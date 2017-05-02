За последнюю неделю число жителей Самарской области, пострадавших от клещей, увеличилось вдвое. Жертвами кровососов стали 138 человек, из них 34 ребенка. Каждый пятый членистоногий оказался с вирусом энцефалита, а 3% - с боррелиозом. Обе инфекции вполне реально угрожают жизни заболевшего.
Если не оказать своевременную помощь при энцефалите, высок риск парализации рук. Кроме того, больной может ослепнуть или оглохнуть. По статистике из тысячи человек умирают двое. При боррелиозе может парализовать мышцы лица, а кожа истончается.
Самый надежный способ защитить себя от этих заболеваний - привиться. Правда, сейчас делать укол уже поздно. Вакцинируют за шесть месяцев до клещевого сезона. Поэтому в Роспотребнадзоре перед выездом на природу рекомендуют использовать акарицидные препараты (они убивают клещей), репелленты (они отпугивают) или акарицидно-репеллентные вещества. Цены на них начинаются от ста рублей. Такие же меры профилактики и перед прогулкой в скверах и парках города. По данным на прошлую неделю территории от клещей пока не обрабатывались.
Пик клещевой активности в Самарской области, по данным экспертов, придется на конец мая - начало июня.
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