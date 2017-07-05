«Почта России» намерена создать собственную платежную систему, следует из материалов предприятия, размещенных на сайте госзакупок. Сервис разрабатывается для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг для банков, розничных сетей, терминалов самообслуживания, мобильных операторов. Он также позволит оплачивать штрафы и налоги, товары из каталога «Почта маркет», доставку посылок (в том числе из интернет-магазинов), а также коммунальные и другие услуги. Кроме того, почтовый оператор планирует усовершенствовать программное обеспечение для государственной информационной системы ЖКХ. Всего на эти цели компания направит 1 млрд 418 млн рублей, из которых около 400 млн рублей потратят на платежную систему и около миллиарда - на ГИС. Предположительно, все работы будут завершены в 2018 году.
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В ближайшие 3 года работникам таможенной службы окажутся доступны информационные ресурсы "Почты России". Это нужно для оперативного обнаружения наркотических, психотропных и взрывчатых веществ и оружия, информируют российские агентства.
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26 июня 2017, 12:09
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Android Pay запустят в России 16 мая
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15 мая 2017, 08:44
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Отрубили Интернет
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26 апреля 2017, 11:54
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31 марта 2017, 07:36
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20 марта 2017, 10:19
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13 октября 2016, 05:21
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19 апреля 2016, 04:31