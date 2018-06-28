С 1 июля, уже по сложившейся традиции, по всей стране вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем на инфляционные 4%. Причем коснется это и взносов на капитальный ремонт, которые сейчас в нашем регионе составляют от 5 до 6 с половиной рублей за квадратный метр, в зависимости от этажности. И если сейчас, по словам руководителя областного Фонда капремонта, жители это увеличение не сильно почувствуют, то уже 2019-м ситуация может измениться коренным образом.
Если сейчас за среднестатистическую двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров самарцы платят в пределах 400 рублей в качестве взноса на капремонт, то с 1 июля эта сумма увеличится на 16 рублей в месяц. Для сравнения, в ряде других регионов платежи примерно в два раза выше.
Об этом в эксклюзивном интервью программе «Первые лица» рассказал Михаил Архипов, врио генерального директора «Фонда капитального ремонта Самарской области». Собираемых денег не хватает на то, чтобы выполнить ранее поставленную задачу - ремонтировать по 1000 домов в год. А потому в ближайшие месяцы будет пересмотрен сам план в сторону уменьшения, а потом и тарифы могут быть скорректированы в сторону увеличения.
«Минстроем дано поручение вести минимальный взнос к экономически обоснованному. В Самарской области будет создана комиссия по рассмотрению этой проблемы. Но на 19 год нет такого глобального увеличения, и я считаю, что жителям Самарской области с этим повезло», - отметил Михаил Архипов.
Кроме того, фонду надо гасить кредит в 360 миллионов рублей, взятый на ремонт фасадов высоток вдоль Московского шоссе и Ново-Садовой. В связи с этим была усилена работа по взыманию долгов с населения.
В суды подано около 200 тысяч претензий к неплательщикам. Удалось взыскать 560 миллионов рублей, не доплаченных в 2016 и 2017 годах. Причем большую часть этой суммы люди заплатили добровольно и только 30 миллионов получили после привлечения приставов. И работа эта только началась.
«У нас на 2018 год поставлена глобальная задача. В этом году еще собрать около 700-800 миллионов рублей долгов с жителей».
Сэкономить задолжавшим жителям можно только заплатив долги добровольно, в этом случае пенни с них взимать не будут. Избежать дополнительных расходов можно и заключив с фондом специальный договор.
«Часть жителей не могут сразу оплатить долг по разных объективным причинам. У нас есть акция, можно заключить с Фондом капремонта договор рассрочки на полгода и на год, оплатив 10% первоначального взноса», - сообщил Михаил Архипов.
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