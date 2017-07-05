Уже осенью этого года в России запустят федеральную программу по повышению производительности труда. Проект будет направлен на внедрение технологий бережливого производства, повышение квалификации персонала и эффективности системы процессов, оптимизацию логистики. В правительстве поясняют, что труд в нашей стране сегодня недорогой, а значит, и затраты нанимателей ниже, чем в других государствах. Однако ситуация меняется, и поэтому нужно будет уделять внимание тому, чтобы работник приносил меньше потерь - эффективнее расходовал свое рабочее время, меньше болел. Только дорогой труд влечет за собой изменения, в том числе роботизацию и новые технологии, уверены в кабмине.
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К самарцам на работу ходят слишком обнаженные девушки
Работающие самарцы рассказали социологам, что они думают о внешнем виде своих коллег. Как оказалось, каждого шестого респондента раздражают откровенные наряды сотрудниц - глубокое декольте, короткие юбки и шорты, торчащее нижнее белье, следует из результатов опроса, проведенного порталом «Зарплата.ру». Каждый …
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29 июня 2017, 12:06
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Вот это кадры! Каждый второй самарец идет работать не по специальности
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28 июня 2017, 12:43
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Бросай работу: Глава Alibaba предсказал четырехчасовой трудовой день
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23 июня 2017, 07:17
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Каждый пятый самарец не был в отпуске уже более двух лет
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7 июня 2017, 10:07
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Новый проект Медведева
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12 декабря 2013, 09:18
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58% процентов бездельников?
На фоне повальной заинтересованности компаний в росте производительности труда скандально выглядят цифры опроса Работа@Mail.Ru: 58% сотрудников российских компаний периодически скучают на работе. Большинство скучает просто потому, что им нечем заняться, отмечают "Ведомости".
Лишь 24% сотрудников, принявших участие в опросе исследовательского центра …
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21 августа 2013, 11:45
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Вредные письма
Чем больше электронных писем пишут топ-менеджеры компании, тем сильнее падает производительность труда сотрудников, сообщают "Ведомости". Российские руководители считают корпоративную почту, напротив, инструментом, который при правильном использовании не только повышает производительность труда, но и сплачивает коллектив.
Исследователи из университета Глазго и консалтинговой …
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20 августа 2013, 10:33