Как стало известно ТЕРРЕ, федеральное Министерство образования и науки завершает анализ конфликта, возникшего между двумя самарскими объединившимися вузами - техническим университетом и архитектурно-строительным институтом. Решение о дальнейшей судьбе "политеха" и "строяка", скорее всего, будет озвучено до конца недели.
Напомним, слияние учебных заведений произошло осенью 2016 года. Это было сделано для того, чтобы получить статус опорного вуза, а вместе с ним и дополнительное финансирование. Общая цель была достигнута, но взаимопонимание руководители так и не нашли. "Строители" потребовали вернуть им самостоятельность, после чего технический вуз принял решение ликвидировать непокорную структуру.
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