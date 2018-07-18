Меньше двух недель остается до начала чемпионата России по футболу. В свяи с этим сейчас идет активная подготовка к предстоящим матчам газона на стадионе «Самара Арена». 31 июля «Крылья Советов» проведут там первую игру в новом сезоне против столичного ЦСКА.
Как сообщает администрация Самары, сейчас на футбольном поле подсеваются семена и вносятся удобрения. В местах, где имеется недостаток света, работает искусственная подсветка. А для предотвращения застаивания воздуха работают специальные ветродуи.
|
«Крылья Советов» завершают сбор в Австрии
Футбольный клуб «Крылья Советов» завершает тренировочный предсезонный сбор в Австрии. Футболисты и тренеры расположились в местечке Гайнберг. На 18 числа у них запланировано последнее занятие . Кроме того, команде предстоит сыграть два контрольных матча. Соперниками волжан станут два немецких клуба, …
|
18 июля 2018, 12:54
|
«Сызрань-2003» «раскатала» молодежные «Крылья Советов»
16 июля в рамках подготовки к молодежному первенству России по футболу самарские «Крылья Советов» провели контрольный матч против «Сызрани-2003». Игра состоялась на стадионе «Кристалл».
Встреча для подопечных Владимира Кухлевского оказалась крайне неудачной. «Сызрань-2003» разгромила самарцев со счетом 4:0. Первые три гола …
|
17 июля 2018, 02:23
|
«Крылья Советов» договорились с новым техническим партнером
|
12 июля 2018, 12:53
|
Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади
В Москве на Красной площади состоялся матч футбольных звезд. Команды играли смешанными составами. В обеих сборных присутствовали иностранные спортсмены и по одному российскому игроку и девушке-футболистке.
За одну из футбольных команд играл наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. Он специально …
|
12 июля 2018, 11:00
|
Названы участники последней игры ЧМ-2018 на «Самара Арене»
|
4 июля 2018, 09:34
|
Самарцы встретили Николая Меркушкина у «Стены» и сделали с ним фото
|
3 июля 2018, 02:33
|
Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»
|
3 июля 2018, 10:15
|
Названо место Самары в рейтинге посещаемости матчей ЧМ-2018
|
3 июля 2018, 09:49
|
50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре
|
29 июня 2018, 10:16
|
К ЧМ-2018 в Самаре отреставрируют 300 объектов культурного наследия
|
18 апреля 2016, 05:58
|
В Самарской области стартовала профориентационная акция "Время выбирать!"
Свои площадки представили вузы Самары и области. Техническое развитие, гуманитарные науки, сфера медицины, культуры и искусства - выпускникам 2015 года предстоит выбирать между этими направлениями. А в помощь им - подготовительные, элективные курсы.
Профориентационная работа традиционно в Самарской области …
|
14 мая 2015, 03:20