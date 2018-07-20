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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

32 миллиарда направили на развитие инфраструктуры.
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Прайс-лист на размещение политической рекламы в эфире телеканала «ТЕРРА РЕН-ТВ»

Прайс-лист на размещение политической рекламы в эфире телеканала «ТЕРРА РЕН-ТВ»

АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» сообщает, что стоимость эфирного времени для размещения агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Самарская область – Самарский одномандатный избирательный округ №158, досрочных выборов Губернатора 

28 июня 2018, 01:37
В Самаре началась подготовка к выборам президента в 2018 году

В Самаре началась подготовка к выборам президента в 2018 году

В России официально началась избирательная кампания по выборам президента страны. Соответствующее постановление Совета Федерации опубликовала «Российская газета». С 18 декабря официально выдвинуть свои кандидатуры и подать документы в Центризбирком могут партии и самовыдвиженцы, ранее все заявления носили лишь предварительный характер. 

19 декабря 2017, 02:10
Глава самарского избиркома вышел на новый уровень

Глава самарского избиркома вышел на новый уровень

Вадим Михеев, вновь избранный на пост главы избирательной комиссии Самарской области, теперь вошел в совет председателей избиркомов субъектов федерации. Срок его полномочий в этом качестве составит ровно год.
Совет председателей создан в конце прошлого года, является консультативным органом, который обязан 

11 января 2017, 10:01
Выбрано руководство Избирательной комиссии Самарской области

Выбрано руководство Избирательной комиссии Самарской области

Четырнадцать членов шестого созыва Самарского облизбиркома рекомендованы в равных пропорциях главой региона и губернской думой. В обновленном составе только четыре новых лица.
Первое заседание обновленного облизбиркома открыл его старейший член коммунист Николай Рогожин, который предоставил слово представителю ЦИК Василию Лихачеву. 

12 декабря 2016, 05:14
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Михеев: Подтасовка результатов выборов членом УИК не повлияет на общие итоги голосования

Чистосердечное признание в подтасовке результатов выборов одного из членов участковой избирательной комиссии на общие итоги голосования не повлияет, сообщил председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Наталья Баранова, рекомендованная для работы на выборах 18 сентября партией ЛДПР, написала явку с 

6 октября 2016, 09:38
К ЧМ-2018 в Самаре отреставрируют 300 объектов культурного наследия

К ЧМ-2018 в Самаре отреставрируют 300 объектов культурного наследия

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре отреставрируют 300 памятников культурного наследия. Из областной казны на это выделят более 2 млрд. 200 млн. рублей. В первую очередь приведут в порядок фасады зданий , расположенных по 

18 апреля 2016, 05:58
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