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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В Самарской области зарегистрировали рекордно низкую температуру
В ночь на вторник. 21 мая, в Самарской области была зафиксирована рекордно низкая температура для этого времени года. По данным Приволжского УГМС, на метеостанции «Авангард» в Алексеевском районе столбик термометра упал до -2,8 градусов по Цельсию. Предыдущий минимум температуры …
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21 мая 2019, 12:12
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Видео: в Октябрьске выпал град размером с перепелиное яйцо
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17 мая 2019, 09:34
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Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды
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16 мая 2019, 02:33
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В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя
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15 мая 2019, 01:54
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Возможен град и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области
В ближайшие дни погода в Самарской области испортится: синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер, дневные температуры понизятся на 2-3 градуса. В понедельник вечером, 13 мая, специалисты Приволжского УГМС обещают дожди местами, грозу. Будет дуть восточный ветер со скоростью …
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13 мая 2019, 04:37
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В Самарской области по ночам обещают до - 4 градусов
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29 апреля 2019, 11:22
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В середине недели в Самарской области пройдут дожди и потеплеет до +20
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24 апреля 2019, 07:44
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В Самарской области похолодает до -6 градусов
На этой неделе синоптики обещают в Самарской области прохладную и преимущественно сухую погоду. Формировать ее будет гребень мощного скандинавского антициклона. Вместе с северным, северо-восточным ветром в регион прошел арктический воздух, температура в ночные часы будет понижаться, а днем не поднимется …
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16 апреля 2019, 11:21
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Дожди и до - 2: синоптики рассказали о погоде в выходные
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12 апреля 2019, 04:28
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Рекордные осадки: затопило трамвайные пути к «Самара Арене»
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8 апреля 2019, 07:26
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Ученые: в 2020 году на Земле наступит Малый Ледниковый период
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3 сентября 2018, 10:25
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