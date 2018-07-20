У кандидатов в губернаторы Самарской области остался всего 1 день на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах. А до 25 июля они должны подать документы для регистрации. В чем специфика предстоящей избирательной кампании, когда будет ясно, кто примет в ней участие, и кто может лишиться такого шанса, в эксклюзивном интервью телерадиокомпании Терра рассказал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.
Выборы 9 сентября в Самарской области должны стать одними из самых прозрачных в истории. Во-первых, помимо представителей от политических партий на каждом участке за процессом смогут следить по 2 общественных наблюдателя. Облегчит контроль и техника, специально для этой кампании дополнительно закупили 100 комплексов обработки избирательных бюллетеней. В основном, они предназначаются для Сызрани и Тольятти. Дело в том, что помимо выборов губернатора их жителям предстоит определиться и с составом местных городских дум. При этом, как по спискам, так и одномандатным округам. Это значит, что гражданам придется заполнять по три бюллетеня.
«Если говорить о Тольятти, то практически все участковые комиссии оборудуем такими комплексами. У нас только на двух участках не будет КОИБов потому что там малое количество избирателей. Поэтому можно говорить о том. что эта кампания будет отличаться от всех, тем, что в Тольятти будут первые высокотехнологичные выборы», пояснил Председатель избирательной комиссии Самарской области
В Самаре все КОИБы, в основном, сконцентрируют на 53-х участках в 5 районах, там, где будут выбирать депутата Госдумы по 158-му округу. При этом, в регионе еще ни разу не было совмещения выборов губернатора с федеральной кампанией. Между тем, срок выдвижения кандидатов на место высшего должностного лице в регионе истекает 21 июля, до 25 числа они должны подать документы на регистрацию. В течение 10 дней избирательная комиссия должна принять решение о регистрации, либо отказе. Пока в списке 7 фамилий:
1. Азаров Дмитрий Игоревич Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
2 Баранова Галина Георгиевна Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Самарской области;
3 Евдокимов Андрей Васильевич Региональное отделение в Самарской области Всероссийской политической партии "Партия Роста"
4 Лескин Алексей Владимирович Самарское областное отделение политической партии КПРФ;
5 Маряхин Михаил Иванович Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Самарской области;
6 Русин Виктор Владимирович Центр общественного самоуправления «Чистый город»;
7 Степанов Александр Сергеевич Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
«Я думаю, что к 3 августа мы будем знать весь пул кандидатов в губернаторы, а к 5 августа по выборам депутата Госдумы по 158 округу», - добавил Вадим Михеев.
По словам Вадима Михеева, вероятность отказа кому-либо в регистрации, мала, так как со всеми партиями и общественными объединениями, имеющими право выдвигать кандидатов, была проведена разъяснительная работа. Впрочем, исключать ничего нельзя. Полную версию интервью с председателем областной избирательной комиссии смотрите в программе «Здравый смысл» в понедельник в 18 часов 30 минут на телеканале ТЕРРА РЕН-ТВ.
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