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Материалы по теме:

Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Самарский региональный оператор «Фонд капитального ремонта» намерен снова взять кредит под мундиаль. Речь идет о ремонте многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 по футболу. На этот раз за­прашиваемая сумма составляет 250 миллионов рублей, 

13 марта 2018, 09:55
Капитальный ремонт домов к ЧМ-2018 в Самаре завершится 1 мая

Капитальный ремонт домов к ЧМ-2018 в Самаре завершится 1 мая

В Самаре полным ходом идет капитальный ремонт домов, которые было необходимо привести в порядок к ЧМ-2018. Всего планировалось отремонтировать 354 объекта. Работы на 300 объектах уже закончены. В остальных домах они завершатся к 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации 

27 февраля 2018, 09:13
Кабмин РФ утвердил правила определения цен на теплоэнергию

Кабмин РФ утвердил правила определения цен на теплоэнергию

Кабмин отказывается от госрегулирования цен на теплоэнергию. Соответствующий документ подписал премьер-министр, постановление появилось на официальном правительственном портале.
Определять тарифы отныне станут по такой схеме: поставщик будет регулировать стоимость по согласованию с руководством субъектов и муниципалитетами, исходя из показателей предельной цены. 

25 декабря 2017, 11:43
В Самарской области построят завод по выпуску лифтов

В Самарской области построят завод по выпуску лифтов

В Самарской области планируют запустить производство лифтов. Ожидается, что в регионе построят завод по выпуску подъемных устройств. Эту информацию подтвердил директор Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов.

«В следующем году собираемся заменить еще около 300 лифтов. Кроме того, планируется построить 

21 декабря 2017, 12:48
В Самаре фасады 11 домов разрешат украсить граффити

В Самаре фасады 11 домов разрешат украсить граффити

В Самарской области фасады 37 домов разрешат украсить граффити, соответствующий конкурс проектов объявил региональный Фонд капитального ремонта. Всего будет определено три команды, которые займутся росписью зданий. Прием заявок начался 20 декабря. Конкурс проведут, если на него будет подано не менее 

21 декабря 2017, 12:05
В конкурсе на пост главы областного Фонда капремонта победил Михаил Архипов

В конкурсе на пост главы областного Фонда капремонта победил Михаил Архипов

В конкурсе на пост главы областного Фонда капремонта Самарской области победил Михаил Архипов. В настоящее время он возглавляет организацию с приставкой врио. На сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ опубликован протокол 
11 декабря 2017, 12:09
Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд признал повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение для жителей Самары незаконным. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. Предполагалось, что тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Сотрудники надзорного ведомства сочли суммы завышенными и обратились в 

24 ноября 2017, 11:54
В Самарской области повысят плату за холодную воду

В Самарской области повысят плату за холодную воду

В Самарской области 1 июля 2018 года повысят плату за холодную воду и водоотведение. Новые тарифы опубликовало правительство региона. Согласно документу, кубометр питьевой воды будет стоить 27 рублей 74 копейки, стоков канализации - 14 рублей 74 копейки. Сейчас, напомним, жильцы 

21 ноября 2017, 09:39
В самарской больнице имени Семашко самый масштабный за всю историю капремонт

В самарской больнице имени Семашко самый масштабный за всю историю капремонт

В самарской больнице имени Семашко масштабный капитальный ремонт, которого клиника не видела за всю свою историю. На работы из областного бюджета выделено 64 с половиной миллиона рублей. Подрядчик должен обновить фасады, вернув им их исторический цвет, и заменить кровлю на корпусах, 

4 октября 2017, 09:08
Школу № 46 в Самаре снова закроют на капремонт

Школу № 46 в Самаре снова закроют на капремонт

4 сентября в одном из классов там после реконструкции обвалился потолок.
8 сентября 2017, 05:47
Знай меру: Регионам могут запретить поднимать тарифы ЖКХ выше предельного уровня

Знай меру: Регионам могут запретить поднимать тарифы ЖКХ выше предельного уровня

Законопроект, в соответствии с которым регионы лишат права поднимать тарифы ЖКХ выше предельного уровня, внесен на рассмотрение российского кабмина. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Виталия Королева.
По его словам, сейчас устанавливаются предельные значения, например, 

7 сентября 2017, 02:13
В 2017 году жители области сдали на капремонт около 2,5 млрд рублей

В 2017 году жители области сдали на капремонт около 2,5 млрд рублей

В этом году жители Самарской области сдали на капитальный ремонт уже около двух с половиной млрд рублей. Собираемость взносов достигла 106% - учитываются средства, взысканные с должников за предыдущие годы. Помимо тех домов, которые необходимо привести в порядок по графику, 

6 сентября 2017, 02:36
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