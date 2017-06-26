Коммуналка дорожает: Уже с 1 июля жителям региона придется платить больше за услуги Уже с 1 июля жителям региона придется платить больше за коммунальные услуги. В Самарской области вырастут тарифы на свет, воду и газ.

В августе жители региона получат коммунальные квитанции с новыми ценами. Так, за водоснабжение в среднем платить придется больше …