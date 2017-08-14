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Набережная Волги в Тольятти превратилась в склад строительного лома
В паблике «Тольятти live» рассказали, что на набережной 8-го квартала Автозаводского района образовался еще один провал. Он находится на пешеходной части пирса прямо у станции МЧС. Провал уже засыпан строительным ломом, но место пока не огорожено, нет там и …
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11 августа 2017, 09:05
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12 августа в Самаре отметят День физкультурника
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10 августа 2017, 04:48
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На набережной появится «скала»
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9 августа 2017, 09:06
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Видео: что изменилось на четвертой очереди самарской набережной?
Самарский видеоблогер Александр Карягин опубликовал ролик, снятый над четвертой очередью набережной Волги, где сейчас проходит реконструкция. На кадрах, снятых с воздуха, видно, что продолжается покраска стелы «Ладья». Напомним, ранее стало известно, что сооружение будут перекрашивать. Всего обновят более …
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7 августа 2017, 11:24
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День ВДВ: где будут гулять самарские десантники?
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2 августа 2017, 09:16
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День города: куда перенесут праздник и кто выступит перед самарцами?
Блогер ahalayma_halay решил выяснить, кого из артистов самарцы хотели бы увидеть и услышать в День города. "В мэрии сейчас ломают голову, где и как проводить этот праздник, - утверждает автор. - Площадь Куйбышева закрыта. Есть версия сделать праздник под …
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2 августа 2017, 06:18
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Ладью на самарской набережной будут перекрашивать
Скоро рабочие, которые проводят реконструкцию на четвертой очереди самарской набережной, приступят к покраске стелы «Ладья», сообщили в мэрии. Полностью будет обновлен «парус» монумента, площадь которого 500 квадратных метров. Предусмотрен ремонт основания, нижнюю часть сооружения облицуют гранитом. Всего обновят более 1100 …
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26 июля 2017, 08:02
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13 августа Самара отпразднует День физкультурника
В субботу, 13 августа, в Самаре отпразднуют Всероссийский День физкультурника. Самые масштабные спортивные торжества состоятся на второй очереди набережной. В программе - работа интерактивных площадок, соревнования, конкурсы, мастер-классы и показательные выступления профессиональных спортсменов. Все желающие смогут принять участие в благотворительном …
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11 августа 2016, 05:14
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В Самаре на набережной Волги отметят День физкультурника
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3 августа 2015, 01:35
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В Самаре состоялся первый турнир Ассоциации городов Поволжья по пляжному футболу
В День физкультурника, 9 августа, на набережной Волги прошел фестиваль пляжных видов спорта «Золотые пески Самары», который объединил волейболистов, теннисистов и футболистов. В рамках фестиваля состоялся первый турнир Ассоциации городов Поволжья по пляжному футболу. На площадку вышли и профессионалы, и …
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11 августа 2014, 04:13