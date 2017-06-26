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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Кто останется без воды: новый график отключений в Самаре

Кто останется без воды: новый график отключений в Самаре

Появился новый график отключений холодной воды в самарских домах. Предоставление услуги предполагают временно ограничивать в рамках плановых работ на городских системах водоснабжения, сообщила компания «Самарские коммунальные системы». Работы хотят провести в период с 27 по 29 июня. Воду будут отключать 
26 июня 2017, 01:03
Коммуналка дорожает: Уже с 1 июля жителям региона придется платить больше за услуги

Коммуналка дорожает: Уже с 1 июля жителям региона придется платить больше за услуги

Уже с 1 июля жителям региона придется платить больше за коммунальные услуги. В Самарской области вырастут тарифы на свет, воду и газ.
В августе жители региона получат коммунальные квитанции с новыми ценами. Так, за водоснабжение в среднем платить придется больше 

22 июня 2017, 05:57
В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества

В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества

"Угадайте, о чем я расскажу, - пишет блогер p_k_s в ЖЖ-сообществе "Самара Ру". - Да, о Волгаре! Нет, не о потопе". "Амонд" решил испытать жителей отсутствием огня. Раз водой не взяли (не все еще сбежали), отключим свет! Это, конечно, 
22 июня 2017, 07:00
Неужели самарские дома ремонтируют зомби?

Неужели самарские дома ремонтируют зомби?

Блогер orokon13 пишет в ЖЖ-сообществе "Самара_ру": "Продолжаю "восхищаться" микро- и макротехнологиями, которые применяет ООО "Жилищно-коммунальная система" при ремонте многоквартирного дома. Результаты настолько сногсшибательны, что вновь хочу поделиться с сообществом". "Итак, поставлена задача № 1: отремонтировать кровельное покрытие дома. Я 
20 июня 2017, 07:42
Наш ответ ЖКХ: Верховный суд разрешил россиянам не платить за плохие услуги

Наш ответ ЖКХ: Верховный суд разрешил россиянам не платить за плохие услуги

Россияне имеют право на возмещение морального вреда, если услуги ЖКХ им оказывают не должным образом. На это указал пленум Верховного суда, информируют российские агентства.
Речь здесь прежде всего ведется о серьезных перебоях с водой и электроснабжением. В таких случаях граждане 

13 июня 2017, 05:22
Прокуратура снизила цены на воду

Прокуратура снизила цены на воду

Самарское Министерство энергетики и ЖКХ по требованию прокуратуры снизило темпы роста цен на питьевую воду и водоотведение. Ранее надзорный орган проверил соблюдение требований закона при изменении тарифов на коммунальные услуги. Были выявлены нарушения. В частности, приказ Минэнерго от 08 ноября 2016 

24 мая 2017, 03:28
ЦБ собирается создать платформу моментальных платежей для физлиц

ЦБ собирается создать платформу моментальных платежей для физлиц

Банк России в ближайшее время собирается создать платформу моментальных платежей. С ее помощью можно будет переводить средства на оплату товаров и услуг.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину, новая платформа даст россиянам 

21 апреля 2017, 09:50
Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ

Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ

Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ. В них появился новый раздел - потребление при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Примерную форму платежного документа опубликовала "Российская газета". Напомним, плата за холодную и горячую воду, электроэнергию и канализацию, израсходованные в 

3 февраля 2017, 01:51
За неправильное начисление платы за ЖКХ управляющие компании ждут штрафы

За неправильное начисление платы за ЖКХ управляющие компании ждут штрафы

Управляющие компании начнут штрафовать в случае неправильного начисления платы за предоставленные коммунальные услуги. Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева вступило в силу 1 января. Деньги должны поступать на счета собственников жилья одновременно с перерасчетом. Только вот механизма для 

18 января 2017, 03:15
В России разрешили платить налоги за других

В России разрешили платить налоги за других

Сегодня, 30 декабря, вступила в силу норма налогового кодекса, позволяющая платить обязательные сборы за третьих лиц. Раньше можно было исполнять налоговые обязанности только за себя.
Налоговая служба добивалась введения такого правила на протяжении трех лет, считая, что это позволит эффективнее 

30 декабря 2016, 04:01
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