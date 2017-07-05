Снятие наличных денег с пластиковых карт может подорожать Снятие наличных с пластиковых карт может подорожать, пишут "Ведомости". Visa первой из платежных систем разрешила банкам вводить для клиентов комиссии за обналичивание денег. Ранее это было запрещено. Как правило, сейчас владельцы банкоматов делают снятие наличных в своих терминалах бесплатным, а …