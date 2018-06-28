Двойника Ленина на зарплату от 100 тысяч рублей ищут в Самаре В Самаре на портале по поиску работы «Зарплата.ру» появилась необычная вакансия. Работодатели ищут двойников известных людей, которым обещают платить от 100 тысяч рублей. Работать нужно будет вахтовым методом в Санкт-Петербурге. Как указано в сообщении, дублеру нужно будет «стоять на сцене …