Мистер Вселенная из Самары выиграл престижный турнир, победителем которого когда-то был Арнольд Шварценеггер Единственный Мистер Вселенная, проживающий в Самаре, Андрей Шокин вновь выиграл престижный международный турнир по бодибилдингу. Он подтвердил это звание, заслуженное еще в 2014-м году, и получил статус профессионала. … В юности он вдохновлялся Арнольдом Шварценеггером, а теперь выиграл крупнейшие международные соревнования по