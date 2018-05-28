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День прессы в Струковском парке
Друзья, мы уже ждём вас на площадке "ТЕРРА" (Струковский парк, главная сцена фестиваля, стела М. Горького) с 12.00-15.00
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27 мая 2018, 12:14
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«ТЕРРА - РЕН ТВ» покажет спецпроект с Тимофеем Баженовым (12+)
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25 мая 2018, 08:01
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27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!
В Самаре в Струковском саду в воскресенье, 27 мая, состоится фестиваль журналистики «Пресса-2018», в котором примут участие большинство самарских телеканалов и изданий. Центральной площадкой фестиваля станет сцена телерадиокомпании «ТЕРРА» у памятника Максиму Горькому. На ней пройдут выступления артистов и конкурсы …
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25 мая 2018, 03:01
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Названы даты шоу ДДТ и "Чайф" на фан-фесте ЧМ-2018 в Самаре
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22 мая 2018, 02:48
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Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» посвятит спецпроект Алексею Балабанову (16+)
В память о культовом режиссёре телеканал покажет премьеру документального фильма «Алексей Балабанов. Роковой сценарий» (16+). Спустя 5 лет после смерти Алексея о таинственной и трагической стороне его судьбы расскажут актёры Сергей Маковецкий, Алексей Панин, Ирина Ракшина и музыкант Олег Гаркуша.
К …
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18 мая 2018, 07:00
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В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк
В Самаре, 27 мая, горожане смогут увидеть отремонтированный Струковский сад. В этот день там состоится юбилейный 25-й фестиваль журналистики «Пресса-2018» 0+. Открытие состоится в 12:00 на главной сцене, где традиционно будет находиться площадка телерадиокомпании «ТЕРРА». Сохранив свой первоначальный облик, Струковский …
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16 мая 2018, 04:35
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Баскетбольная команда Дмитрия Азарова победила в «Матче звезд» в Самаре
В Самаре в среду, 14 марта, состоялся баскетбольный «Матч звезд». Эта игра стала главным событием фестиваля баскетбола «Звезды в Самаре», который прошел на паркете «МТЛ Арены». В красной форме выступили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель председателя правления «Роснано» …
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15 марта 2018, 01:52
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Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе
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19 февраля 2018, 08:32
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ТЕРРА стала победителем фестиваля "День прессы"
В самарском парке имени Гагарина завершился фестиваль "День прессы". Организаторы наградили лучшие средства массой информации. Телерадиокомпания ТЕРРА получила сразу две награды – диплом победителя фестиваля и благодарность главы Самары Олега Фурсова и председателя Думы г.о.Самара Галины Андрияновой.
Напомним, наша площадка …
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27 мая 2017, 03:18
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В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»
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27 мая 2017, 02:01
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В Самара стартовал фестиваль "День прессы"
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27 мая 2017, 01:07