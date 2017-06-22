К выходным Самара может снова утонуть, если верить прогнозам синоптиков.
12 июня в губернской столице уже был перекрыт абсолютный максимум суточной нормы осадков, он превысил рекордный показатель 1978 года и составил 16,3 миллиметра. По мнению экспертов, самарская инфраструктура дворов и улично-дорожной сети просто не приспособлена к отводу такого количества воды. Причем это касается не только старых районов города, но и новейшей застройки. Июньские осадки, которые стали рекордными за всю историю метеонаблюдений, подарили жителям 13-го микрорайона Самары нерукотворное озеро. Оно расположилось на разворотной площадке автобусов 37 и 70 маршрутов. Его содержимое стекает к фундаментам соседних домов. Фонд капремонта выделил деньги на приведение в порядок фасадов, но, похоже, они понадобятся на другие цели - в подвалах теперь стоит вода, жалуются люди, а по фундаменту вот-вот пойдут трещины.
Елена Дернова, председатель ТОС 13 микрорайон: «Там сумасшедшие деньги выделены, по 17-18 миллионов, мы ремонтируем фасад, а разрушается фундамент. Изготовили бы ливневую канализацию, куда бы уходили сточные воды. Этот год у нас очень дождевой - дожди идут почти каждый день, ну невозможно жить людям, и гнус идет в квартиры, уже лягушки квакают вот в этом болоте».
А это один из молодых микрорайонов Самары - «Волгарь». Улица Осетинская. Казалось бы, здесь ливневка должна работать как новая. Но путь к школе во время дождя преграждает лужа, которая превращается в маленькое озерцо.
Олеся Полякова, жительница ЖК "Волгарь": «Вода вот вплоть до поребриков, как такой скат сделали - не предусмотрели ни скатов, ни отверстий? Это неправильно. Лужа стоит до пешеходного перехода здесь. Мы даже удивлялись, когда обсуждали этот вопрос, что здесь ни одного люка нету. Просто лето - ну кто одевает резиновые сапоги? Выходим в сандалях, а тут по колено, очень большая проблема».
Все потому, что застройщики, что полвека назад, что сейчас экономят на ливневой канализации. По подсчетам депутата гордумы Андрея Мастеркова, Кировский район обеспечен ливневками только на 10%. За последние 25 лет ни одного нового коллектора не построено.
Андрей Мастерков, депутат Думы г.о. Самара: «Я могу сказать, что стали ощущать последствия отсутствия водоотведения - это разрушение фундаментов домов. Воде надо куда-то деваться, находятся такие места, подмываются фундаменты домов. Приходится бюджету в аварийном режиме изыскивать деньги колоссальные для усиления фундаментов. Это десятки миллионов рублей».
В бюджете Самары на строительство хотя бы локальных коллекторов, которые могли бы решать проблемы отдельных территорий, в этом году, как и в следующем, не предусмотрено ни рубля. По оценке экспертов, необходимо привлечение федеральных средств, однако это станет возможным только после чемпионата мира по футболу 2018 года. Между тем к выходным синоптики прогнозируют очередные ливни, так что некоторым жителям города впору покупать лодки.