С фискалами лучше не судиться. Почти миллиард рублей выиграло у налогоплательщиков в судах управление федеральной налоговой службы по Самарской области в 1 квартале этого года. А с будущих банкротов за 5 месяцев 2017-го взыскало около 400 миллионов. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА» рассказал Александр Литонин, заместитель руководителя региональной налоговой службы. О самых ярких победах и тяжелых поражениях фискалов – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
Полную версию интервью с заместителем руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Александром Литониным смотрите на телеканале «ТЕРРА» в программе «Первые лица» в четверг, 27 июля, в 18:20.
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