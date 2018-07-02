В Самаре на улице Куйбышева в минувшие выходные, в преддверии матча сборных Бразилии и Мексики, впервые прошел карнавал. Главной темой акции стали латиноамериканские танцы, во время шествия к танцевальной колонне присоединились несколько тысяч человек.
Карнавал, в субботу, 30 июня, и в воскресенье, 1 июля, прошедший по улице Куйбышева, стал четвертой акцией в поддержку ЧМ-2018 по футболу в Самаре. Организаторами снова выступили хореографические коллективы города. На этот раз они решили создать атмосферу латиноамериканского праздника, чтобы порадовать болельщиков сборных Бразилии и Мексики, а также жителей и гостей города.
«И с каждым разом мы делаем такое действие ещё больше, ещё ярче. И стараемся объединить все больше творческих людей — как самих жителей, так и гостей нашего прекрасного поволжского города. Самое главное — мы стараемся сделать, чтобы это было весело, красиво и чтобы люди, действительно, легко себя чувствовали, присоединившись к нам», - рассказал руководитель студии парных танцев для взрослых Dance&Live Денис Новиков.
Постепенно к карнавальной колонне присоединились тысячи горожан, и на улице Куйбышева стало тесно. Поддержали шествие муниципальный духовой оркестр под руководством Марка Когана, танцевальные коллективы города и группа барабанщиков — Beat Makers Drum Clan.
Участники карнавала прошли около километра, и закончили шествие у Струковского парка. Вполне возможно, что подобные акции на улице Куйбышева пройдут и перед матчем 1/4 финала в Самаре 7 июля. Видео – в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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