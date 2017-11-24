С начала года в региональное управление Роскомнадзора поступило 221 жалоба на нарушения в сети интернет, в 2016-м их было 127. В основном речь идет об использовании мошеннических схем и персональных данных, выявленных в соцсетях группах, занимающихся пропагандой самоубийств, экстремистских сайтах. Впрочем, как говорят специалисты, зачастую граждане сами и добровольно предоставляют преступникам всю необходимую им информацию.
«Чем меньше информации вы даете – тем лучше. И давать ее, прежде всего я бы рекомендовала, на какие-то проверенные ресурсы. То есть, прежде чем информацию о себе вы размещаете в погоне за сиюминутной выгодой для себя – вы сначала проанализируйте этот сайт», - рассказала Мария Скрябина, начальник отдела защиты прав субъектов Управления Роскомнадзора по городу Самара.
Проверить безопасность сайта можно самостоятельно в интернет-браузере. Нужно открыть новую вкладку, ввести в адресной строке название сайта. В левом верхнем углу должна появиться надпись «Надежный». Это означает, что порталом можно пользоваться. Если он обозначен как «Небезопасный», доверять такому ресурсу не стоит. При покупках у интернет-компаний лучше предварительно собрать данные об этой фирме. Вполне возможно, что это очередные мошенники. Интернет-грамотность сейчас преподают даже в школах на специальных открытых уроках.
А вот пожилые люди, как правило, плохо ориентируются в современных технологиях. Представители Роскомнадзора советуют родственникам пенсионеров объяснять им опасность слишком доверчивого обращения с сетью. Ведь найти и наказать злоумышленников, воспользовавшихся ситуацией, почти невозможно.
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