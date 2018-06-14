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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре

Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре

В Самаре вступил в силу еще один запрет, направленный на обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу. С 13 июня по 16 июля в областном центре не допускается использование квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов подобного типа.

Напомним, ЧМ стартует 

14 июня 2018, 11:45
Трансляции матчей ЧМ будут идти в 140 барах и ресторанах Самары

Трансляции матчей ЧМ будут идти в 140 барах и ресторанах Самары

Посмотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу можно будет не только на Фестивале болельщиков, но и в спортбарах и ресторанах. Всего в городе будут работать 140 таких точек. Цифру озвучил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 

14 июня 2018, 11:10
К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре

К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре

В Самаре три участка улиц на время ЧМ-2018 стали пешеходными, сообщает мэрия. Движение транспорта ограничено по улицам Куйбышева (от Венцека до Красноармейской), по Красноармейской (от Самарской до улицы Куйбышева) и Молодогвардейской (от улицы Льва Толстого до ул. Маяковского). На период 
14 июня 2018, 11:00
10 тысяч иностранных болельщиков ожидается на матче Сербия – Коста-Рика в Самаре

10 тысяч иностранных болельщиков ожидается на матче Сербия – Коста-Рика в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» пройдет первый матч в рамках чемпионата мира по футболу. На поле сойдутся сборные Сербии и Коста-Рики. На этой игре ожидается до 10 тысяч зрителей-иностранцев. Эту цифру озвучил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

«Болельщики уже 

14 июня 2018, 10:49
В блогах: про опасный щит у самарского рынка

В блогах: про опасный щит у самарского рынка

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" обращаются к мэрии Самары, чтобы она обратила внимание на рекламный щит около рынка у пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе. От ветра он шатается сильно во все стороны. Люди 
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К ЧМ-2018 перекроют дороги в центре Самары

К ЧМ-2018 перекроют дороги в центре Самары

В Самаре с 14 июня перекроют дороги в центре города. Завтра официально стартует ЧМ-2018 по футболу. Матчи примут 11 городов-организаторов, шесть игр пройдут в Самаре на стадионе «Самара Арена» - 17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля. Напомним, 
13 июня 2018, 04:17
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