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Материалы по теме:

Пресс-конференция с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым || Материал обновляется

Пресс-конференция с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым || Материал обновляется

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров начал пресс-конференцию. В зале присутствуют представители более сотни региональных СМИ. 

12:22 - Глава региона начал с подведения итогов года, в первую очередь с проведения выборов президента России. Явка была на уровне среднероссийской, количество жалоб значительно снизилось.

12:25 

18 января 2019, 12:37
Губернатор Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию

Губернатор Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию

В пятницу, 18 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров даст пресс-конференцию — он ответит на вопросы журналистов федеральных, региональных и муниципальных СМИ. Мероприятие пройдет в здании правительства на Молодогвардейской. Представителей прессы приглашают аккредитоваться, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.
 
15 января 2019, 11:38
«Сказал-сделал!» Губернатор Дмитрий Азаров расчистил каток около 175-й школы в Самаре

«Сказал-сделал!» Губернатор Дмитрий Азаров расчистил каток около 175-й школы в Самаре

4 января к главе региона через Твиттер обратились местные жители с просьбой оказать помощь в расчистке катка около 175-школы. Азаров пообещал … лично приехать. И выполнил свое обещание.
 
«Сказано-сделано! Губернатор Дмитрий Азаров приехал на расчистку катка у школы 175. 
5 января 2019, 01:35
Дмитрий Азаров вручил госнаграды выдающимся жителям региона

Дмитрий Азаров вручил госнаграды выдающимся жителям региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне вручил государственные награды России и Самарской области. 60 выдающихся жителей региона - врачи, энергетики, государственные служащие, социальные работники, общественные деятели и другие получили звания, медали и почетные знаки. Открывая торжественное мероприятие, Дмитрий Азаров подчеркнул, 

27 декабря 2018, 03:30
Президент Владимир Путин затронул важные для Самарской области темы

Президент Владимир Путин затронул важные для Самарской области темы

Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции 14 декабря затронул ряд важных для Самарской области тем. Наиболее актуальные для региона вопросы врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил во время выступления на тольяттинском телевидении. В первую очередь он остановился 
15 декабря 2017, 01:29
Полсотни вопросов самарскому губернатору

Полсотни вопросов самарскому губернатору

Николай Меркушкин провел большую пресс-конференцию, посвященную 5-летию работы в должности губернатора Самарской области. Журналисты задали главе региона почти полсотни вопросов.
Почти 5 часов беседы в режиме нон-стоп. Полторы сотни журналистов из 85 средств массовой информации. Вопросы задавали разные - от 

12 мая 2017, 05:49
Владимир Путин прогнозирует подъем России

Владимир Путин прогнозирует подъем России

Большая пресс-конференция Владимира Путина в четверг собрала в центре международной торговли рекордное количество журналистов – 1390.
Глава государства за три часа успел ответить на четыре десятка вопросов. На сей раз его ответы больше относились к широким темам. Президент подробно объяснил 
17 декабря 2015, 05:23
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