25 апреля 2018, 04:24
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94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области
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25 апреля 2018, 10:24
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Из-за паводка подтопило кооператив «Вишенка» на полуострове Копылово
20 апреля паводковые воды подтопили кооператив Вишенка на полуострове Копылово. Об этом сообщил директор Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев. По его информации, на 12:00 отметка нижнего бьефа составила 34,60 метра.
К дачникам убедительно обращаются временно воздержаться от посещения своих участков.
«При …
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20 апреля 2018, 02:31
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Пик паводка в Самарской области придется на 21-22 апреля
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18 апреля 2018, 08:49
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Лето 2017 года в Самаре оказалось рекордно коротким
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22 августа 2017, 11:01
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Проверили Волгу: о результатах анализов воды на самарских пляжах
На четырех самарских пляжах вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Речь идет о зонах отдыха на спуске улицы Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очередях набережной. Об этом сообщили в самарском региональном управлении Роспотребнадзора, …
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7 августа 2017, 07:20
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Купаться запрещено как минимум до середины августа
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26 июля 2017, 06:24
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Названы самарские пляжи, где лучше не купаться
Половина самарских пляжей не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Речь идет о четырех зонах отдыха на берегу Волги: на спуске Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очереди набережной (от Ленинградской …
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26 июля 2017, 09:34