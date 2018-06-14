Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре В Самаре вступил в силу еще один запрет, направленный на обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу. С 13 июня по 16 июля в областном центре не допускается использование квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов подобного типа. Напомним, ЧМ стартует …