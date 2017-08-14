2
06
29
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888    d8P             888    888  Y88b   d88P   .d8888b.        888           
 888   d8P              888    888   Y88b d88P   d88P  Y88b       888           
 888  d8P               888    888    Y88o88P    888    888       888           
 888d88K       .d88b.   8888888888     Y888P     888          .d88888  88888b.  
 8888888b     d88P"88b  888    888     d888b     888  88888  d88" 888  888 "88b 
 888  Y88b    888  888  888    888    d88888b    888    888  888  888  888  888 
 888   Y88b   Y88b 888  888    888   d88P Y88b   Y88b  d88P  Y88b 888  888  888 
 888    Y88b   "Y88888  888    888  d88P   Y88b   "Y8888P88   "Y88888  888  888 
                   888                                                          
              Y8b d88P                                                          
               "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Набережная Волги в Тольятти превратилась в склад строительного лома

Набережная Волги в Тольятти превратилась в склад строительного лома

В паблике «Тольятти live» рассказали, что на набережной 8-го квартала Автозаводского района образовался еще один провал. Он находится на пешеходной части пирса прямо у станции МЧС. Провал уже засыпан строительным ломом, но место пока не огорожено, нет там и 
11 августа 2017, 09:05
12 августа в Самаре отметят День физкультурника

12 августа в Самаре отметят День физкультурника

В Самаре масштабно отметят День физкультурника. Уже в эту субботу, 12 августа, с 10 часов утра и до самого вечера впервые на разных площадках во всех районах города будут проходить праздничные спортивные мероприятия. Центральные торжества состоятся на второй очереди набережной 

10 августа 2017, 04:48
На набережной появится «скала»

На набережной появится «скала»

12 августа в России отметят профессиональный праздник всех спортсменов и сторонников здорового образа жизни - день физкультурника. Все желающие смогут поиграть в теннис, шахматы, футбол, попробовать себя в самых различных единоборствах и скалолазании.
9 августа 2017, 09:06
Видео: что изменилось на четвертой очереди самарской набережной?

Видео: что изменилось на четвертой очереди самарской набережной?

Самарский видеоблогер Александр Карягин опубликовал ролик, снятый над четвертой очередью набережной Волги, где сейчас проходит реконструкция. На кадрах, снятых с воздуха, видно, что продолжается покраска стелы «Ладья». Напомним, ранее стало известно, что сооружение будут перекрашивать. Всего обновят более 
7 августа 2017, 11:24
День ВДВ: где будут гулять самарские десантники?

День ВДВ: где будут гулять самарские десантники?

2 августа в Самаре состоятся торжественные мероприятия, посвященные 87-й годовщине Воздушно-десантных войск.
2 августа 2017, 09:16
День города: куда перенесут праздник и кто выступит перед самарцами?

День города: куда перенесут праздник и кто выступит перед самарцами?

Блогер ahalayma_halay решил выяснить, кого из артистов самарцы хотели бы увидеть и услышать в День города. "В мэрии сейчас ломают голову, где и как проводить этот праздник, - утверждает автор. - Площадь Куйбышева закрыта. Есть версия сделать праздник под 
2 августа 2017, 06:18
Ладью на самарской набережной будут перекрашивать

Ладью на самарской набережной будут перекрашивать

Скоро рабочие, которые проводят реконструкцию на четвертой очереди самарской набережной, приступят к покраске стелы «Ладья», сообщили в мэрии. Полностью будет обновлен «парус» монумента, площадь которого 500 квадратных метров. Предусмотрен ремонт основания, нижнюю часть сооружения облицуют гранитом. Всего обновят более 1100 

26 июля 2017, 08:02
13 августа Самара отпразднует День физкультурника

13 августа Самара отпразднует День физкультурника

В субботу, 13 августа, в Самаре отпразднуют Всероссийский День физкультурника. Самые масштабные спортивные торжества состоятся на второй очереди набережной. В программе - работа интерактивных площадок, соревнования, конкурсы, мастер-классы и показательные выступления профессиональных спортсменов. Все желающие смогут принять участие в благотворительном 

11 августа 2016, 05:14
В Самаре на набережной Волги отметят День физкультурника

В Самаре на набережной Волги отметят День физкультурника

Спортивный праздник в честь Дня физкультурника откроется в Самаре в субботу, 8 августа, на набережной Волги в районе Чкаловского спуска. В течение дня в городе состоится несколько турниров: «Оранжевый мяч – 2015» (уличный баскетбол), «Лето с футбольным мячом» (финал самарского 
3 августа 2015, 01:35
В Самаре состоялся первый турнир Ассоциации городов Поволжья по пляжному футболу

В Самаре состоялся первый турнир Ассоциации городов Поволжья по пляжному футболу

В День физкультурника, 9 августа, на набережной Волги прошел фестиваль пляжных видов спорта «Золотые пески Самары», который объединил волейболистов, теннисистов и футболистов. В рамках фестиваля состоялся первый турнир Ассоциации городов Поволжья по пляжному футболу. На площадку вышли и профессионалы, и 

11 августа 2014, 04:13
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна