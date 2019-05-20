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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Самарской области зарегистрировали рекордно низкую температуру

В Самарской области зарегистрировали рекордно низкую температуру

В ночь на вторник. 21 мая, в Самарской области была зафиксирована рекордно низкая температура для этого времени года. По данным Приволжского УГМС, на метеостанции «Авангард» в Алексеевском районе столбик термометра упал до -2,8 градусов по Цельсию. Предыдущий минимум температуры 
21 мая 2019, 12:12
Видео: в Октябрьске выпал град размером с перепелиное яйцо

Видео: в Октябрьске выпал град размером с перепелиное яйцо

В четверг, 16 мая, в поселке Шиферный в Октябрьске прошел град. Очевидцы сняли видеоролик, на котором видно, как с неба падали льдинки размером перепелиное яйцо. 

- Все мои огурцы с дынями побил, наверно, - переживает местная жительница. 

Напомним, что накануне 
17 мая 2019, 09:34
Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Жителей столицы 63-го региона и большинства районов Самарской области предупреждают, что погода в ближайшие сутки может серьезно ухудшиться. В частности, с 19:00 четверга, 16 мая, до утра следующего дня прогнозируют дожди, местами сильные, грозы, возможен град. По данным Приволжского УГМС, 
16 мая 2019, 02:33
В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя

В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя

В среду, 15 мая, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин выехал на участки улиц, которые накануне попали в зону подтопления. Напомним, что во вторник во второй половине дня в нескольких районах Самары прошел ливень — были затоплены 
15 мая 2019, 01:54
Возможен град и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Возможен град и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

В ближайшие дни погода в Самарской области испортится: синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер, дневные температуры понизятся на 2-3 градуса. В понедельник вечером, 13 мая, специалисты Приволжского УГМС обещают дожди местами, грозу. Будет дуть восточный ветер со скоростью 
13 мая 2019, 04:37
В Самарской области по ночам обещают до - 4 градусов

В Самарской области по ночам обещают до - 4 градусов

С началом новой рабочей недели в регионе заметно похолодало — ночные температуры воздуха местами опустились до отрицательных значений, ветер сменил направление на северное. В ночи на вторник и среду, 30 апреля и 1 мая в Самарской области малооблачно без осадков, 
29 апреля 2019, 11:22
В середине недели в Самарской области пройдут дожди и потеплеет до +20

В середине недели в Самарской области пройдут дожди и потеплеет до +20

В середине этой рабочей недели станет теплее, к среде воздух прогреется до +19 градусов по Цельсию в дневные часы, но местами обещают дожди. В среду, 24 апреля, синоптики обещают переменную облачность, в отдельных районах - осадки, будет дуть северо-западный ветер 
24 апреля 2019, 07:44
В Самарской области похолодает до -6 градусов

В Самарской области похолодает до -6 градусов

На этой неделе синоптики обещают в Самарской области прохладную и преимущественно сухую погоду. Формировать ее будет гребень мощного скандинавского антициклона. Вместе с северным, северо-восточным ветром в регион прошел арктический воздух, температура в ночные часы будет понижаться, а днем не поднимется 
16 апреля 2019, 11:21
Дожди и до - 2: синоптики рассказали о погоде в выходные

Дожди и до - 2: синоптики рассказали о погоде в выходные

В предстоящие выходные погода в Самарской области испортится - на смену теплым и солнечным дням придут дожди и понижение температур. В ночные часы столбик термометра «сползет» на отрицательные значения. В Поволжье, по прогнозам синоптиков, ожидается прохождение холодного фронта. Правда, в 
12 апреля 2019, 04:28
Рекордные осадки: затопило трамвайные пути к «Самара Арене»

Рекордные осадки: затопило трамвайные пути к «Самара Арене»

В минувшие выходные в Самарской области побит очередной рекорд по осадкам. Был перекрыт абсолютный суточный максимум сразу в нескольких населенных пунктах, особенно в Сызрани, в Большой Глушице и в Аглосе. А в столице нашего региона такой сильный ливень, как в 
8 апреля 2019, 07:26
Ученые: в 2020 году на Земле наступит Малый Ледниковый период

Ученые: в 2020 году на Земле наступит Малый Ледниковый период

Ученые предупреждают: уже в 2020 году на Земле начнется Малый Ледниковый период. Ранее его старт прогнозировали на 2030 год, но в связи с быстро снижающейся активностью Солнца эту дату посчитали уже неактуальной.

Стоит отметить, что Ледниковые периоды на Земле – явление 

3 сентября 2018, 10:25
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