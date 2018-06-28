Вопрос увеличения пенсионного возраста сейчас остается одним из самых обсуждаемых. Один из наиболее болезненных моментов – это трудоустройство граждан в возрасте 50+. Даже представители федерального Минтруда признали, что более поздний выход на пенсию только усугубит эту проблему. Что касается текущей ситуации, то в ответ на запрос ТРК «ТЕРРА» служба занятости Самарской области предоставила следующие данные. По состоянию на 18 июня работу через официальные органы трудоустройства ищут около 17 тысяч человек, официально безработными при этом являются почти 14 тысяч 800 граждан, практически треть из них – более 4,5 тыс.– в возрасте от 50 до 59 лет. При этом с начала года работу получили около 54% обратившихся в службу занятости жителей области, относящихся к этой возрастной категории. Как следует из официального ответа, для незанятых граждан предпенсионного возраста региональной госпрограммой содействия занятости населения «предусматривается организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по приоритетным и востребованным в настоящее время на рынке труда профессиям. При затруднении с выбором направления обучения предоставляется государственная услуга по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности». Конец цитаты. По закону дискриминационные требования при трудоустройстве, в том числе по возрастному признаку, наказываются административно. Впрочем, как показывает практика, даже если в самой анкете при подборе сотрудника работодатель такую информацию не указывает, то найти повод для того, чтобы отказать в приеме не устраивающего его человека, не составляет труда.
|
Двойника Ленина на зарплату от 100 тысяч рублей ищут в Самаре
|
25 мая 2018, 12:19
|
Самарцы поработают подольше и хорошенько отдохнут
|
26 апреля 2018, 09:00
|
В блогах: «Вазовцы рассказали о ночевках на работе ради «большой» зарплаты»
В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» рассказали про «вазовцев с линии B0, которые ночуют на работе ради «большой» зарплаты». Бытует мнение, что на АвтоВАЗе в последние годы низкие зарплаты. Однако, отмечают ночные ударники труда, это утверждение справедливо только для тех, …
|
23 февраля 2018, 10:04
|
Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России
|
24 января 2018, 09:30
|
Проблемы трудоустройства обсуждали на региональной конференции по социальному партнерству
"Серые" зарплаты и отсутствие официального оформления сотрудника работодателем. Этим нередко грешат предприятия малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. Существующие проблемы трудоустройства обсуждали в этот вторник на региональной конференции по социальному партнерству под председательством главы Самарской области Дмитрия Азарова.
|
10 октября 2017, 05:52
|
В Самаре пройдет ярмарка вакансий для мам в декрете
|
31 августа 2017, 11:05
|
На АвтоВАЗе собираются трудоустроить около трехсот человек
На Автовазе, который в этот понедельник вышел из корпоративного отпуска, в ближайшее время необходимо трудоустроить около трехсот человек. Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании губернатора Самарской области Николая Меркушкина и мэра Тольятти Сергея Анташева.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
|
16 августа 2017, 01:32
|
Минтруд РФ назвал самые востребованные профессии
Эксперты Минтруда РФ перечислили профессии, наиболее востребованные в настоящее время на отечественном рынке. Как оказалось, больше всего работодатели нуждаются в специалистах высшей квалификации из областей науки, техники и гуманитарной сферы.
|
7 апреля 2017, 09:38