Блогер s7007 рассказал
, что 2 июля в 7 местах Самары прошел традиционный марафон "Я - невеста". "В этом году проект был реализован усилиями энтузиастов. Раньше его проводил один из глянцевых журналов во всех крупных городах России, но потом издание закрыли. Девушки собрались возле метро "Алабинская". У фонтанов на Осипенко отпустили в небо шары. Дальше на трамвае до Ленинградской, там они бежали за женихом. Оттуда невесты уехали на лимузине. В парке Гагарина катались на каруселях. Потом их возил PARTYBUS - специально переоборудованный для свадеб автобус с баром, светомузыкой и даже с туалетом (есть такой в Самаре). Я спрашивал девчонок, откуда они взяли платья? Ответы: "своё со свадьбы", "взяла напрокат", "взяла у подруги", "сама сшила". Состав девушек тоже интересен: замужем, еще не замужем, уже не замужем..." - пишет блогер.