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В мире празднуют День счастья

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, уже 47 лет подряд празднуется День Земли, объединяющий множество акций, направленных на защиту планеты как общего, глобального дома. А с 2012-го 20 марта отмечается Международный день счастья как основной цели человечества. Есть даже 

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День весеннего равноденствия наступил в Самаре

День весеннего равноденствия наступил в Самаре

Время, когда  Солнце пересекает экватор из южного полушария в северное. В этот момент   день равен ночи. Сразу после световой день начинает увеличиваться. На Руси  весеннее равноденствие считалось  большим праздником. Наши  предки верили, что в этот день грань  между миром людей 

20 марта 2018, 11:11
Названы дни начала настоящей весны в Самаре

Названы дни начала настоящей весны в Самаре

К концу недели на территории Самарской области потеплеет. Установление плюсовых температур произойдет только с 27 марта по 4 апреля, прогнозируют синоптики.

«Уже в пятницу пойдет небольшой умеренный снег, температура в ночные часы будет в пределах -5, -10, а днем 
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Похолоданием до минус 32 градусов начнется весна в Самарской области

Похолоданием до минус 32 градусов начнется весна в Самарской области

Весна в Самарской области начнется похолоданием – в ночные часы синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 32 градусов по Цельсию. Такой прогноз Приволжское УГМС дает как минимум до 3 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», в связи с этим 
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Телерадиокомпания

Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с Днем защитника Отечества!

Дорогие мужчины!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Желаем быть в отличном настроении
И духа боевого не терять,
Равнение держать на достижения:
Наметив цель, в «десятку» попадать!