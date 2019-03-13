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Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир
В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, …
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12 марта 2019, 02:31
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Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?
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7 марта 2019, 09:45
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В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку
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7 марта 2019, 01:20
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Застройщикам нарисовали план
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1 марта 2019, 05:07
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В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья
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1 марта 2019, 12:37
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В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров
В текущем году в Самарской области направят 100 млн рублей на приобретение 880 голов молодняка крупного рогатого скота молочного направления, сообщает Волга Ньюс. Соответствующую поправку в бюджет региона одобрила губдума. Планируется, что животных закупят через областное унитарное предприятие "Велес" …
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1 марта 2019, 08:20
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90 млрд рублей в этом году потратит РЖД на локомотивы
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26 февраля 2019, 10:29
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Приставы помогли самарцу попасть в квартиру, в которую его не пускала бывшая жена
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25 июня 2018, 11:05
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11 человек тушили пожар на Алма-Атинской в Самаре
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16 апреля 2018, 10:47
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Мужчина хотел зарезать сестру-инвалида из-за квартиры в Тольятти
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11 апреля 2018, 12:47
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В Новый год – в Новый Дом, вместе с «Русским Радио»!
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30 ноября 2017, 07:03
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Walt Disney может выкупить Twitter
Претендентом на покупку социальный сети Twitter стала всемирно известная компания – мировой гигант индустрии развлечений Walt Disney Co. Об этом сообщило агентство «Блумберг». Журналисты ссылаются на источники, знакомые с ситуацией.
Официального подтверждения от «Твиттера» или от компании «Уолт Дисней» о заключении …
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27 сентября 2016, 11:40
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Из-за кризиса россияне стали покупать более дешевые товары - ВЦИОМ
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19 августа 2015, 02:34
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