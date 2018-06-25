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Материалы по теме:

В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре

В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре

В Самаре в понедельник, 25 июня, состоялась торжественная церемония регистрации брака двух жителей 
25 июня 2018, 04:13
Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

В Самаре решили неординарно поддержать сборную России по футболу перед предстоящим матчем ЧМ-2018 с командой Уругвая. На одной из центральных улиц города волонтеры вместе с жителями устроили флешмоб. Сотни человек, танцуя, прошли по улице Куйбышева.

Идея устроить флешмоб в поддержку сборной 

25 июня 2018, 02:15
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий футбольной сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани прогулялся по Самаре и поделился видами города в своем Инстаграме. Он выложил в соцсети карточку со склона на площади Славы. Публикация набрала уже больше 38 тысяч «лайков».

Напомним, сборная Уругвая сыграет 
25 июня 2018, 01:09
Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

На днях двое сотрудников самарского управления Росгвардии пришли на помощь болельщикам из Дании. Они обратили внимание на двух иностранцев, которые, активно жестикулируя, пытались что-то объяснить прохожим, но те их не понимали. Подошедшие к скандинавским фанатам старший лейтенант Алексей Овтин и 

25 июня 2018, 12:28
Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?

Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?

В Самаре в понедельник, 25 июня, состоится третий на стадионе «Самара Арена» матч ЧМ-2018 по футболу. Сборная России сыграет с командой Уругвая. Игра начнется в 18 часов. Это значит, что уже в 20 часов станет известен победитель группы А. Отметим, 

25 июня 2018, 10:46
Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре

Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров и главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в воскресенье, 24 июня – накануне матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай. Игра состоится в понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена». Вчера российская сборная провела тренировку 
25 июня 2018, 10:34
Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на

Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"

В Самаре в понедельник, 25 июня, ожидается жара до +35 градусов по Цельсию. На стадионе «Самара Арена» состоится матч ЧМ-2018: Россия – Уругвай. Начало – в 18 часов. Входные ворота на арену откроют за три часа до старта – в 

25 июня 2018, 09:53
Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»

Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» завершился второй матч чемпионата мира по футболу. На нем в рамках группового этапа сошлись сборные Австралии и Дании. На зрительских трибунах присутствовали почти 13 тысяч иностранных зрителей. Из них 12 тысяч прибыли с «зеленого континента» и 

21 июня 2018, 06:03
Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре

Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре

Авария с участием общественного транспорта произошла 20 июня в Самаре. На улице Вольской на троллейбус рухнуло дерево. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, все случилось на повороте с Вольской 
21 июня 2018, 10:45
Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре

Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре

Из-за чемпионата мира по футболу в Самаре решили изменить расписание общественного транспорта. Ежедневно он будет ходить до тех пор, пока не закончатся мероприятия на фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Эта же мера касается метрополитена. Составы курсируют до 2 часов 

18 июня 2018, 03:34
Изменен график мультимодальных перевозок в «Кошелев Парке»

Изменен график мультимодальных перевозок в «Кошелев Парке»

В Самаре с 18 июня меняется график мультимодальных пассажирских перевозок от «Кошелев Парка» до железнодорожного вокзала. Речь идет о поездках жителей микрорайона на автобусах до железнодорожной станции, с пересадкой на электричку. Напомним, маршрут запустили в декабре 2017 года. График 
18 июня 2018, 11:38
В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 общественный транспорт будет ходить до 2:00, для него в районе железнодорожного вокзала появится выделенная полоса. Об этом было заявлено в Самарской губернской думе на круглом столе, посвященном обеспечению безопасности на дорогах региона. Напомним, ЧМ-2018 пройдет 

7 июня 2018, 04:35
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