По итогам проверки проведения капитального ремонта в Самарском областном наркологическом диспансере заведено уголовное дело по статье «мошенничество». Как выяснили сотрудники прокуратуры Куйбышевского района с помощью привлеченных экспертов, подрядчик - ООО «Мега Строй-сервис» получил более трех миллионов рублей на то, чтобы привести в порядок здание первого отделения лечебного корпуса на Южном шоссе, но работы выполнил не в полном объеме.
|
Стоматолог в Петербурге вырвал у женщины 22 здоровых зуба ради наживы
|
29 мая 2017, 02:06
|
Рабочие перекрыли улицы в центре Самары
Дороги перекрыли в связи с ремонтом теплосетей. Движение транспорта ограничено по улице Чапаевской (от Вилоновской до улице Шостаковича) и по Студенческому переулку (стометровый участок от Чапаевской в направлении Волжского проспекта). В Самаре изменились схемы движения нескольких автобусных маршрутов.
До 23 часов …
|
29 мая 2017, 10:41
|
Струковский сад расцветет осенью
|
28 мая 2017, 03:16
|
Погорел на мошенничестве: Адвокат Рамиз Мамедов будет сидеть 5 лет
|
25 мая 2017, 05:19
|
В Самаре около 240 домов отключены от газоснабжения
Примерно 240 домов в столице губернии временно отключены от газоснабжения. Специалисты ведут плановые ремонтные работы на коммуникациях в Кировском, Ленинском и Самарском районах.
|
25 мая 2017, 10:21
|
На Волжском проспекте возобновлено автомобильное движение
Компания ПТС завершила ремонтные работы на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга». Здесь с 15 по 23 мая проводилась замена теплотрассы и реконструкция тепловой камеры в рамках подготовки теплосетевых коммуникаций в исторической части города к будущему отопительному сезону.
|
24 мая 2017, 09:30
|
Фиктивные кредиты: менеджер банка в Самарской области похитила 1,5 млн рублей
Перед служителями Фемиды предстанет менеджер банка. Женщину обвиняют в мошенничестве.
|
17 мая 2017, 10:25
|
В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС
В Самаре завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в отношении 6-ти жителей области. Мужчины обвиняются в совершении 58-ми эпизодов хищения денег с банковских карт и счетов.
Как сообщает областной Главк полиции, злоумышленники рассылали СМС-сообщения о якобы …
|
16 мая 2017, 07:15