У антимонопольной службы возникли претензии к региональному минстрою. Против него завели дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Антимонопольщики считают, что чиновники министерства намеренно создали некую фирму «Строй Центр», для того чтобы предоставлять ей преимущественные условия для «участия в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов» и определению организации в качестве победителя. Все это привело «к недопущению, ограничению или устранению конкуренции», подчеркивается в сообщении ФАС. Об этих нарушениях заявили два гражданина. Их имена не разглашаются. Дело будут рассматривать 8 августа.
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ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов
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18 июля 2017, 08:34
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На 18% дороже: Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС
В Федеральной антимонопольной службе появилась идея заменить таможенные пошлины для приобретений в иностранных интернет-магазинах на НДС. По данным «Известий», такое новшество может вызвать подорожание товаров для отечественного потребителя на 18%.
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14 июля 2017, 12:22
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Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах
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14 июля 2017, 10:02
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Штрафной удар: ФАС выявила незаконное использование символики Кубка конфедераций
Первый факт неправомерного использования символики Кубка конфедераций-2017 установлен в Северной столице. Об этом информирует пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
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27 июня 2017, 05:29
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Антимонопольная служба возбудила дело против департамента управления имуществом Самары
Департамент управления имуществом Самары подозревают в нарушении закона «О защите конкуренции». Управление федеральной антимонопольной службы возбудило соответствующее дело в отношении чиновников .
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13 марта 2017, 12:07
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УФАС оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу самарского минстроя
Самарское управление федеральной антимонопольной службы оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу областного минстроя Алексея Гришина «за несвоевременное предоставление информации, запрошенной УФАС». По данным ведомства, 19 апреля 2016 года служба затребовала у минстроя перечень документов и сведений, которые нужно было представить …
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15 февраля 2017, 01:00
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Кировский мостовой переход должен быть сдан до конца апреля
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31 января 2017, 06:16
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Николай Меркушкин провел рабочую встречу с будущим министром строительства области Александром Баландиным
Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства Самарской области после проведения всех необходимых юридических процедур станет Александр Баландин, пока возглавляющий Волжский район. К исполнению новых обязанностей Баландин сможет приступить уже на следующей неделе. Губернатор высоко оценил его профессиональные качества.
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12 декабря 2016, 05:11
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Алексей Гришин стал вторым региональным министром, покинувшим свой пост в этом году
Напомним, в феврале, официально - по семейным обстоятельствам, уволился министр сельского хозяйства региона Виктор Альтергот. Кроме того, переход на работу в российскую венчурную компанию еще в начале октября анонсировал вице-губернатор, глава минэкономразвития Александр Кобенко.
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1 декабря 2016, 11:59
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Ученые установили главную причину конкуренции у женщин
Коллектив специалистов из Гонконгского университета науки и технологии определил основную причину конкуренции у представительниц прекрасного пола. Об этом исследовании, в частности, рассказывается в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Оказывается, главным состязательным стимулом для женщин служат дети. Ради …
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29 апреля 2016, 09:39
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В Америке впервые за 40 лет сократится количество ресторанов McDonald’s
Корпорация McDonald's испытывает сильные затруднения из-за возросшей конкуренции. В 2015 году в США количество закрывшихся ресторанов сети быстрого питания превысит количество открывшихся. Еще из изменений в «худшую» сторону стоит отметить сокращение ассортимента блюд и тенденцию в сторону упрощения их приготовления.
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18 июня 2015, 03:31
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Минкомсвязи хочет усилить конкуренцию на рынке фиксированной связи
Минкомсвязи изучает возможность переноса номера (Fixed-line Number Portability, FNP) на сетях фиксированной связи, рассказали «Ведомостям» менеджеры двух крупных операторов и подтвердила представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая. Такая услуга упомянута в «дорожной карте» мер по развитию конкуренции в отрасли связи, которая обсуждалась …
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24 марта 2014, 01:15