С начала года на дорогах Самары произошло 113 ДТП с участием детей, это на 6 случаев больше, чем за аналогичный период 2016-го. Пострадало 114 человек, четверо несовершеннолетних погибли. Чаще всего в аварии попадают ученики младших классов, которые только начали посещать школу, а также старшеклассники. Из 960 самарских пешеходных переходов - 114 находятся рядом с образовательными учреждениями.
-Очень много поступает обращений граждан, которые хотят либо здесь, либо в другом месте пешеходные переходы, но не всегда это возможно.
То есть пешеходный переход организуется на местах, где есть соответствующие подходы к проезжей части от тротуаров, дорожек и так далее, - сообщил Александр Самсонов, заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара
А если в ДТП попадает кто-то из детей - проводят проверку всей школы. Для того, чтобы снизить число аварий с участием несовершеннолетних ведется работа с родителями.
-Во дворах достаточно много детей и, в том числе и с родителями собирается, когда наш агитационный автобус туда выезжает, мы проводим различные мастер-классы по изготовлению светоотражающих элементов, когда мы проводим там блиц-экзамены в игровой форме, показываем детям, как правильно вести себя на дороге, то есть это достаточно действенная мера, - рассказал Андрей Карпочев, начальник ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.
Как говорят сотрудники ГАИ, уже начиная с 3-4 лет с ребенком можно и нужно проводить занятия по правилам дорожной безопасности в игровой форме. Например, в парке Гагарина с 2015 года функционирует автогородок. Здесь юные участники дорожного движения могут попробовать себя в качестве как водителя, так и пешехода и на личном опыте понять, как вести себя на дороге, чтобы не попасть в беду.