Сотрудники регионально Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там произошел взрыв, который и унес жизни людей.
Сейчас на место инцидента отправились следователи для проведения его осмотра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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20 августа 2018, 01:30
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13 августа 2018, 08:34
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Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре
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1 августа 2018, 12:39
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Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца
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25 июля 2018, 02:32
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Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа
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18 июля 2018, 01:36
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В Самаре в жилом доме взорвался газ, пострадала пенсионерка
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18 июля 2018, 10:43
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Мужчина косил траву и подорвался на снаряде в Самарской области
30 июня в Самарской области произошло ЧП неподалеку от поселка Нагорный. 56-летний мужчина косил траву в поле около трассы «Самара-Волгоград». В какой-то момент произошел взрыв.
Как сообщает ВолгаНьюс, скорее всего бензокосилка пострадавшего задела артиллерийский снаряд калибра 23 мм., …
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3 июля 2018, 10:07
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Двигатели для Ту-160 испытают по-новому
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7 сентября 2017, 11:34
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На ПАО «Кузнецов» новый управляющий директор
У самарского ПАО «Кузнецов» новый руководитель. Управляющим директором предприятия назначен Сергей Павлинич, ранее занимавший пост заместителя генерального директора АО ОДК по производству и техническому развитию. Должность исполнительного директора, на которой с 4 апреля 2013 года трудился прежний руководитель ПАО «Кузнецов» …
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21 июня 2016, 03:08
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В ПАО "Кузнецов" вложат 8 млрд рублей
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20 мая 2016, 03:48