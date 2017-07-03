10
54
16
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  d888       d8b  888b     d888  888       888             .d888   .d88888b.  
 d8888       Y8P  8888b   d8888  888   o   888            d88P"   d88P" "Y88b 
   888            88888b.d88888  888  d8b  888            888     888     888 
   888      8888  888Y88888P888  888 d888b 888  88888888  888888  888     888 
   888      "888  888 Y888P 888  888d88888b888     d88P   888     888     888 
   888       888  888  Y8P  888  88888P Y88888    d88P    888     888 Y8b 888 
   888       888  888   "   888  8888P   Y8888   d88P     888     Y88b.Y8b88P 
 8888888     888  888       888  888P     Y888  88888888  888      "Y888888"  
             888                                                         Y8b  
            d88P                                                              
          888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Нормативы на воду незаконны?

Нормативы на воду незаконны?

Одна из крупнейших управляющих компаний Самарской области - «Департамент ЖКХ города Тольятти» - требует признать незаконными государственные нормативы по холодному водоснабжению на общедомовые нужды, которые были утверждены приказом регионального Минэнерго еще в мае 2013 года. Соответствующий иск к ведомству направлен 

3 июля 2017, 04:33
Бедные платят лучше: Назвали регионы-лидеры по задолженности за услуги ЖКХ

Бедные платят лучше: Назвали регионы-лидеры по задолженности за услуги ЖКХ

По данным за май 2017 года лидерами по задолженности за услуги ЖКХ признаны российская столица, Ханты-Мансийский АО и Камчатский край. Об этом рассказывают российские агентства со ссылкой  на Федеральную службу судебных приставов.
В Москве на 1 мая на одно дело 

3 июля 2017, 02:07
Право не платить за «коммуналку»: нововведения в системе ЖКХ

Право не платить за «коммуналку»: нововведения в системе ЖКХ

Муниципалитеты обязали размещать всю «коммунальную» информацию на сайте государственной системы ЖКХ, пишут федеральные СМИ. В противном случае жильцы получат право не платить до тех пор, пока в их личном кабинете на портале не будут выложены все требуемые законом сведения. Этот 

3 июля 2017, 01:54
Осторожно, шифер!

Осторожно, шифер!

Блогер Евгений Курдов в ЖЖ-сообществе samara_ru поделился видео, которое ему прислала знакомая. "Она услышала грохот за окном, выглянула и сильно удивилась. Судя по всему, идет замена кровли и рабочие сбрасывают с крыши шифер. Говорит, осколки долетали аж до ее 
1 июля 2017, 07:14
В Самарской области 550 тысяч получателей компенсации за жилищно-коммунальные услуги

В Самарской области 550 тысяч получателей компенсации за жилищно-коммунальные услуги

Деньги из бюджета перечисляются гражданам только по факту оплаты ЖКУ. Если есть долги, то после их погашения. Большинство звонков и обращений жителей на горячую линию связаны именно с этим видом выплат. По итогам февраля их получили 337 тысяч человек. Задержки 

9 марта 2017, 11:20
В РФ изменились правила взимания коммунальных платежей

В РФ изменились правила взимания коммунальных платежей

В 2017 году в России вступает в силу новый порядок оказания услуг ЖКХ и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Как рассказывают российские информагентства, это отражено в пояснительных документах к постановлению правительства, появившемуся на сайте кабинета министров.
В частности взносы 

10 января 2017, 09:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна