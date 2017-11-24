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Российские поисковики исключили из выдачи 786 пиратских сайтов

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У Дмитрия Азарова появится общественный советник в области информтехнологий

У Дмитрия Азарова появится общественный советник в области информтехнологий

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Это было очень неожиданно, так как у меня нет никакого опыта госслужбы. Но мне предложение показалось 
15 ноября 2017, 11:04
Раскрыта новая схема банковского мошенничества в Сети

Раскрыта новая схема банковского мошенничества в Сети

Пользователей соцсетей специалисты в области кибербезопасности предупредили об очередном всплеске финансового мошенничества в интернете. В осенние месяцы число случаев кибермошенничества в социальных сетях от лица отечественных финансово-кредитных организаций увеличилось вдвое по сравнению с летним периодом. Такие наблюдения сделали эксперты Group-IB, 

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В Башкирии выявили 10 сайтов, торгующих леопардами и хищными птицами

В Башкирии выявили 10 сайтов, торгующих леопардами и хищными птицами

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14 ноября 2017, 03:20
Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации российских детей

Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации российских детей

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Как отметил глава ведомства, различные производители в данный момент внедряют идентификацию по голосу. При этом данная процедура может применяться лишь 

9 ноября 2017, 03:14
«Касперский» перечислил самые популярные уловки мошенников в Сети

«Касперский» перечислил самые популярные уловки мошенников в Сети

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Сейчас, поясняют в команде 

8 ноября 2017, 05:16
VPN-сервисы и анонимайзеры теперь могут блокировать

VPN-сервисы и анонимайзеры теперь могут блокировать

С 2012 года в России существует реестр запрещенных  интернет-сайтов. Всего их около 86.000. Это в том числе экстремистские порталы, ресурсы с азартными играми, страницы, призывающие к суициду, продающие алкоголь и медицинские препараты. Попасть на такие страницы  напрямую нельзя. Но существуют 
2 ноября 2017, 09:29
В Госдуму внесут закон о биологической безопасности россиян

В Госдуму внесут закон о биологической безопасности россиян

В настоящее время кабмин занимается разработкой закона о биологической безопасности РФ. В следующем месяце его собираются внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
Такие сведения распространили отечественные агентства со ссылкой на 1-го зама председателя комитета Госдумы по образованию и науке 

1 ноября 2017, 11:05
Беспроводной интернет сделают в каждом классе московских школ

Беспроводной интернет сделают в каждом классе московских школ

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30 октября 2017, 06:56
Кто обеспечит безопасность мундиаля?

Кто обеспечит безопасность мундиаля?

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Для охраны объектов ЧМ-2018 выберут лучших секьюрити

Президент РФ Владимир Путин дал поручение усилить меры безопасности на объектах транспортной и гостиничной инфраструктуры в регионах к ЧМ по футболу 2018 года. Ответственность за его выполнение возлагается на глав соответствующих субъектов, ФСБ и оргкомитет «Россия-2018». Поручение необходимо выполнить к 

27 октября 2017, 02:17
Названы самые опасные для женщин мегаполисы мира

Названы самые опасные для женщин мегаполисы мира

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Как следует из результатов проведенного опроса, наиболее опасным для женщин городом является Каир. Второе место разделили между собой 

17 октября 2017, 09:24
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