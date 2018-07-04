Последние несколько недель в Самаре установилась аномальная жара. 3 июля Приволжский гидрометцентр зафиксировал температурный рекорд, в Самаре максимум составил +36,5, ранее столбик термометра поднимался до 33,4 градуса в 1954 году. Если же говорить в целом по области, то самая жаркая погода была отмечена в Безенчуке - +39,5. Рекорд продержался с 1931 года, когда воздух прогрелся до 38,6 градуса. Как правильно спасаться от высокой температуры и стоит ли надеяться на похолодание?
Когда на улице за тридцать в тени, медики, по возможности, не рекомендуют выходить из дома или офиса без крайней необходимости. Время самого интенсивного солнцепека с 11 утра до 3 часов дня. Если деваться некуда, то следует придерживаться нескольких рекомендаций.
«Что касается на улице – это легкая, светлая одежда. Не допускается синтетическая ткань. Головной убор обязателен и взрослым, и детям», - рассказал главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр медпрофилактики», к. м. н. Александр Муравец.
В день стоит выпивать не менее двух литров воды, а от кофе, чая и алкоголя лучше отказаться — они лишь обезвоживают организм. Знойная и безветренная погода в Самаре скоро должна сменится на «умеренно жаркую» благодаря холодному фронту воздуха, идущему с северной части России. Ожидаются и небольшая гроза 4 и 5 июля, при этом обильного дождя не будет.
«После прохождения этого холодного фронта, мы ожидаем понижение температуры воздуха, градусов на пять на семь, относительно того, что мы имели в последние дни. Температурный фон будет от 25 до 32 градусов - я говорю о периоде с 4 по 9 июля», - сообщила начальник Самарского гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова.
При этом синоптики утверждают, несмотря на то, что сейчас температура выше нормы, в целом такая погода характерна для июля, потому что это самый пик лета. Так что после небольшой передышки самарцев снова ждет жара.
|
Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре
|
4 июля 2018, 11:32
|
Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС
|
3 июля 2018, 03:33
|
Появился прогноз об уходе испепеляющей жары из Самары
В Самарской области синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до «комфортных» значений. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в среду, 4 июля, жара немного спадет – ожидается не более +31, а не под 40, как было …
|
3 июля 2018, 10:47
|
Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре
|
2 июля 2018, 09:43
|
Изнуряющая жара, грозы и град: синоптики рассказали о погоде в начале недели в Самаре
Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды в Самарской области на ближайшие несколько дней. Если коротко, то жара никуда не уйдет. В понедельник, 2 июля столбики термометров будут колебаться в пределах 32-37 градусов выше нуля. При этом, осадков не ожидается. …
|
2 июля 2018, 08:52
|
Похолодание к выходным ожидается в Самарской области
|
19 июня 2018, 11:23
|
Что принес очередной циклонический вихрь в Самарскую область
В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. Пришло похолодание. Пасмурную погоду в регион принес очередной циклоничеспкий вихрь, перемещающийся по северным широтам европейского материка. Во вторник, 12 июня, в Самаре был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха …
|
13 июня 2018, 04:29
|
Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре
|
5 июня 2018, 10:44
|
Как воздух полярных широт повлияет на погоду в Самаре
|
25 мая 2018, 01:18