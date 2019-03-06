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Материалы по теме:

В самарской гостинице нашли казино

В самарской гостинице нашли казино

Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В 
6 марта 2019, 05:20
Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области

Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области

Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал 
6 марта 2019, 05:05
В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой

В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой

С начала года в Самаре выявили 14 потребителей, которые незаконно подключились к водоснабжению и канализации. Например, некоторых из них удалось установить во время рейда на 8 просеке в Промышленном районе областной столицы. Чтобы попасть на территорию коттеджного поселка, коммунальщикам пришлось 
6 марта 2019, 04:35
«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта

«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта

До конца марта футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитается с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. По словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, компенсация будет переведена до конца этого месяца, есть понимание по этому вопросу с тренером, пишет tass.ru. 
6 марта 2019, 04:04
В Самаре обсудили перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров

В Самаре обсудили перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров

В среду, 6 марта, в Самарской губернской думе состоялось внеочередное заседание. Главный и единственный вопрос - внесение изменений в федеральный закон, согласно которым будет проведен перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров. Это добавка положена гражданам, если их пенсии не достигают 
6 марта 2019, 03:09
Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга

Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга

Назначены арбитры на матчи 19-го тура Российской Премьер-лиги. Уже в эту субботу, 9 марта, на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» будут принимать «Енисей». Игра стартует в 15:00. Обслуживать матч будет судейская бригада, состоящая из судьи Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга и 
6 марта 2019, 10:06
Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 
5 марта 2019, 01:11
Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками

Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками

В понедельник, 4 марта, в 19:30 болельщиков приглашают на презентацию новичков самарских «Крыльев Советов», которые присоединились к команде этой зимой, а также на встречу с главным тренером команды Миодрагом Божовичем. Место проведения - ТРК «Космопорт». В программе - общение «без 
1 марта 2019, 03:54
В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

Власти Самары рассмотрят возможность возвращения в Красноглинский район автобусов № 1а и 50с. Тема обсуждалась на совещании с представителями горадминистрации 28 февраля.

Жители района попросили возродить автобус №1а, который курсировал между поселками, социальными учреждениями. Кроме того, они просят вернуть 
1 марта 2019, 09:10
Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»

Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»

Стало известно, что защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев продолжит карьеру в минском «Динамо» - он проведет там весеннюю часть этого сезона. В четверг, 28 февраля, он прилетит в Минск и в ближайшее время может быть внесен в заявку белорусского клуба. 
28 февраля 2019, 12:22
Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»

Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»

В среду, 27 февраля, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов заявил, что стадион «Самара Арена» готов принять игру 9 марта с «Енисеем». Газон надлежащего качества, проводятся все необходимые работы на прилегающей территории, чистится от снега крыша. Однако остаётся фактор 
27 февраля 2019, 07:00
В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В течение двух дней, с 8 по 10 марта, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Это связано с проведением праздничных гуляний «Проводы русской зимы - Масленица». Исключение, как обычно, сделают для машин «скорой помощи», полиции, пожарной охраны 
26 февраля 2019, 11:10
В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»

В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»

Уже завтра, 9 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для удобства участников в городе пустят дополнительный автобусный маршрут. Четыре автобуса № 50у будут перевозить людей между Барбошиной поляной и Красной Глинкой (улица Батайская), заезжая в учебно-спортивный 
8 февраля 2019, 05:08
В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15

В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15

Пассажирам троллейбусов № 16 и трамваев № 15 придется привыкать к новшеству - в течение трех месяцев в них не будут работать кондукторы. Как отметили в горадминистрации, транспортники хотят протестировать бескондукторную систему оплаты проезда. Обилечивать пассажиров будут водители, а чтобы 
8 февраля 2019, 04:12
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