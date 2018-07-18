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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» завершают сбор в Австрии

«Крылья Советов» завершают сбор в Австрии

Футбольный клуб «Крылья Советов» завершает тренировочный предсезонный сбор в Австрии. Футболисты и тренеры расположились в местечке Гайнберг. На 18 числа у них запланировано последнее занятие . Кроме того, команде предстоит сыграть два контрольных матча. Соперниками волжан станут два немецких клуба, 

18 июля 2018, 12:54
«Сызрань-2003» «раскатала» молодежные «Крылья Советов»

«Сызрань-2003» «раскатала» молодежные «Крылья Советов»

16 июля в рамках подготовки к молодежному первенству России по футболу самарские «Крылья Советов» провели контрольный матч против «Сызрани-2003». Игра состоялась на стадионе «Кристалл».

Встреча для подопечных Владимира Кухлевского оказалась крайне неудачной. «Сызрань-2003» разгромила самарцев со счетом 4:0. Первые три гола 

17 июля 2018, 02:23
«Крылья Советов» договорились с новым техническим партнером

«Крылья Советов» договорились с новым техническим партнером

В предстоящем футбольном сезоне у «Крыльев Советов» будет новый технический партнер. Футболисты будут выступать в форме PUMA. Об этом рассказал финансовый директор «КС» Игорь Поваров.

По его словам, презентация экипировки состоится примерно за неделю до начала чемпионата России. После этого ее 

12 июля 2018, 12:53
Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади

Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади

В Москве на Красной площади состоялся матч футбольных звезд. Команды играли смешанными составами.  В обеих сборных присутствовали иностранные спортсмены и по одному российскому игроку и девушке-футболистке.

За одну из футбольных команд играл наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. Он специально 
12 июля 2018, 11:00
Названы участники последней игры ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Названы участники последней игры ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Самаре матче 1/4 финала ЧМ-2018 встретятся сборные Швеции и Англии. Соперники определились по итогам двух вчерашних матчей 1/8. Шведы обыграли швейцарцев со счетом 1:0. Основное время игры англичан и колумбийцев закончилась со счетом 1:1, но по пенальти британцы выиграли. 

4 июля 2018, 09:34
Самарцы встретили Николая Меркушкина у «Стены» и сделали с ним фото

Самарцы встретили Николая Меркушкина у «Стены» и сделали с ним фото

В Самаре в понедельник, 2 июля, был замечен экс-губернатор Николай Меркушкин. В соцсетях появились фотографии горожан вместе с бывшим главой региона, сделанные возле стадиона «Самара Арена» и на склоне площади Славы возле мемориала «Гордость, честь и слава Самарской области», который 

3 июля 2018, 02:33
Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Самаре в субботу, 7 июля, состоится матч 1/4 финала ЧМ-2018. Кто сыграет на стадионе «Самара Арена», станет известно уже сегодня: игры, в которых определятся участники, самарцы и приезжие болельщики увидят во вторник, 3 июля, на фестивале болельщиков, который проходит 
3 июля 2018, 10:15
Названо место Самары в рейтинге посещаемости матчей ЧМ-2018

Названо место Самары в рейтинге посещаемости матчей ЧМ-2018

В Самаре в понедельник, 2 июля, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2018. Сборная Бразилии обыграла сборную Мексики со счетом 2:0. Вопреки «предсказанию» самарского оракула Козы-Забияки, которая пророчила победу мексиканской команды. За этой игрой с трибун «Самара Арены» наблюдали почти 42 тыс. 
3 июля 2018, 09:49
50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

32 миллиарда направили на развитие инфраструктуры.
29 июня 2018, 10:16
К ЧМ-2018 в Самаре отреставрируют 300 объектов культурного наследия

К ЧМ-2018 в Самаре отреставрируют 300 объектов культурного наследия

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре отреставрируют 300 памятников культурного наследия. Из областной казны на это выделят более 2 млрд. 200 млн. рублей. В первую очередь приведут в порядок фасады зданий , расположенных по 

18 апреля 2016, 05:58
В Самарской области стартовала профориентационная акция

В Самарской области стартовала профориентационная акция "Время выбирать!"

Свои площадки представили вузы Самары и области. Техническое развитие, гуманитарные науки, сфера медицины, культуры и искусства - выпускникам 2015 года предстоит выбирать между этими направлениями. А в помощь им - подготовительные, элективные курсы.

Профориентационная работа традиционно в Самарской области 
14 мая 2015, 03:20
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