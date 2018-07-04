1
38
38
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888   .d8888b.   888b     d888            8888888888   .d8888b.   888      
 888         d88P  Y88b  8888b   d8888            888         d88P  Y88b  888      
 888         888         88888b.d88888            888         Y88b. d88P  888      
 8888888     888d888b.   888Y88888P888  888  888  8888888      "Y88888"   88888b.  
 888         888P "Y88b  888 Y888P 888  888  888  888         .d8P""Y8b.  888 "88b 
 888         888    888  888  Y8P  888  Y88  88P  888         888    888  888  888 
 888         Y88b  d88P  888   "   888   Y8bd8P   888         Y88b  d88P  888 d88P 
 888          "Y8888P"   888       888    Y88P    888          "Y8888P"   88888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре

Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре

В Самарской области во вторник, 3 июля, зарегистрирован новый рекорд жары. Абсолютный максимум температуры воздуха в этот день был перекрыт в шести «точках». Самая высокая температура была в Безенчуке – 39,5 градуса. Экстремально жарко также было в Самаре, Тольятти, Аглосе, 
4 июля 2018, 11:32
Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС

Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС

В Самарской области ожидается очень жаркая погода. Столбик термометра может достигнуть +40. В МЧС рекомендуют ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки. Отметим, что ранее синоптики сообщили о снижении температуры до «комфортных» значений к концу недели: подробности –
3 июля 2018, 03:33
Появился прогноз об уходе испепеляющей жары из Самары

Появился прогноз об уходе испепеляющей жары из Самары

В Самарской области синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до «комфортных» значений. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в среду, 4 июля, жара немного спадет – ожидается не более +31, а не под 40, как было 
3 июля 2018, 10:47
Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре

Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре

В Самарской области в воскресенье, 1 июля, зарегистрирован рекорд жары. Превышены предыдущие максимумы температуры воздуха 64-летней давности в Самаре и Тольятти. В Куйбышеве в 1954 году 1 июля был 33,7 градуса жары, в 2018-м уже в Самаре 34,2, в Ставрополе 
2 июля 2018, 09:43
Изнуряющая жара, грозы и град: синоптики рассказали о погоде в начале недели в Самаре

Изнуряющая жара, грозы и град: синоптики рассказали о погоде в начале недели в Самаре

Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды в Самарской области на ближайшие несколько дней. Если коротко, то жара никуда не уйдет. В понедельник, 2 июля столбики термометров будут колебаться в пределах 32-37 градусов выше нуля. При этом, осадков не ожидается. 
2 июля 2018, 08:52
Похолодание к выходным ожидается в Самарской области

Похолодание к выходным ожидается в Самарской области

В Самаре появился прогноз погоды на ближайшие дни. К концу рабочей недели в регионе ожидается похолодание. По прогнозу, оно будет незначительным. Как уже сообщала «ТЕРРА», в среду, 20 июня, по данным синоптиков, температура воздуха может повыситься до +32 градусов. При 
19 июня 2018, 11:23
Что принес очередной циклонический вихрь в Самарскую область

Что принес очередной циклонический вихрь в Самарскую область

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. Пришло похолодание. Пасмурную погоду в регион принес очередной циклоничеспкий вихрь, перемещающийся по северным широтам европейского материка. Во вторник, 12 июня, в Самаре был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха 
13 июня 2018, 04:29
Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре

Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре

В Самарской области МЧС предупредило жителей о возможном ухудшении погодных условий - до 19 часов 5 июня. «Днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду», - указано в 
5 июня 2018, 10:44
Как воздух полярных широт повлияет на погоду в Самаре

Как воздух полярных широт повлияет на погоду в Самаре

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные и начало следующей недели. Похолодание продолжится. Как уже сообщалось, в ночь на субботу ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почты до -3 градусов. Днем 12–17 градусов тепла. В ночь на воскресенье опять 
25 мая 2018, 01:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх