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В Самаре тратят бюджетные деньги и повторно чинят отремонтированные улицы
Блогер Андрей Соколов критикует схемы самарского муниципального ремонта дорог. "Это улица Красноармейская. Ее ремонт - один из ярких примеров самарского благоустройства и освоения бюджетных средств. Здесь быстренько сняли слой дорожного асфальта и поставили бордюры. В итоге дорога "просела" - …
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13 июня 2017, 07:24
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В Тольятти продолжаются поиски пропавшей капсулы времени с посланием от комсомольцев
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9 июня 2017, 09:00
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Фото в блогах: самарец собрал коллекцию «люмпен-арта»
Блогер Михаил Суханов собрал необычную фотоколлекцию граффити на самарских гаражах. "Кто-то скажет, что это быдло-граффити. Кто-то назовёт люмпен-артом. А мне нравится. Всё же лучше, чем просто ржавая стена гаража. Да, гаражи - зло. Но пока они есть, с ними …
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9 июня 2017, 08:00
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Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?
Блогер Александр Жоголев поведал, что в недавно отремонтированном парке Мира на Московском шоссе обнаружен артефакт! "В этом скверике появились удобные для прогулки дорожки из тротуарной плитки, новые столбы с освещением, зелёные газоны, клумбы с цветами, много скамеек. Но, как …
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8 июня 2017, 08:00
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Скоро самарцев пригласят в дом Эльдара Рязанова
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29 мая 2017, 09:34
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Сызранского полицейского подозревают в причастности к сбыту опасной водки
Следственный комитет региона сообщает о задержании начальника сызранского отдела экономической безопасности. В ночь на 16 июня прошлого года силовики зафиксировали факт перевозки на грузовике водки "Царская охота", которая представляет угрозу для жизни и здоровья. Такое заключение дали эксперты. По оперативным данным …
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19 мая 2017, 07:34
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Ударят по самогоноварению: Минпромторг предложил снизить цену на водку
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17 мая 2017, 01:47
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В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки
В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое …
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26 марта 2017, 03:10
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Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей
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23 марта 2017, 12:16
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В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет
В мэрии обсудили оформление территории у музея «Самара Космическая». Участники совещания поддержали идею установки нового памятника создателям первых ракет. Предполагается, что скульптура будет состоять из нескольких фигур, которым придадут черты известных конструкторов и инженеров. В их числе Сергей Королев, Дмитрий …
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20 февраля 2017, 04:18
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В музее им. Алабина открылась выставка самарской художницы Галины Шемяковой
В экспозиции "Мир безответственных бездельников" представлено 30 работ самарской художницы Галины Шемяковой. Это ее первая персональная выставка.
Большую часть своей жизни она проработала инженером на заводе ЦСКБ-Прогресс. Всегда мечтала писать картины маслом, но время на воплощение творческих замыслов нашла …
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27 января 2017, 09:39
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Самарский художественный музей приглашает на бесплатные выставки
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20 января 2017, 04:29