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В самарской гостинице нашли казино
Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В …
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6 марта 2019, 05:20
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Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области
Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал …
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6 марта 2019, 05:05
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В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой
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6 марта 2019, 04:35
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«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта
До конца марта футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитается с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. По словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, компенсация будет переведена до конца этого месяца, есть понимание по этому вопросу с тренером, пишет tass.ru. …
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6 марта 2019, 04:04
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В Самаре обсудили перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров
В среду, 6 марта, в Самарской губернской думе состоялось внеочередное заседание. Главный и единственный вопрос - внесение изменений в федеральный закон, согласно которым будет проведен перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров. Это добавка положена гражданам, если их пенсии не достигают …
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6 марта 2019, 03:09
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Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга
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6 марта 2019, 10:06
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Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей
Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 …
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5 марта 2019, 01:11
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Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками
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1 марта 2019, 03:54
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В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с
Власти Самары рассмотрят возможность возвращения в Красноглинский район автобусов № 1а и 50с. Тема обсуждалась на совещании с представителями горадминистрации 28 февраля.
Жители района попросили возродить автобус №1а, который курсировал между поселками, социальными учреждениями. Кроме того, они просят вернуть …
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1 марта 2019, 09:10
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Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»
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28 февраля 2019, 12:22
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Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»
В среду, 27 февраля, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов заявил, что стадион «Самара Арена» готов принять игру 9 марта с «Енисеем». Газон надлежащего качества, проводятся все необходимые работы на прилегающей территории, чистится от снега крыша. Однако остаётся фактор …
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27 февраля 2019, 07:00
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В Самаре перекроют дороги во время Масленицы
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26 февраля 2019, 11:10
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В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»
Уже завтра, 9 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для удобства участников в городе пустят дополнительный автобусный маршрут. Четыре автобуса № 50у будут перевозить людей между Барбошиной поляной и Красной Глинкой (улица Батайская), заезжая в учебно-спортивный …
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8 февраля 2019, 05:08
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В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15
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8 февраля 2019, 04:12
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