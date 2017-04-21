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В блогах: почему арендаторы бегут из «Жигулевской долины»?
Тольяттинец Анатолий Кукаев поведал в "Фейсбуке", что в Автограде арендаторы начали покидать "Жигулевскую долину". "Собирают чемоданы" даже компании, специально привлеченные несколько лет назад под более выгодные, чем в городе, условия аренды. По моим ощущениям, в технопарке стали забывать, зачем …
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21 апреля 2017, 09:28
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В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений»
В группе "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что на тольяттинском автозаводе продолжается политика скрытых сокращений. Об этом говорится в информационном письме, которое на днях сотрудники компании получили по местной "локалке". В документе указывается, что на заводе сейчас создана служба, …
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21 апреля 2017, 07:22
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В Самаре ограбили районную администрацию?
Блогер Игорь Ермоленко обратил внимание на стелу Октябрьского района Самары. "Уже пару лет она пребывает вот в таком состоянии: неизвестные злоумышленники, возможно, стырили букву "О". Теперь один из самых престижных районов города значится как "Ктябрьский". Даю администрациям города и …
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20 апреля 2017, 06:16
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Самарцев кормят булочками из бетона
Блогер Анна Носова поведала про "булочки с бетонной посыпкой". "По улице Кабельной, дом 7, расположилось некое заведение, которое занимается производством булочек. У владельца пекарни, видимо, своя технология выпечки, потому как хлебные изделия сохнут на улице под жаркими лучами солнца …
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20 апреля 2017, 05:51
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В Самарской мэрии сократят 230 человек
В Самарской мэрии, а именно в самой городской администрации, департаменте градостроительства и в департаменте управления имуществом до 30 июня сократят 230 человек. Это почти 17% от нынешней численности штата. Людям уже начали выдавать уведомления.
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14 апреля 2017, 03:18
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Блогер пригласил руководство Самары провести уборку в Реальном училище
Блогер Евгений Синюков обращается к руководству Самары с предложением продолжить славную традицию и опять выйти на общегородской субботник. "Два года назад - 11 апреля 2015-го - почти все видные чиновники города участвовали в уборке "Шипки". Убрали все качественно, уберегли …
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5 апреля 2017, 05:35
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Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей
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29 марта 2017, 10:22
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В мэрии Самары назначили новых руководителей двух ведомств
Сразу два ведомства мэрии Самары в начале рабочей недели обрели новых руководителей. Возглавлять направление развития физической культуры и спорта отныне будет Виктор Анисатов, который до сих пор занимал различные должности в администрации Новокуйбышевска. В том числе, возглавлял аналогичный департамент. Напомним, …
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27 марта 2017, 04:01
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Областное минимущества отсудило земельный участок у мэрии Самары
Завершились судебные разбирательства между городским департаментом управления имуществом Самары и областным минимущества. Последнее требовало признать право собственности на три земельных участка общей площадью более 5 тысяч квадратных метров на улице Николая Панова.
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27 марта 2017, 03:39
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В Самаре 8-летний мальчик разбил лоб на «субботнике» в школе
Прокуратура Железнодорожного района Самары провела проверку по факту получения 8-летним учащимся средней школы № 174 травмы на «субботнике». Ребенок с рубленой раной лба обратился в областную клиническую больницу имени Середавина. Мальчику наложили 8 швов.
Ребенок получил травму из-за ненадлежащего …
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30 мая 2016, 10:35
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Из Самары вывезли 130 тысяч тонн мусора в апреле
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17 мая 2016, 09:25
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«Василенко жду!» - самарский блогер вызвал чиновника во двор
Блогер s1965 опубликовал пост под заголовком: "Василенко жду!" Пользователь обращается к тем из городских чиновников, которые пообещали "каленым железом жечь нерадивых руководителей УК за невывоз мусора после субботника": "Приезжайте во двор дома 207 по Карла Маркса, напротив детсада № 139, …
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12 мая 2016, 05:15