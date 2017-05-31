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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Стоматолог в Петербурге вырвал у женщины 22 здоровых зуба ради наживы

Стоматолог в Петербурге вырвал у женщины 22 здоровых зуба ради наживы

Врач-стоматолог в Петербурге, обманув пациентку, удалил у нее 22 здоровых зуба, поставив вместо них «мосты» на 843 тысячи рублей. После этого эпизода, не знающего аналогов, было заведено уголовное дело.
Как информируют российские агентства со ссылкой на главное следственное управление СКР 

29 мая 2017, 02:06
Рабочие перекрыли улицы в центре Самары

Рабочие перекрыли улицы в центре Самары

Дороги перекрыли в связи с ремонтом теплосетей. Движение транспорта ограничено по улице Чапаевской (от Вилоновской до улице Шостаковича) и по Студенческому переулку (стометровый участок от Чапаевской в направлении Волжского проспекта). В Самаре изменились схемы движения нескольких автобусных маршрутов.

До 23 часов 

29 мая 2017, 10:41
Струковский сад расцветет осенью

Струковский сад расцветет осенью

Сегодня, 28 мая, в Самаре Струковского парк официально закрыт для посетителей с связи началом ремонта. Как сообщает директор муниципального автономного учреждения «Парки Самары» Евгений Кришталь, стоимость ремонта - примерно 270 млн рублей. Срок выполнения работ – до 31 октября 2017 

28 мая 2017, 03:16
Погорел на мошенничестве: Адвокат Рамиз Мамедов будет сидеть 5 лет

Погорел на мошенничестве: Адвокат Рамиз Мамедов будет сидеть 5 лет

В Самаре вступил в законную силу приговор в отношении адвоката Рамиза Мамедова. Он был арестован сотрудниками ФСБ в марте прошлого года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Оперативники установили, что Мамедов предложил супруге осужденного, который просил о смягчении 

25 мая 2017, 05:19
В Самаре около 240 домов отключены от газоснабжения

В Самаре около 240 домов отключены от газоснабжения

Примерно 240 домов в столице губернии временно отключены от газоснабжения. Специалисты ведут плановые ремонтные работы на коммуникациях в Кировском, Ленинском и Самарском районах.
Ограничения затронули жителей домов по улицам Стара-Загора, Молодогвардейская, Красноармейская, Галактионовская, Льва Толстого, переулок Высоцкого, Садовая и Самарская. 

25 мая 2017, 10:21
На Волжском проспекте возобновлено автомобильное движение

На Волжском проспекте возобновлено автомобильное движение

Компания ПТС завершила ремонтные работы на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга». Здесь с 15 по 23 мая проводилась замена теплотрассы и реконструкция тепловой камеры в рамках подготовки теплосетевых коммуникаций в исторической части города к будущему отопительному сезону.
Специалисты подрядной организации 

24 мая 2017, 09:30
Фиктивные кредиты: менеджер банка в Самарской области похитила 1,5 млн рублей

Фиктивные кредиты: менеджер банка в Самарской области похитила 1,5 млн рублей

Перед служителями Фемиды предстанет менеджер банка. Женщину обвиняют в мошенничестве.
Как сообщается, прошлой весной правоохранители стали получать сигналы от жителей Пестравского района, что к ним на телефоны приходят сообщения по поводу просроченных платежей по кредитам. Часть граждан утверждала, что займов 

17 мая 2017, 10:25
В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС

В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС

В Самаре завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в отношении 6-ти жителей области. Мужчины обвиняются в совершении 58-ми эпизодов хищения денег с банковских карт и счетов.

Как сообщает областной Главк полиции, злоумышленники рассылали СМС-сообщения о якобы 

16 мая 2017, 07:15
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