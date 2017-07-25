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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2017г 
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В Интернете появились фотографии с новыми разрушениями на набережной Волги в Автозаводском районе Тольятти. Напомним, первые провалы напротив 8-го квартала появились в конце мая. Опасный участок оградили, поэтому прямой угрозы отдыхающим нет. Одна новая трехметровая яма появилась в районе 
25 июля 2017, 11:05
Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки

Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки

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Вчера, 21 июля, в лесу за улицей Баныкина в Тольятти был обнаружен обессиленный мужчина средних лет, передает «Волга Ньюс».
 
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Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего

В Тольятти возле одного из кафе на улице Юбилейной вчера, 22 июля, рано утром произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники Росгвардии. Там силовики обнаружили 33-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что сделал замечание неизвестному, который шел по тротуару навстречу 
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В Тольятти появился водопад

В Тольятти появился водопад

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«Горящий рейс»: в Самаре с израильского самолета эвакуировали 155 человек

 Аварийная посадка самолета с полутора сотнями пассажиров на борту и пожар после приземления. В преддверии ЧМ-2018, матчи которого пройдут в Самаре в следующем году, масштабные учения провели все службы международного аэропорта Курумоч. Сколько литров воды в секунду нужно подать в 
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Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары

В Самару и Новокуйбышевск пришла большая вода. Городские пляжи уже частично затоплены, в опасной зоне находится весь поселок Гранный, его жителям может потребоваться экстренная эвакуация. А накануне с берега реки Криуша уже пришлось спасать туристов. Из водной ловушки вытащили 15 

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Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова

Жильцов квартиры одного из многоэтажных домов на улице Комарова Юго-Западного района Сызрани напугала … змея, передает портал «КТВ ЛУЧ». Заметив нежданного гостя, хозяева тут же бросились звонить в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.

Инцидент случился вчера, 2 июля. Сызранцы 
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В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo

В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo

Тольяттинское АО «Супер-Авто Холдинг» займется выпуском автомобиля Lada Logo. Фирма получила так называемое «Одобрение типа транспортного средства». Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росреестра. Пикап на базе «Нивы» получит двухдверную 4-местную кабину и грузовую платформу с пластиковой надстройкой, двигатель ВАЗ-21214 
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«Сержант 1200»: В Тольятти решили реанимировать армейскую «Ниву»

«Сержант 1200»: В Тольятти решили реанимировать армейскую «Ниву»

Тольяттинский госуниверситет выкупил на аукционе одну из трех существующих опытных моделей «каркасно-модульного автомобиля «Сержант 1200» на базе агрегатов ВАЗ-21213 «НИВА». Сумма сделки составила 398 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. «Сержант 1200» нужен вузу «для последующей модернизации и 
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Новый российский внедорожник «Сталкер» создадут на базе «Нивы»

Росстандарт одобрил выпуск партии из 150 автомобилей «Сталкер». Эта модель была разработана в начале 2000-х тольяттинской компанией «Лада-Тул». Впрочем, в тот период не хватило средств, чтобы наладить массовое производство.
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В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву

В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву

Инцидент случился вчера, 23 мая, около 2-х часов ночи на улице Молодогвардейская.
Стражи порядка на служебном автомобиле Нива ехали на вызов, однако возле одного из домов вазовский внедорожник в темноте основательно застрял в яме, залитой водой. Все попытки выбраться самостоятельно 
24 мая 2017, 07:49
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