Обвинительные заключения по уголовным делам утверждены в отношении 12 участников группы, сообщает генеральная прокуратура. Преступления были совершены в период с 2014 по 2016 годы.

По версии следствия, злоумышленники завладели семью квартирами и двумя земельными участками, а также денежными средствами граждан, вырученными …