Президент Владимир Путин затронул важные для Самарской области темы Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции 14 декабря затронул ряд важных для Самарской области тем. Наиболее актуальные для региона вопросы врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил во время выступления на тольяттинском телевидении. В первую очередь он остановился …