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Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре
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14 июня 2018, 11:45
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Трансляции матчей ЧМ будут идти в 140 барах и ресторанах Самары
Посмотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу можно будет не только на Фестивале болельщиков, но и в спортбарах и ресторанах. Всего в городе будут работать 140 таких точек. Цифру озвучил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг …
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14 июня 2018, 11:10
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К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре
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14 июня 2018, 11:00
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10 тысяч иностранных болельщиков ожидается на матче Сербия – Коста-Рика в Самаре
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14 июня 2018, 10:49
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В блогах: про опасный щит у самарского рынка
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" обращаются к мэрии Самары, чтобы она обратила внимание на рекламный щит около рынка у пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе. От ветра он шатается сильно во все стороны. Люди …
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14 июня 2018, 09:50
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К ЧМ-2018 перекроют дороги в центре Самары
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13 июня 2018, 04:17