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В мире празднуют День счастья
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20 марта 2018, 11:17
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День весеннего равноденствия наступил в Самаре
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20 марта 2018, 11:11
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Названы дни начала настоящей весны в Самаре
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14 марта 2018, 02:27
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Похолоданием до минус 32 градусов начнется весна в Самарской области
Весна в Самарской области начнется похолоданием – в ночные часы синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 32 градусов по Цельсию. Такой прогноз Приволжское УГМС дает как минимум до 3 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», в связи с этим …
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1 марта 2018, 09:50
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Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с Днем защитника Отечества!
Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Желаем быть в отличном настроении
И духа боевого не терять,
Равнение держать на достижения:
Наметив цель, в «десятку» попадать!