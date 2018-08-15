2
19
48
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой в Премьер-лиге по результатам трех туров. На трех матчах с участием волжан побывали 93 053 зрителя. Средняя посещаемость игры составила 31017 человек.

Рекорд посещаемости 1 тура удалось побить во время игры между 
15 августа 2018, 01:46
Водитель иномарки врезался в КАМАЗ в Новокуйбышевске

Водитель иномарки врезался в КАМАЗ в Новокуйбышевске

Во вторник днем, 14 августа, произошла дорожная авария в Новокуйбышевске. В 15:07 25-летний водитель ехал на иномарке Ford Focus по улице Промышленности со стороны Энергетиков. Напротив дома № 7/35 по улице Промышленности автомобилист не смог держаться на безопасной дистанции, и 
15 августа 2018, 01:21
Двое пьяных мужчин упали со 2-го этажа в Тольятти

Двое пьяных мужчин упали со 2-го этажа в Тольятти

В Тольятти на днях зафиксировали два случая падения людей с высоты. Причем оба инцидента произошли с нетрезвыми мужчинами. По словам врачей станции городской скорой помощи, житель Автозаводского района в час ночи упал из окна второго этажа. 36-летний мужчина был пьян 
15 августа 2018, 11:49
Мистер Вселенная из Самары выиграл престижный турнир, победителем которого когда-то был Арнольд Шварценеггер

Мистер Вселенная из Самары выиграл престижный турнир, победителем которого когда-то был Арнольд Шварценеггер

Единственный Мистер Вселенная, проживающий в Самаре, Андрей Шокин вновь выиграл престижный международный турнир по бодибилдингу. Он подтвердил это звание, заслуженное еще в 2014-м году, и получил статус профессионала. 
 
В юности он вдохновлялся Арнольдом Шварценеггером, а теперь выиграл крупнейшие международные соревнования по 
15 августа 2018, 11:21
Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани

Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани

На минувших выходных необычный улов попался на крючок сызранскому рыбаку. Он вытащил из воды рыбу, у которой были неестественным образом выпущены глаза. Фото он разместил в группе «Рыбалка в Сызрани». Пользователи уже придумали речной обитательнице название: «Лупоглазка лобастая обыкновенная», сообщает 
30 июля 2018, 01:06
Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов

Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов

Профессиональный рыбак из Самары по имени Александр показал всем, чего он стоит. Мужчина выловил щуку-гиганта весом в 4 килограмма 600 граммов. Сделал он это, выйдя на реку на моторной лодке, с помощью спиннинга. Своим достижением молодой человек похвастался перед подписчиками 
16 июля 2018, 12:50
В блогах: в селе Бариновка выловили карпа на 20 килограмм

В блогах: в селе Бариновка выловили карпа на 20 килограмм

В селе Бариновка Самарской области известному ведущему передачи о рыбалке Павелу Неболсину удалось выловить карпа весом 20 килограмм. Фото огромной рыбы он выложил в "Инстаграме". Такой большой карп попался на крючок в первый же день съемок новой серии. Кроме этого 

10 июля 2018, 11:09
Рыбаков-любителей обяжут покупать специальный патент?

Рыбаков-любителей обяжут покупать специальный патент?

Российских рыбаков-любителей могут обязать покупать специальный патент, разрешающий заниматься данной деятельностью. Проект закона начали разрабатывать в конце 2017-го, но поддержит ли его новый состав федерального правительства, пока не известно. Изначально предполагалось, что годовое разрешение на ловлю рыбы может стоить от 

26 мая 2018, 07:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх