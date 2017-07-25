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Набережная превращается в пропасть: появилось фото новых обвалов на берегу Волги
В Интернете появились фотографии с новыми разрушениями на набережной Волги в Автозаводском районе Тольятти. Напомним, первые провалы напротив 8-го квартала появились в конце мая. Опасный участок оградили, поэтому прямой угрозы отдыхающим нет. Одна новая трехметровая яма появилась в районе …
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25 июля 2017, 11:05
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Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки
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24 июля 2017, 02:12
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Загадочная робинзонада: Тольяттинец три дня блуждал по лесу без еды и воды
Вчера, 21 июля, в лесу за улицей Баныкина в Тольятти был обнаружен обессиленный мужчина средних лет, передает «Волга Ньюс».
По предварительной информации, мужчина провел в лесном массиве около трех суток. Ему вызвали скорую, врачи диагностировали у него истощение …
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22 июля 2017, 03:57
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Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего
В Тольятти возле одного из кафе на улице Юбилейной вчера, 22 июля, рано утром произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники Росгвардии. Там силовики обнаружили 33-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что сделал замечание неизвестному, который шел по тротуару навстречу …
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22 июля 2017, 03:32
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В Тольятти появился водопад
В паблике "Тольятти" показали "бурный водопад на улице Автостроителей". После прошедшего утром дождя она превратилась в самую настоящую горную реку с водопадом, "похлеще Ниагарского". Теперь улица Автостроителей - местная достопримечательность. Можно туристов звать и свадьбы сюда возить, иронизируют горожане в …
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21 июля 2017, 09:04
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«Горящий рейс»: в Самаре с израильского самолета эвакуировали 155 человек
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18 июля 2017, 04:01
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Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары
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14 июля 2017, 08:08
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Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова
Жильцов квартиры одного из многоэтажных домов на улице Комарова Юго-Западного района Сызрани напугала … змея, передает портал «КТВ ЛУЧ». Заметив нежданного гостя, хозяева тут же бросились звонить в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.
Инцидент случился вчера, 2 июля. Сызранцы …
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3 июля 2017, 10:43
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В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo
Тольяттинское АО «Супер-Авто Холдинг» займется выпуском автомобиля Lada Logo. Фирма получила так называемое «Одобрение типа транспортного средства». Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росреестра. Пикап на базе «Нивы» получит двухдверную 4-местную кабину и грузовую платформу с пластиковой надстройкой, двигатель ВАЗ-21214 …
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9 июня 2017, 03:12
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«Сержант 1200»: В Тольятти решили реанимировать армейскую «Ниву»
Тольяттинский госуниверситет выкупил на аукционе одну из трех существующих опытных моделей «каркасно-модульного автомобиля «Сержант 1200» на базе агрегатов ВАЗ-21213 «НИВА». Сумма сделки составила 398 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. «Сержант 1200» нужен вузу «для последующей модернизации и …
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8 июня 2017, 03:27
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Новый российский внедорожник «Сталкер» создадут на базе «Нивы»
Росстандарт одобрил выпуск партии из 150 автомобилей «Сталкер». Эта модель была разработана в начале 2000-х тольяттинской компанией «Лада-Тул». Впрочем, в тот период не хватило средств, чтобы наладить массовое производство.
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25 мая 2017, 08:53
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В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву
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24 мая 2017, 07:49