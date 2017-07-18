В Самаре 34-летняя женщина пырнула ножом своего мужа во время застолья Жительница Самара напала с ножом на собственного мужа. Супругу потерпевшего задержали. Полиция Самары выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал 34-летний мужчина. Его привезли в больницу с ножевым ранением. О пациенте с «криминальной» травмой медики сразу сообщили в правоохранительные органы. В дом, …