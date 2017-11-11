"Надругались" над бурёнкой 5 быков, которые ему принадлежали. Инцидент произошёл полгода назад на пастбище близ села Самарское. Годовалые бычки группой набросились на 20-летнюю корову. Пастух не смог предотвратить насилие.

После происшествия корове стало плохо, и её хозяйка Валентина сдала животное на …