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Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, 
12 марта 2019, 02:31
Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?

Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?

Ипотечный бум закончен. С начала 2019 года в Самарской области, как и в целом по России, спрос на жилищные займы отходит от рекордных рубежей, достигнутых в 2018-м. Основная причина - рост ипотечных ставок. Они ощутимо влияют на спрос на рынке 
7 марта 2019, 09:45
В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку

В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку

По подсчетам специалистов, до 80 % квартир в новостройках в Самарской области продается в ипотеку. При этом, если 2018 год поставил рекорд по объему таких сделок, то за первые месяцы 2019 года наблюдается существенный спад. Причина - высокие ипотечные ставки 

7 марта 2019, 01:20
Застройщикам нарисовали план

Застройщикам нарисовали план

План по объемам строительства в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году власти поставили перед девелоперами задачу ввести в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, то уже в 2024 эта цифра должна вырасти до 2 млн 700 тысяч. А 
1 марта 2019, 05:07
В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья

В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья

План по вводу жилья в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году застройщики должны сдать там 1,986 млн.  кв. м площадей, то уже в 2024-м должно быть введено в эксплуатацию 2,7 млн кв. м. А всего за 5 лет в 

1 марта 2019, 12:37
В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров

В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров

В текущем году в Самарской области направят 100 млн рублей на приобретение 880 голов молодняка крупного рогатого скота молочного направления, сообщает Волга Ньюс. Соответствующую поправку в бюджет региона одобрила губдума. Планируется, что животных закупят через областное унитарное предприятие "Велес" 
1 марта 2019, 08:20
90 млрд рублей в этом году потратит РЖД на локомотивы

90 млрд рублей в этом году потратит РЖД на локомотивы

РЖД до конца 2019 года потратит почти 90 млрд рублей на обновление локомотивного парка, сообщает официальный сайт перевозчика. Всего в рамках инвестиционной программы хотят закупить 674 локомотива. То есть каждая единица техники обойдется госконцерну примерно в 130 млн. Наибольшее количество 
26 февраля 2019, 10:29
Приставы помогли самарцу попасть в квартиру, в которую его не пускала бывшая жена

Приставы помогли самарцу попасть в квартиру, в которую его не пускала бывшая жена

Одна из самарских семей не поделила квартиру. Отношения между супругами испортились настолько, что им пришлось развестись. Сразу после этого женщина выбросила из жилого помещения вещи бывшего мужа и сменила замки на входной двери.

Мужчина обратился за помощью в суд. Дело в 

25 июня 2018, 11:05
11 человек тушили пожар на Алма-Атинской в Самаре

11 человек тушили пожар на Алма-Атинской в Самаре

В Самаре в жилом доме на улице Алма-Атинской (Кировский район) загорелась квартира. Инцидент произошел в воскресенье, 15 апреля. Пожар начался в 10:04, сообщили в региональном управлении МЧС. К месту происшествия направили четыре пожарные машины. Выяснилось, что загорелись домашние вещи на 

16 апреля 2018, 10:47
Мужчина хотел зарезать сестру-инвалида из-за квартиры в Тольятти

Мужчина хотел зарезать сестру-инвалида из-за квартиры в Тольятти

Квартирный вопрос подвел под уголовную статью 50-летнего жителя Тольятти. К полицейским поступил сигнал о том, что в одном из домов идет драка. На место была направлена следственная группа.

Выяснилось, что подозреваемый поссорился со своей сестрой, которая является инвалидом 2-й группы. Причиной 

11 апреля 2018, 12:47
В Новый год – в Новый Дом, вместе с «Русским Радио»!

В Новый год – в Новый Дом, вместе с «Русским Радио»!

«Русское Радио» приготовило вам новогодний подарок! У каждого из вас есть возможность стать обладателем абсолютно новой квартиры в вашем городе!!!

С 27 ноября по 27 декабря, настраивайтесь на «Русское Радио». 
30 ноября 2017, 07:03
Walt Disney может выкупить Twitter

Walt Disney может выкупить Twitter

Претендентом на покупку социальный сети Twitter стала всемирно известная компания – мировой гигант индустрии развлечений Walt Disney Co. Об этом сообщило агентство «Блумберг». Журналисты ссылаются на источники, знакомые с ситуацией.

Официального подтверждения от «Твиттера» или от компании «Уолт Дисней» о заключении 

27 сентября 2016, 11:40
Из-за кризиса россияне стали покупать более дешевые товары - ВЦИОМ

Из-за кризиса россияне стали покупать более дешевые товары - ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения после проведенного в конце июля опроса выяснил: соотечественники начали переходить на более дешевые аналоги привычных товаров. За последние семь месяцев доля таких покупателей увеличилась на 10% - с 22 до 32%. Еще 21% так поступает 
19 августа 2015, 02:34
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