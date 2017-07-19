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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Материалы по теме:

ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов

ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в тарифных планах "большой четвёрки" сотовых операторов ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и "Т2 мобайл"), и фактически, по мнению экспертов, потребовала отменить роуминг по РФ. Как сообщает ФАС, операторы должны изменить тарифы на услуги связи в 

18 июля 2017, 08:34
На 18% дороже: Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС

На 18% дороже: Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС

В Федеральной антимонопольной службе появилась идея заменить таможенные пошлины для приобретений в иностранных интернет-магазинах на НДС. По данным «Известий», такое новшество может вызвать подорожание товаров для отечественного потребителя на 18%.
На совещании в ФАС было заявлено, что иностранным торговым структурам 

14 июля 2017, 12:22
Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах

Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах

По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, ведомство наметило меры для снижения чрезмерно высоких цен в кафе в аэропортах.
Как сказал глава ФАС, его сотрудники внимательно проанализируют, какую долю в цене занимают интересы аэропортов. В частности, идет речь об 

14 июля 2017, 10:02
Штрафной удар: ФАС выявила незаконное использование символики Кубка конфедераций

Штрафной удар: ФАС выявила незаконное использование символики Кубка конфедераций

Первый факт неправомерного использования символики Кубка конфедераций-2017 установлен в Северной столице. Об этом информирует пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Отмечается, что в магазинах «Семья» (ООО «ТД Интерторг») распространяли печатную продукцию с незаконным изображением символики футбольного первенства. В итоге клиенты 

27 июня 2017, 05:29
Антимонопольная служба возбудила дело против департамента управления имуществом Самары

Антимонопольная служба возбудила дело против департамента управления имуществом Самары

Департамент управления имуществом Самары подозревают в нарушении закона «О защите конкуренции». Управление федеральной антимонопольной службы возбудило соответствующее дело в отношении чиновников .
 
Поводом стала жалоба АО «Водные технологии», в которой говорилось о том, что департамент передал 421 муниципальный объект 

13 марта 2017, 12:07
УФАС оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу самарского минстроя

УФАС оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу самарского минстроя

Самарское управление федеральной антимонопольной службы оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу областного минстроя Алексея Гришина «за несвоевременное предоставление информации, запрошенной УФАС». По данным ведомства, 19 апреля 2016 года служба затребовала у минстроя перечень документов и сведений, которые нужно было представить 

15 февраля 2017, 01:00
Кировский мостовой переход должен быть сдан до конца апреля

Кировский мостовой переход должен быть сдан до конца апреля

Об этом "Терре" рассказали источники, близкие к областному минстрою. Напомним, сооружение, которое обошлось бюджету в 12 миллиардов рублей, до сих пор не введено в эксплуатацию, хотя фактически было построено в 2014-м году. Причина постоянного срыва сроков - необходимость переноса большого 

31 января 2017, 06:16
Николай Меркушкин провел рабочую встречу с будущим министром строительства области Александром Баландиным

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с будущим министром строительства области Александром Баландиным

Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства Самарской области после проведения всех необходимых юридических процедур станет Александр Баландин, пока возглавляющий Волжский район. К исполнению новых обязанностей Баландин сможет приступить уже на следующей неделе. Губернатор высоко оценил его профессиональные качества.
 
Николай 

12 декабря 2016, 05:11
Алексей Гришин стал вторым региональным министром, покинувшим свой пост в этом году

Алексей Гришин стал вторым региональным министром, покинувшим свой пост в этом году

Напомним, в феврале, официально -  по семейным обстоятельствам, уволился министр сельского хозяйства региона Виктор Альтергот. Кроме того, переход на работу в российскую венчурную компанию еще в начале октября анонсировал  вице-губернатор,  глава минэкономразвития Александр Кобенко.
Ранее он выиграл конкурс на замещение 

1 декабря 2016, 11:59
Ученые установили главную причину конкуренции у женщин

Ученые установили главную причину конкуренции у женщин

Коллектив специалистов из Гонконгского университета науки и технологии определил основную причину конкуренции у представительниц прекрасного пола. Об этом исследовании, в частности, рассказывается в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Оказывается, главным состязательным стимулом для женщин служат дети. Ради 

29 апреля 2016, 09:39
В Америке впервые за 40 лет сократится количество ресторанов McDonald’s

В Америке впервые за 40 лет сократится количество ресторанов McDonald’s

Корпорация McDonald's испытывает сильные затруднения из-за возросшей конкуренции. В 2015 году в США количество закрывшихся ресторанов сети быстрого питания превысит количество открывшихся. Еще из изменений в «худшую» сторону стоит отметить сокращение ассортимента блюд и тенденцию в сторону упрощения их приготовления.
18 июня 2015, 03:31
Минкомсвязи хочет усилить конкуренцию на рынке фиксированной связи

Минкомсвязи хочет усилить конкуренцию на рынке фиксированной связи

Минкомсвязи изучает возможность переноса номера (Fixed-line Number Portability, FNP) на сетях фиксированной связи, рассказали «Ведомостям» менеджеры двух крупных операторов и подтвердила представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая. Такая услуга упомянута в «дорожной карте» мер по развитию конкуренции в отрасли связи, которая обсуждалась 

24 марта 2014, 01:15
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