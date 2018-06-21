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Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы
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21 июня 2018, 02:19
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Австралийские болельщики на велосипедах приехали из Казани в Самару
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21 июня 2018, 02:05
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Первые болельщики сборных Дании и Австралии приехали на «Самара Арену»
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21 июня 2018, 01:40
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Жара до +33 придет в выходные в Самару
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21 июня 2018, 01:15
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Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары
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21 июня 2018, 12:04
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Объявлена программа фанфеста ЧМ на 22 июня в Самаре
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21 июня 2018, 10:41
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В Самару на ЧМ-2018 по футболу едет еще больше болельщиков
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20 июня 2018, 07:02