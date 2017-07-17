Россияне все чаще идут на собственное банкротство. Сейчас в Самарской области эта процедура введена в отношении 545 человек. При этом у 471-го распродают имущество, у 21 процесс реализации уже завершен. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Капитал. Подробности» на …