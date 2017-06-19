Представители Союза машиностроителей России, крупнейшей общественной организации страны, приняли участие в молодежном форуме «IВолга». Вместе с участниками из разных регионов они обсудили, как мотивировать людей заниматься раздельным сбором отходов, как ликвидировать ущерб, нанесенный природе, и повторно использовать мусор.
95% отходов в России свозится на полигоны, и лишь небольшая часть идет на переработку. В Самарской области ежегодно используется вторично 15 тысяч тонн мусора. О мировом и российском опыте в этом вопросе участникам молодежного форума «IВолга» рассказали руководитель Департамента молодежной политики Союза машиностроителей России Александр Луконин и глава компании «Эковоз» Денис Волков, который является членом этой крупнейшей общественной организации страны.
Участникам форума предложили поучаствовать в разработке проектов по строительству из переработанных отходов, внедрению раздельного сбора мусора и ликвидации накопленного ущерба. Молодых людей разбили на 8 команд. На выполнение задания - 25 минут. Потом - презентация.
Большинство идей касалось переработки бытовых отходов. И лишь одна команда предложила методы очистки воды и почвы.
Василий Волков, участник молодежного форумы «IВолга», г. Самара:
- Мы рассказали о том, как путем стандартных технических решений с добавлением смекалки и современных информационных технологий, а также методов повторной переработки сырья, очистки вод значительно повысить качество жизни людей и при этом сохранить наши природные ресурсы.
Александр Луконин, руководитель Департамента молодежной политики СоюзМаш России:
- Нужно на выходе всегда в любом проекте видеть конечный результат, который можно продать, который вы бы сами себе купили. И тогда у вас проекты будут получаться реальные, классные. Из социальных проектов они превратятся в бизнес-инструмент, который готовы будут купить. Если вам самому это в кайф, то, значит, это понравится и другим людям.
Авторы самых интересных проектов получили грамоты и призы с символикой Союза машиностроителей России.
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