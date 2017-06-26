В Самарской области вырастут тарифы на свет, воду и газ. Даже в этой ситуации можно сэкономить, говорят эксперты. В первую очередь нужно внимательнее изучать новые квитанции. Если насчитали больше, необходимо обратиться в жилищную инспекцию. В случае ошибки будет произведен перерасчет. Каждое третье обращение в ГЖУ - именно по этому поводу.
Виктор Часовских, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству:
- Второй момент - элементарная экономия этих средств. Это приведение в порядок самого дома, своей квартиры, чтобы не было потерь электричества. Энергосберегающие технологии в полном объеме применять. Дальше приборы учета. Ну и, наконец, третье направление - это защита своих прав. Если коммунальная услуга предоставлена некачественно, требовать перерасчет. Обращаться в суд и получать деньги с этой организации, которая предоставляет коммунальные услуги, за то, что сейчас эта услуга оказана некачественно.
Кроме того, рекомендуется устанавливать счетчик с датчиком температуры. В этом случае не придется переплачивать за услугу, когда из крана вместо горячей идет холодная вода.
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