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Пресс-конференция с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым || Материал обновляется
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров начал пресс-конференцию. В зале присутствуют представители более сотни региональных СМИ.
12:22 - Глава региона начал с подведения итогов года, в первую очередь с проведения выборов президента России. Явка была на уровне среднероссийской, количество жалоб значительно снизилось.
12:25 …
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18 января 2019, 12:37
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Губернатор Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию
В пятницу, 18 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров даст пресс-конференцию — он ответит на вопросы журналистов федеральных, региональных и муниципальных СМИ. Мероприятие пройдет в здании правительства на Молодогвардейской. Представителей прессы приглашают аккредитоваться, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.
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15 января 2019, 11:38
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«Сказал-сделал!» Губернатор Дмитрий Азаров расчистил каток около 175-й школы в Самаре
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5 января 2019, 01:35
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Дмитрий Азаров вручил госнаграды выдающимся жителям региона
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне вручил государственные награды России и Самарской области. 60 выдающихся жителей региона - врачи, энергетики, государственные служащие, социальные работники, общественные деятели и другие получили звания, медали и почетные знаки. Открывая торжественное мероприятие, Дмитрий Азаров подчеркнул, …
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27 декабря 2018, 03:30
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Президент Владимир Путин затронул важные для Самарской области темы
Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции 14 декабря затронул ряд важных для Самарской области тем. Наиболее актуальные для региона вопросы врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил во время выступления на тольяттинском телевидении. В первую очередь он остановился …
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15 декабря 2017, 01:29
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Полсотни вопросов самарскому губернатору
Николай Меркушкин провел большую пресс-конференцию, посвященную 5-летию работы в должности губернатора Самарской области. Журналисты задали главе региона почти полсотни вопросов.
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12 мая 2017, 05:49
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Владимир Путин прогнозирует подъем России
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17 декабря 2015, 05:23
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