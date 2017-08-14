Набережная Волги в Тольятти превратилась в склад строительного лома … В паблике «Тольятти live» рассказали , что на набережной 8-го квартала Автозаводского района образовался еще один провал. Он находится на пешеходной части пирса прямо у станции МЧС. Провал уже засыпан строительным ломом, но место пока не огорожено, нет там и