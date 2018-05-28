В 2018 году музыкальный фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет несколько позже, чем обычно. По традиции, это мероприятие назначали на последние выходные июля, однако в этом году в эти дни будет проходить чемпионат мира по футболу. Из-за этого организаторам и …