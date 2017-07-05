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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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По информации 

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Каждый пятый самарец не был в отпуске уже более двух лет

Каждый пятый самарец не был в отпуске уже более двух лет

Как отдыхают работающие самарцы, решили узнать социологи. Согласно исследованию портала «Зарплата.ру», почти 20% опрошенных не уходили в отпуск уже более двух лет. Около 50% уходили в отпуск в прошлом году, 25% уже успели отдохнуть в 2017-м. Четверть самарцев планирует отдых 

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Новый проект Медведева

Новый проект Медведева

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«Наши планы. Они заключаются в том, чтобы создать и модернизировать 25 млн современных рабочих мест до 2020 года и, 

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58% процентов бездельников?

58% процентов бездельников?

На фоне повальной заинтересованности компаний в росте производительности труда скандально выглядят цифры опроса Работа@Mail.Ru: 58% сотрудников российских компаний периодически скучают на работе. Большинство скучает просто потому, что им нечем заняться, отмечают "Ведомости".

Лишь 24% сотрудников, принявших участие в опросе исследовательского центра 

21 августа 2013, 11:45
Вредные письма

Вредные письма

Чем больше электронных писем пишут топ-менеджеры компании, тем сильнее падает производительность труда сотрудников, сообщают "Ведомости". Российские руководители считают корпоративную почту, напротив, инструментом, который при правильном использовании не только повышает производительность труда, но и сплачивает коллектив.

Исследователи из университета Глазго и консалтинговой 

20 августа 2013, 10:33
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