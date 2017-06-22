Погода портит урожай: из-за дождей под угрозой оказались яблоки, зерно и гречка В эти выходные погода по-прежнему будет дождливой, но к радости тех, кто собрался за город, теплой. Столбик термометра в дневные часы будет держаться в районе 20 градусов, ночью опускаться до 10. Меж тем, погодные аномалии, которые самарцы уже пережили в …