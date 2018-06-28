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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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Двойника Ленина на зарплату от 100 тысяч рублей ищут в Самаре

В Самаре на портале по поиску работы «Зарплата.ру» появилась необычная вакансия. Работодатели ищут двойников известных людей, которым обещают платить от 100 тысяч рублей. Работать нужно будет вахтовым методом в Санкт-Петербурге. Как указано в сообщении, дублеру нужно будет «стоять на сцене 

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Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут

Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут

Ближайшая суббота, 28-е апреля, у всех россиян будет рабочей, в счет понедельника 30-го числа, который объявлен выходным днем. На первой майской неделе 
26 апреля 2018, 09:00
В блогах: «Вазовцы рассказали о ночевках на работе ради «большой» зарплаты»

В блогах: «Вазовцы рассказали о ночевках на работе ради «большой» зарплаты»

В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» рассказали про «вазовцев с линии B0, которые ночуют на работе ради «большой» зарплаты». Бытует мнение, что на АвтоВАЗе в последние годы низкие зарплаты. Однако, отмечают ночные ударники труда, это утверждение справедливо только для тех, 
23 февраля 2018, 10:04
Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Специалисты интернет-сайта Avito.ru подсчитали, сколько зарабатывают российские студенты. Оказалось, что в среднем по стране они получают 29,3 тысячи рублей.
За год размер оплаты труда студентов вырос на 1,7 процента. Это намного ниже среднего показателя роста всех зарплат, который составил 5,8 

24 января 2018, 09:30
Проблемы трудоустройства обсуждали на региональной конференции по социальному партнерству

Проблемы трудоустройства обсуждали на региональной конференции по социальному партнерству

"Серые" зарплаты и отсутствие официального оформления сотрудника работодателем. Этим нередко грешат предприятия малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. Существующие проблемы трудоустройства обсуждали в этот вторник на региональной конференции по социальному партнерству под председательством главы Самарской области Дмитрия Азарова.
В 

10 октября 2017, 05:52
В Самаре пройдет ярмарка вакансий для мам в декрете

В Самаре пройдет ярмарка вакансий для мам в декрете

В следующий четверг, 7 сентября, в самарском ДК «Победа» на проспекте Кирова состоится специализированная ярмарка вакансий. На нее приглашают жительниц Самары и Волжского района, которые воспитывают детей в возрасте до 3-х лет.

Время работы ярмарки - c 12:00 до 
31 августа 2017, 11:05
На АвтоВАЗе собираются трудоустроить около трехсот человек

На АвтоВАЗе собираются трудоустроить около трехсот человек

На Автовазе, который в этот понедельник вышел из корпоративного отпуска, в ближайшее время необходимо трудоустроить около трехсот человек. Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании губернатора Самарской области Николая Меркушкина и мэра Тольятти Сергея Анташева.

Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Инженерные кадры 

16 августа 2017, 01:32
Минтруд РФ назвал самые востребованные профессии

Минтруд РФ назвал самые востребованные профессии

Эксперты Минтруда РФ перечислили профессии, наиболее востребованные в настоящее время на отечественном рынке. Как оказалось, больше всего работодатели нуждаются в специалистах высшей квалификации из областей науки, техники и гуманитарной сферы.
Как показывает анализ статистических данных, довольно быстро найдут подходящее место 

7 апреля 2017, 09:38
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