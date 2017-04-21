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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: почему арендаторы бегут из «Жигулевской долины»?

В блогах: почему арендаторы бегут из «Жигулевской долины»?

Тольяттинец Анатолий Кукаев поведал в "Фейсбуке", что в Автограде арендаторы начали покидать "Жигулевскую долину". "Собирают чемоданы" даже компании, специально привлеченные несколько лет назад под более выгодные, чем в городе, условия аренды. По моим ощущениям, в технопарке стали забывать, зачем 
21 апреля 2017, 09:28
В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений»

В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений»

В группе "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что на тольяттинском автозаводе продолжается политика скрытых сокращений. Об этом говорится в информационном письме, которое на днях сотрудники компании получили по местной "локалке". В документе указывается, что на заводе сейчас создана служба, 
21 апреля 2017, 07:22
В Самаре ограбили районную администрацию?

В Самаре ограбили районную администрацию?

Блогер Игорь Ермоленко обратил внимание на стелу Октябрьского района Самары. "Уже пару лет она пребывает вот в таком состоянии: неизвестные злоумышленники, возможно, стырили букву "О". Теперь один из самых престижных районов города значится как "Ктябрьский". Даю администрациям города и 
20 апреля 2017, 06:16
Самарцев кормят булочками из бетона

Самарцев кормят булочками из бетона

Блогер Анна Носова поведала про "булочки с бетонной посыпкой". "По улице Кабельной, дом 7, расположилось некое заведение, которое занимается производством булочек. У владельца пекарни, видимо, своя технология выпечки, потому как хлебные изделия сохнут на улице под жаркими лучами солнца 
20 апреля 2017, 05:51
В Самарской мэрии сократят 230 человек

В Самарской мэрии сократят 230 человек

В Самарской мэрии, а именно в самой городской администрации,  департаменте градостроительства и в департаменте управления имуществом  до 30 июня сократят 230 человек. Это почти 17% от нынешней численности  штата. Людям уже начали выдавать уведомления.
Напомним, ранее сообщалось, что число муниципальных 

14 апреля 2017, 03:18
Блогер пригласил руководство Самары провести уборку в Реальном училище

Блогер пригласил руководство Самары провести уборку в Реальном училище

Блогер Евгений Синюков обращается к руководству Самары с предложением продолжить славную традицию и опять выйти на общегородской субботник. "Два года назад - 11 апреля 2015-го - почти все видные чиновники города участвовали в уборке "Шипки". Убрали все качественно, уберегли 
5 апреля 2017, 05:35
Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрии Самары необходимо занять как минимум 1 миллиард 387 миллионов рублей. Об этом было заявлено на заседании по бюджету городской думы. Средства планируется направить на финансирование социально значимых направлений. Самую большую сумму - 280 миллионов - необходимо потратить на подготовку 

29 марта 2017, 10:22
В мэрии Самары назначили новых руководителей двух ведомств

В мэрии Самары назначили новых руководителей двух ведомств

Сразу два ведомства мэрии Самары в начале рабочей недели обрели новых руководителей. Возглавлять направление развития физической культуры и спорта отныне будет Виктор Анисатов, который до сих пор занимал различные должности в администрации Новокуйбышевска. В том числе, возглавлял аналогичный департамент. Напомним, 

27 марта 2017, 04:01
Областное минимущества отсудило земельный участок у мэрии Самары

Областное минимущества отсудило земельный участок у мэрии Самары

Завершились судебные разбирательства между городским департаментом управления имуществом Самары и областным минимущества. Последнее требовало признать право собственности на три земельных участка общей площадью более 5 тысяч квадратных метров на улице Николая Панова.
В 2013 году находящаяся на этой территории Городская 

27 марта 2017, 03:39
В Самаре 8-летний мальчик разбил лоб на «субботнике» в школе

В Самаре 8-летний мальчик разбил лоб на «субботнике» в школе

Прокуратура Железнодорожного района Самары провела проверку по факту получения 8-летним учащимся средней школы № 174 травмы на «субботнике». Ребенок с рубленой раной лба обратился в областную клиническую больницу имени Середавина. Мальчику наложили 8 швов.

Ребенок получил травму из-за ненадлежащего 
30 мая 2016, 10:35
Из Самары вывезли 130 тысяч тонн мусора в апреле

Из Самары вывезли 130 тысяч тонн мусора в апреле

В городской администрации подвели итоги апрельского месячника по благоустройству. Всего за прошлый месяц в Самаре было организовано четыре субботника, а также четыре "средника". С улиц и из дворов города убрали 130 000 тонн мусора. Общая площадь очищенных территорий – 50 миллионов 

17 мая 2016, 09:25
«Василенко жду!» - самарский блогер вызвал чиновника во двор

«Василенко жду!» - самарский блогер вызвал чиновника во двор

Блогер s1965 опубликовал пост под заголовком: "Василенко жду!" Пользователь обращается к тем из городских чиновников, которые пообещали "каленым железом жечь нерадивых руководителей УК за невывоз мусора после субботника": "Приезжайте во двор дома 207 по Карла Маркса, напротив детсада № 139, 
12 мая 2016, 05:15
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