Как похищают квартиры "черные" риелторы? Можно ли вернуть украденное имущество? Что будет с людьми, купившими квартиры, оформленные по подложным документам? Об этом и многом другом программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказал Дмитрий Зубалов - заместитель начальника Следственного управления - начальник следственной части по расследованию организованной преступной деятельности управления внутренних дел РФ по г. Самаре.
Смотрите программу «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА» сегодня в 18 часов 20 минут.
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На "Самарском электромеханическом заводе" прошел традиционный День донора
В этот раз в акции приняли участие около 50 человек. Отметим, подобные мероприятия постоянно проводятся по всей стране, на предприятиях и в вузах, по инициативе одной из крупнейших общественных организаций "Союза машиностроителей России".
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17 августа 2017, 06:17
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25 чиновников мэрии Самары обучат английскому за казенный счет
За право на обучение самарских чиновников английскому языку поборются сразу два местных вуза: педагогический и международный институт рынка. Конкурс на оказание этих образовательных услуг объявил городской департамент управделами администрации. «Пед» готов подготовить 25 представителей власти к чемпионату мира по футболу …
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17 августа 2017, 04:47
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В Самаре появится дельфинарий
Его разместят либо в парке Гагарина, либо в Струковском саду, на месте бывшего бассейна «Чайка». Горадминистрация подписала меморандум о сотрудничестве с московским дельфинарием. Соглашение рассчитано на три года. Как уже сообщала «ТЕРРА», впервые информация о строительстве объекта в Самаре появилась осенью …
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17 августа 2017, 11:20
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В Самаре ищут инвестора проекта по организации платных парковок
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17 августа 2017, 10:41
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В Самаре риелтор и его 11 помощников провернули аферу на 54 миллиона рублей
Обвинительные заключения по уголовным делам утверждены в отношении 12 участников группы, сообщает генеральная прокуратура. Преступления были совершены в период с 2014 по 2016 годы.
По версии следствия, злоумышленники завладели семью квартирами и двумя земельными участками, а также денежными средствами граждан, вырученными …
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10 августа 2017, 01:22
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63 года на шестерых: самарской банде черных риелторов вынесли приговор
Сегодня в областном суде огласили приговор Елене Цаплиной, Светлане Кремневой, Александру Максименко, Светлане Ледовских, Никите Дроку и Юрию Пятерикову. Всех приговорили к реальному лишению свободы - 63 года на шестерых.
По версии следствия, риелтор Елена Цаплина рассчитывала продать две квартиры и …
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23 июня 2017, 06:33
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В Тольятти банда черных риелторов обманывала пенсионеров и сирот
Четверых жителей Тольятти задержали по подозрению в причастности к серии вымогательств и мошенничествам. В состав группы входила 51-летняя женщина, которая, по версии следствия, выполняла функции «черного риелтора». Жертвами преступников становились пенсионеры, сироты, граждане, оказавшиеся в трудном финансовом положении.
Одного из потерпевших …
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14 ноября 2016, 11:10
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В Самаре раскрыто дело черных риелторов на 90 млн рублей
Самарская полиция завершила расследование самого крупного за последние годы дела «черных риелторов». 53 фигуранта, более 90 миллионов рублей ущерба. Организаторами преступного сообщества, по версии следствия, были две женщины, руководящие профильными агентствами. Одна из них - директор «Азбуки недвижимости» Ирина Тюменцева. …
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15 июня 2016, 12:15