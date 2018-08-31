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Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные  озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, 
31 августа 2018, 04:29
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, 

31 августа 2018, 03:56
В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

С начала этого года самарским приставам поступили 493  жалобы  на  коллекторов. Компании были оштрафованы в общей сложности на 1 млн 70 тысяч рублей, а каждое  юрлицо — соответственно, на 20-55 тысяч. Фирмы по возврату задолженностей  были слишком настойчивы в своих 
31 августа 2018, 03:18
Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»

Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»

31 августа в Самаре произошло ЧП на одном из крупных предприятий города. В результате несчастного случая на производстве погибли двое сотрудников ПАО «Кузнецов». Эту информацию «ТЕРРЕ» сообщили в пресс-службе «Объединенной двигателестроительной корпорации». Обстоятельства инцидента выясняются.

По информации «Интерфакса», 
31 августа 2018, 02:48
В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

Региональное управление Следственного комитета приступило к проверки гибели мужчины в результате пожара под Тольятти. Инцидент произошел 20 августа в селе Зеленовка. Во время разбора развалин сгоревшего дома там было обнаружено тело 68-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение 

20 августа 2018, 01:30
Следователи выяснят, почему произошел взрыв в частном доме под Тольятти

Следователи выяснят, почему произошел взрыв в частном доме под Тольятти

В Самарской области стартовала доследственная проверка по факту взрыва в частном доме под Тольятти. Напомним, что в ночь с 12 на 13 августа в котельной одного из частных домов на улице Рябиновой в поселке Приморский Ставропольского района взорвался неустановленный предмет. 
13 августа 2018, 08:34
Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

В эти минуты в Приволжском окружном военном суде идёт процесс над 24-летним жителем Тольятти, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне запрещённой в РФ организации ИГИЛ на территории Сирии. С учётом того, что он пошёл на сделку со следствием, 
1 августа 2018, 12:39
Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

Ленинский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей для бывшего заместителя главы администрации Ленинского района города  Сергея Завады. Его обвиняют в незаконном получении 120 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «закрыть глаза» на нелегальное использование гражданином спортивной 
25 июля 2018, 02:32
Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа

Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа

Опубликованы фотографии из квартиры на улице Медицинской в Самаре, где произошел взрыв бытового газа. Напомним, что ЧП случилось в ночь с 17 на 18 июля, пострадала 79-летняя женщина. Старушка получила ожоги рук. Взрыв случился в четыре часа утра в двухэтажке.
18 июля 2018, 01:36
В Самаре в жилом доме взорвался газ, пострадала пенсионерка

В Самаре в жилом доме взорвался газ, пострадала пенсионерка

Самарские следователи пытаются узнать причину странного взрыва в квартире на улице Медицинской, расположенной в Куйбышевском районе областной столицы. В ночь с 17 на 18 июля произошел хлопок газовоздушной смеси. 79-летняя женщина получила ожоги рук, и была доставлена на карете «скорой 
18 июля 2018, 10:43
Мужчина косил траву и подорвался на снаряде в Самарской области

Мужчина косил траву и подорвался на снаряде в Самарской области

30 июня в Самарской области произошло ЧП неподалеку от поселка Нагорный. 56-летний мужчина косил траву в поле около трассы «Самара-Волгоград». В какой-то момент произошел взрыв.

Как сообщает  ВолгаНьюс, скорее всего бензокосилка пострадавшего задела артиллерийский снаряд калибра 23 мм., 
3 июля 2018, 10:07
Двигатели для Ту-160 испытают по-новому

Двигатели для Ту-160 испытают по-новому

Авиационный испытательный стенд №1 самарского ПАО «Кузнецов»  аттестован под новые двигатели НК-32 серии 02 после масштабной реконструкции, - сообщает пресс-служба предприятия.  Ввод его в эксплуатацию - это  значимый этап в  постановке на серийное производство двигателя НК-32 серии 02 для бомбардировщика-ракетоносца 

7 сентября 2017, 11:34
На ПАО «Кузнецов» новый управляющий директор

На ПАО «Кузнецов» новый управляющий директор

У самарского ПАО «Кузнецов» новый руководитель. Управляющим директором предприятия назначен Сергей Павлинич, ранее занимавший пост заместителя генерального директора АО ОДК по производству и техническому развитию. Должность  исполнительного директора, на которой с 4 апреля 2013 года трудился прежний руководитель ПАО «Кузнецов» 

21 июня 2016, 03:08
В ПАО

В ПАО "Кузнецов" вложат 8 млрд рублей

ПАО "Кузнецов" возобновляет допэмиссию ценных бумаг, приостановленную 16 апреля. Речь идет о размещении 800 тысяч обыкновенных акций компании с номинальной стоимостью 1 рубль каждая. При этом цена размещения - 10 тысяч 136 рублей за бумагу. Таким образом, общая стоимость пакета 

20 мая 2016, 03:48
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