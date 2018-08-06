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Теперь Чапаевск 
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Поднимется ли курс евро из-за подписания новых антироссийских санкций?

Как пишут СМИ, принятие в США законопроекта о новых санкциях в отношении Российской Федерации может привести к ослаблению рубля.

Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко сообщил "Российской газете”, что на данный момент делать  точный прогноз 

25 июля 2017, 11:13
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