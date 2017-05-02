8
32
40
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарскую область атаковали клещи

Самарскую область атаковали клещи

В праздничные, по-летнему теплые выходные жителей региона атаковали клещи. До этого, чтобы сдать членистоногих на исследование, в центр гигиены и эпидемиологии обращались единицы. Сегодня, в первый рабочий день недели, здесь ажиотаж. Галина Епихина привезла клеща, который присосался к ее сыну. 

2 мая 2017, 04:55
Самарцев травят опасным мясом?

Самарцев травят опасным мясом?

В Самарской области наиболее опасно употреблять в пищу мясо и молоко. Более 640 килограммов некачественной продукции изъято из оборота в 1 квартале текущего года.

О проведённой работе отчитался региональный Роспотребнадзор. За 3 месяца 2017 года ведомство проверило 178 объектов торговли и 

28 апреля 2017, 12:44
Самарцев атакуют кошки, коровы и свиньи

Самарцев атакуют кошки, коровы и свиньи

С начала 2017 года собаки и кошки покусали 1680 жителей Самарской области. Коровы, лошади, свиньи и гуси отправили в больницу 17 человек.Такую статистику опубликовал региональный Роспотребнадзор.
Всего за медицинской помощью после контакта  с животными обратились 1738 человек, 331 из них 

20 апреля 2017, 11:50
В Самарской области стартовал сезон клещей

В Самарской области стартовал сезон клещей

Благоприятные климатические условия только способствуют активизации этих кровососов, которые являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. Самые опасные - это энцефалит, воспаление головного мозга, и боррелиоз, который негативно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах человека. Если вовремя не начать лечение, то это 

17 апреля 2017, 04:32
Клещи покусали самарцев

Клещи покусали самарцев

В Самарской области зафиксированы первые укусы клещей. Один из пострадавших - ребёнок. Всего за помощью в медицинские учреждения губернии, по данным областного Роспотребнадзора, обратились два человека. Для сравнения на аналогичную дату 2016 года было зарегистрировано 40 укушенных. В 2017-м году 
14 апреля 2017, 07:12
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать куличи и яйца к Пасхе

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать куличи и яйца к Пасхе

В преддверии Пасхи, которая в 2017 году празднуется 16 апреля, Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать продукты к праздничному столу. Скажем, при выборе кулича нужно иметь в виду, что если при его изготовлении используются яичный порошок, маргарин вместо масла и заменитель 

14 апреля 2017, 03:36
Сезон клещей в Самаре начнется раньше обычного

Сезон клещей в Самаре начнется раньше обычного

В Самарской области начинается сезон клещей - на две недели раньше, чем в прошлом году, сообщили специалисты Роспотребнадзор. По состоянию на 22 марта в российские больницы уже обратились 163 человека. В 63-м регионе подобных случаев не зафиксировано.

В прошлом году в 

29 марта 2017, 02:44
В России более половины продуктов не соответствуют нормам

В России более половины продуктов не соответствуют нормам

Данные Роспотребнадзора говорят о том, что свыше половины продуктов в отечественных торговых точках не соответствует нормам по причине проблем с контролем производителей. Об этом рассказывают Известия.
По информации издания,  в прошлом году в процессе проверки 56 тысяч предприятий выяснилось, что 

29 марта 2017, 10:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна