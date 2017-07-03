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Нормативы на воду незаконны?
Одна из крупнейших управляющих компаний Самарской области - «Департамент ЖКХ города Тольятти» - требует признать незаконными государственные нормативы по холодному водоснабжению на общедомовые нужды, которые были утверждены приказом регионального Минэнерго еще в мае 2013 года. Соответствующий иск к ведомству направлен …
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3 июля 2017, 04:33
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Бедные платят лучше: Назвали регионы-лидеры по задолженности за услуги ЖКХ
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3 июля 2017, 02:07
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Право не платить за «коммуналку»: нововведения в системе ЖКХ
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3 июля 2017, 01:54
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Осторожно, шифер!
Блогер Евгений Курдов в ЖЖ-сообществе samara_ru поделился видео, которое ему прислала знакомая. "Она услышала грохот за окном, выглянула и сильно удивилась. Судя по всему, идет замена кровли и рабочие сбрасывают с крыши шифер. Говорит, осколки долетали аж до ее …
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1 июля 2017, 07:14
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В Самарской области 550 тысяч получателей компенсации за жилищно-коммунальные услуги
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9 марта 2017, 11:20
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В РФ изменились правила взимания коммунальных платежей
В 2017 году в России вступает в силу новый порядок оказания услуг ЖКХ и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Как рассказывают российские информагентства, это отражено в пояснительных документах к постановлению правительства, появившемуся на сайте кабинета министров.
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10 января 2017, 09:47