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В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре
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25 июня 2018, 04:13
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Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России
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25 июня 2018, 02:15
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Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети
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25 июня 2018, 01:09
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Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл
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25 июня 2018, 12:28
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Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?
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25 июня 2018, 10:46
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Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре
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25 июня 2018, 10:34
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Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"
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25 июня 2018, 09:53
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Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»
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21 июня 2018, 06:03
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Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре
Авария с участием общественного транспорта произошла 20 июня в Самаре. На улице Вольской на троллейбус рухнуло дерево. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, все случилось на повороте с Вольской …
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21 июня 2018, 10:45
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Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре
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18 июня 2018, 03:34
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Изменен график мультимодальных перевозок в «Кошелев Парке»
В Самаре с 18 июня меняется график мультимодальных пассажирских перевозок от «Кошелев Парка» до железнодорожного вокзала. Речь идет о поездках жителей микрорайона на автобусах до железнодорожной станции, с пересадкой на электричку. Напомним, маршрут запустили в декабре 2017 года. График …
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18 июня 2018, 11:38
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В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре
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7 июня 2018, 04:35