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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре тратят бюджетные деньги и повторно чинят отремонтированные улицы

В Самаре тратят бюджетные деньги и повторно чинят отремонтированные улицы

Блогер Андрей Соколов критикует схемы самарского муниципального ремонта дорог. "Это улица Красноармейская. Ее ремонт - один из ярких примеров самарского благоустройства и освоения бюджетных средств. Здесь быстренько сняли слой дорожного асфальта и поставили бордюры. В итоге дорога "просела" - 
13 июня 2017, 07:24
В Тольятти продолжаются поиски пропавшей капсулы времени с посланием от комсомольцев

В Тольятти продолжаются поиски пропавшей капсулы времени с посланием от комсомольцев

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что Автограде не могут найти капсулу времени с посланием молодёжи будущего от комсомольцев прошлого века. Она несколько десятилетий назад была заложена в основание памятника на Молодёжном бульваре. На днях решили вскрыть капсулу ко Дню 

9 июня 2017, 09:00
Фото в блогах: самарец собрал коллекцию «люмпен-арта»

Фото в блогах: самарец собрал коллекцию «люмпен-арта»

Блогер Михаил Суханов собрал необычную фотоколлекцию граффити на самарских гаражах. "Кто-то скажет, что это быдло-граффити. Кто-то назовёт люмпен-артом. А мне нравится. Всё же лучше, чем просто ржавая стена гаража. Да, гаражи - зло. Но пока они есть, с ними 
9 июня 2017, 08:00
Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?

Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?

Блогер Александр Жоголев поведал, что в недавно отремонтированном парке Мира на Московском шоссе обнаружен артефакт! "В этом скверике появились удобные для прогулки дорожки из тротуарной плитки, новые столбы с освещением, зелёные газоны, клумбы с цветами, много скамеек. Но, как 
8 июня 2017, 08:00
Скоро самарцев пригласят в дом Эльдара Рязанова

Скоро самарцев пригласят в дом Эльдара Рязанова

Открытие в Самаре музея Эльдара Рязанова запланировано на 11 декабря 2017 года. Эта информация прозвучала на совещании в городской администрации. Музей будет расположен в доме №120 по улице Фрунзе, где Эльдар Александрович провел с семьей первые годы жизни. Самарцы смогут 
29 мая 2017, 09:34
Сызранского полицейского подозревают в причастности к сбыту опасной водки

Сызранского полицейского подозревают в причастности к сбыту опасной водки

Следственный комитет региона сообщает о задержании начальника сызранского отдела экономической безопасности. В ночь на 16 июня прошлого года силовики зафиксировали факт перевозки на грузовике водки "Царская охота", которая представляет угрозу для жизни и здоровья. Такое заключение дали эксперты. По оперативным данным 

19 мая 2017, 07:34
Ударят по самогоноварению: Минпромторг предложил снизить цену на водку

Ударят по самогоноварению: Минпромторг предложил снизить цену на водку

Минпромторг России предложил установить минимальную розничную цену на водку в пределах 110-130 рублей. Ведомство выступило против нынешней политики Минфина, установившего эту планку на уровне 205 рублей - вместо прежних 190. Эксперты считают, что при такой высокой стоимости более 60 процентов 

17 мая 2017, 01:47
В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое 
26 марта 2017, 03:10
Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей

Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей

Эксперты Минфина озвучили свое мнение по поводу того, как именно должна измениться минимальная розничная цена на водку. По данным пресс-службы ведомства, обоснованная цена - 205 рублей за пол-литра.
Сумму 219 рублей специалисты Минфина посчитали завышенной, отмечает ТАСС. Прежняя розничная цена 

23 марта 2017, 12:16
В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет

В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет

В мэрии обсудили оформление территории у музея «Самара Космическая». Участники совещания поддержали идею установки нового памятника создателям первых ракет. Предполагается, что скульптура будет состоять из нескольких фигур, которым придадут черты известных конструкторов и инженеров. В их числе Сергей Королев, Дмитрий 

20 февраля 2017, 04:18
В музее им. Алабина открылась выставка самарской художницы Галины Шемяковой

В музее им. Алабина открылась выставка самарской художницы Галины Шемяковой

В экспозиции "Мир безответственных бездельников" представлено 30 работ самарской художницы Галины Шемяковой. Это ее первая персональная выставка.

Большую часть своей жизни она проработала инженером на заводе ЦСКБ-Прогресс. Всегда мечтала писать картины маслом, но время на воплощение творческих замыслов нашла 
27 января 2017, 09:39
Самарский художественный музей приглашает на бесплатные выставки

Самарский художественный музей приглашает на бесплатные выставки

Самарский областной художественный музей в день своего основания 21 января приглашает на День открытых дверей. В этом году учреждению культуры исполняется 80 лет. Самарцы и гости города смогут бесплатно посетить залы основной экспозиции и временных выставок. 
20 января 2017, 04:29
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