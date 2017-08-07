В Самарской области, несмотря на холодное лето, собирают рекордный урожай зерновых. Среди лидеров Хворостянский район, где один гектар земли дает по 47 центнеров пшеницы. Еще три года назад показатели там были в два раза меньше.
Половина уборочной кампании позади. Урожайность пшеницы на полях в Приволжском районе в два раза выше, чем 3-4 года назад. Ноу-хау местных аграриев - внедрение современных технологий выращивания картофеля, овощей и зерновых. Ход сельхозработ оценил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Он ознакомился с работой уникальной научно-исследовательской лаборатории, посетил новое овощехранилище и проинспектировал модернизацию магистрального трубопровода, предназначенного для орошения земель. Не меньшие результаты показали и соседи по полям в Хворостянском районе. Если несколько лет назад коллектив считал рекордом урожайность зерновых 25 центнеров с гектара, то в этом году при половине обработанных земель убрано уже 50.
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