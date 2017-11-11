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В блогах: В Самаре на корову «Кошелева» напали неизвестные
В группе «КОШЕЛЕВ-проект» соцсети «ВКонтакте» поведали, что в Крутых Ключах в ночь с 4 на 5 июня вандалы напали на арт-объект «Корова», который установили 2 июня на бульваре Финютина. Обидно, что жизнь этой «буренки» оказалась такой короткой. Она простояла …
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8 июня 2017, 04:13
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В Самаре разработан стиль улицы Стара-Загора
На совещании в администрации городского округа Самара обсудили благоустройство улицы Стара-Загора. Для неё разработан единый стиль, в соответствии с которым должны быть оформлены расположенные на улице объекты потребрынка, фасады, вывески, лестницы, урны. Единым будет и новое цветочное оформление. На ул. …
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23 марта 2016, 11:18
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В Самаре пройдет игра-квест в честь юбилея улицы Стара-Загора
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3 марта 2016, 01:11
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В Самаре появился новый бесплатный каток
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29 января 2016, 04:21
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Бульвар на ул. Стара-Загора реконструируют в 2016 году
Одно из излюбленных мест отдыха самарцев - бульвар на улице Стара-Загора - заметно преобразится уже в 2016 году. Планируется провести реконструкцию пешеходной зоны на участке от "Шипки" до кольца на проспекте Кирова. Отремонтируют фонтаны, установят скульптуры, в частности монумент, символизирующий …
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17 декабря 2015, 12:25
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За изнасилование коровы фермер из Ростовской области заплатит 31 тыс. рублей
"Надругались" над бурёнкой 5 быков, которые ему принадлежали. Инцидент произошёл полгода назад на пастбище близ села Самарское. Годовалые бычки группой набросились на 20-летнюю корову. Пастух не смог предотвратить насилие.
После происшествия корове стало плохо, и её хозяйка Валентина сдала животное на …
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11 февраля 2015, 02:05