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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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День прессы в Струковском парке

День прессы в Струковском парке

Друзья, мы уже ждём вас на площадке "ТЕРРА" (Струковский парк, главная сцена фестиваля, стела М. Горького) с 12.00-15.00 
27 мая 2018, 12:14
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«ТЕРРА - РЕН ТВ» покажет спецпроект с Тимофеем Баженовым (12+)

 26 мая телеканал покажет «Жить в доме и другие полезные вещи» (12+) – современную энциклопедию ведения хозяйства. Знаменитый «специалист по выживанию», журналист и зоолог Тимофей Баженов поделится полезными секретами, которые помогут 
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27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!

27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!

В Самаре в Струковском саду в воскресенье, 27 мая, состоится фестиваль журналистики «Пресса-2018», в котором примут участие большинство самарских телеканалов и изданий. Центральной площадкой фестиваля станет сцена телерадиокомпании «ТЕРРА» у памятника Максиму Горькому. На ней пройдут выступления артистов и конкурсы 

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Названы даты шоу ДДТ и

Названы даты шоу ДДТ и "Чайф" на фан-фесте ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре назвали артистов, которые станут участниками фан-феста ЧМ-2018 – он пройдет на площади Куйбышева. Во время чемпионата в самарской фан-зоне состоится фестиваль болельщиков, на котором пройдут концерты музыкальных звезд. ЧМ-2018 стартует 14 июня. В этот день в Самаре выступит 

22 мая 2018, 02:48
Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» посвятит спецпроект Алексею Балабанову (16+)

Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» посвятит спецпроект Алексею Балабанову (16+)

В память о культовом режиссёре телеканал покажет премьеру документального фильма «Алексей Балабанов. Роковой сценарий» (16+). Спустя 5 лет после смерти Алексея о таинственной и трагической стороне его судьбы расскажут актёры Сергей Маковецкий, Алексей Панин, Ирина Ракшина и музыкант Олег Гаркуша.

К 

18 мая 2018, 07:00
В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк

В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк

В Самаре, 27 мая, горожане смогут увидеть отремонтированный Струковский сад. В этот день там состоится юбилейный 25-й фестиваль журналистики «Пресса-2018» 0+. Открытие состоится в 12:00 на главной сцене, где традиционно будет находиться площадка телерадиокомпании «ТЕРРА». Сохранив свой первоначальный облик, Струковский 

16 мая 2018, 04:35
Баскетбольная команда Дмитрия Азарова победила в «Матче звезд» в Самаре

Баскетбольная команда Дмитрия Азарова победила в «Матче звезд» в Самаре

В Самаре в среду, 14 марта, состоялся баскетбольный «Матч звезд». Эта игра стала главным событием фестиваля баскетбола «Звезды в Самаре», который прошел на паркете «МТЛ Арены». В красной форме выступили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров,  заместитель председателя правления «Роснано» 
15 марта 2018, 01:52
Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе

Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе

В 2018 году музыкальный фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет несколько позже, чем обычно. По традиции, это мероприятие назначали на последние выходные июля, однако в этом году в эти дни будет проходить чемпионат мира по футболу. Из-за этого организаторам и 

19 февраля 2018, 08:32
ТЕРРА стала победителем фестиваля

ТЕРРА стала победителем фестиваля "День прессы"

В самарском парке имени Гагарина завершился фестиваль "День прессы". Организаторы наградили лучшие средства массой информации. Телерадиокомпания ТЕРРА получила сразу две награды – диплом победителя фестиваля и благодарность главы Самары Олега Фурсова и председателя Думы г.о.Самара Галины Андрияновой.
Напомним, наша площадка 
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В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

На самарском фестивале «День прессы» заветный мяч на площадке ТЕРРЫ выиграла будущая студентка Поволжского государственного техникума Полина Волкова. Она ответила на все каверзные вопросы ведущего, связанные с «Крыльями Советов». Девушка призналась, что самый дорогой для нее на этом 

27 мая 2017, 02:01
В Самара стартовал фестиваль

В Самара стартовал фестиваль "День прессы"

Сегодня он впервые проходит не в Струковском саду, а в парке Гагарина. Тема фестиваля - подготовка к чемпионату мира по футболу. Главная площадка праздника - территория ТЕРРЫ. В мероприятии принимают участие ведущие СМИ региона. Каждое приготовило свои сюрпризы для самарцев. 
27 мая 2017, 01:07
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